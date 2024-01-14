Добрый день ☺️ хочется ль всего сердца поблагодарить Мухтара за экскурсию, мы остались довольны во всем ☺️ Мухтар нам показал всю красоту Дагестана, рассказал историю про традиции народов Дагестана, показал очень красивые места в Хунзахе, съездили в Мочох покатались на коньках урааааа мы очень довольны ☺️ приедем еще обязательно, спасибо Мухтар