Во время экскурсии я покажу вам Дагестан, который покоряет красотой пейзажей, местным гостеприимством, древней историей, разнообразием развлечений. Мы побываем у высокогорных озер, заглянем сказочные теснины и посмотрим на зрелищные водопады.
Вас ждут лабиринты Каменной чаши, шум воды Тобота, красоты Ирганайского водохранилища и родина великих поэтов — Хунзах.
Вас ждут лабиринты Каменной чаши, шум воды Тобота, красоты Ирганайского водохранилища и родина великих поэтов — Хунзах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский автодорожный тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Итляр
- Водопад Тобот
- Мельница
- Матлас
- Каменная чаша
Описание
Что вас ждетГлавная идея поездки — показать Дагестан, который покорит ваше сердце красотой пейзажей, гостеприимством местных жителей, древней историей и разнообразием развлечений. Вы посетите высокогорные озера, сказочные теснины и зрелищные водопады. Проедете по аутентичным аулам и осмотрите традиционные фортификации горцев. А в доме-музее великого поэта Кавказа познакомитесь с творчеством Гамзата Цадасы.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский автодорожный тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Итляр
- Водопад Тобот
- Мельница
- Матлас
- Каменная чаша
Что входит
- Трансфер
- Полное сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Уазик
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
14 янв 2024
Добрый день ☺️ хочется ль всего сердца поблагодарить Мухтара за экскурсию, мы остались довольны во всем ☺️ Мухтар нам показал всю красоту Дагестана, рассказал историю про традиции народов Дагестана, показал очень красивые места в Хунзахе, съездили в Мочох покатались на коньках урааааа мы очень довольны ☺️ приедем еще обязательно, спасибо Мухтар
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