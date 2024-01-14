Едем в Хунзах - на родину поэтов

Индивидуальная экскурсия в Махачкале
5
1 отзыв
Во время экскурсии я покажу вам Дагестан, который покоряет красотой пейзажей, местным гостеприимством, древней историей, разнообразием развлечений. Мы побываем у высокогорных озер, заглянем сказочные теснины и посмотрим на зрелищные водопады.

Вас ждут лабиринты Каменной чаши, шум воды Тобота, красоты Ирганайского водохранилища и родина великих поэтов — Хунзах.
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Итляр
  • Водопад Тобот
  • Мельница
  • Матлас
  • Каменная чаша

Описание

Что вас ждет

Главная идея поездки — показать Дагестан, который покорит ваше сердце красотой пейзажей, гостеприимством местных жителей, древней историей и разнообразием развлечений. Вы посетите высокогорные озера, сказочные теснины и зрелищные водопады. Проедете по аутентичным аулам и осмотрите традиционные фортификации горцев. А в доме-музее великого поэта Кавказа познакомитесь с творчеством Гамзата Цадасы.

Каждый день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Итляр
  • Водопад Тобот
  • Мельница
  • Матлас
  • Каменная чаша
Что входит
  • Трансфер
  • Полное сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Уазик
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
14 янв 2024
Добрый день ☺️ хочется ль всего сердца поблагодарить Мухтара за экскурсию, мы остались довольны во всем ☺️ Мухтар нам показал всю красоту Дагестана, рассказал историю про традиции народов Дагестана, показал очень красивые места в Хунзахе, съездили в Мочох покатались на коньках урааааа мы очень довольны ☺️ приедем еще обязательно, спасибо Мухтар

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