Дербент и Каспийский монстр «Лунь»

В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов

4.8
23 отзыва
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов.

Мы отправляемся в Дербент! История города насчитывает более 2000 лет.

На улицах города сохранилось множество достопримечательностей — старинная крепость, Джума-мечеть и девичьи бани.

С нами вы прогуляетесь по новой набережной на берегу Каспийского моря и побываете в лесной усадьбе.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»

Что вы увидите 🤩

  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Прогулка по старому Дербенту
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • ул. Мамедбекова Северная крепостная стена
  • ул. Казем Бека, улица Счастливых людей
  • экраноплан Лунь

Что вас ожидает:

    Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть
    Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением.
    Девичьи бани и музейный комплекс
    Недалеко от Джума-мечети в Дербенте находится музейный комплекс «Девичьи бани», который использовался с XIX века по 50-е годы XX века. Это было традиционное место для омовения перед брачным обрядом. Отец приводил сюда будущую невесту для проведения обряда очищения, который напоминал современный девичник: после омовения в отдельной комнате невеста присоединялась к своим подругам, с которыми они вместе пили чай, общались и веселились. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.
    Чудные прогулки в живописных местах и «Каспийский монстр»
    Не так давно прошло открытие Набережной как подарок жителям и гостям древнего города. Комфортабельная, яркая прогулочная зона, омываемая седым Каспием. Архитектурное сооружение на Набережной было так же декорировано искусством команды Покраса Лампаса, что прибавило особого колорита и стало самой фотографируемой локацией города.
    Лесная усадьба — уникальное место, расположенное недалеко от Дербента, где вы сможете поближе познакомиться с животными в местном зоопарке, отведать вкуснейшую национальную кухню и познакомиться с местным гостеприимным народом. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот». Это отличная возможность прочувствовать военную мощь нашей страны и сделать памятные фото на фоне исторического сооружения.

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Взрослый (7+)
    2 490 ₽
    Детский (до 7 лет)
    2 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт (туда и обратно)
    • услуги экскурсовода
    • обед - национальная кухня
    • вход в крепость.
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    Место начала и завершения
    пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30

    ЭтноМир
    ЭтноМир
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