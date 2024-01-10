Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — аул Чирката. Оно похоже на огромный муравейник, созданный из каменных домиков. А рядом — ущелья, водопады, каньоны и суровые горы Кавказа, каких вы ещё не видели.
Вы исследуете древнее дагестанский селение, оцените завораживающие своды теснины и грохочущий водопад, а также при желании покатаетесь на катере.
Вы исследуете древнее дагестанский селение, оцените завораживающие своды теснины и грохочущий водопад, а также при желании покатаетесь на катере.
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Описание
Что вас ожидает
- Гимринский автомобильный тоннель — самый большой горный тоннель в России, длина которого 4303 метра. Дорога сквозь него приведёт нас в горные районы.
- Гимринская оборонительная башня — она была построена для защиты аула Гимры первым имамом Гизимагомедом.
- Место слияния двух горных рек — здесь берёт начало знаменитый Сулакский каньон. По желанию вы сможете прогуляться на катере и насладиться пейзажами гор.
- Культурно-исторический комплекс «Ахульго» — мемориал памяти военных событий 1839 года. Вы узнаете о знаменитой картине Ф. Рубо «Штурм аула Ахульго» за которую он получил множество наград.
- Село Чирката, в котором мы остановимся на обед.
- Несложный треккинг вдоль русла реки до водопада Инккуб.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот (с кондиционером).
- Трансфер и услуги гида включены в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются: прогулка на катере — 6000 рублей за группу, обед — 500 рублей с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедов — ваша команда гидов в Махачкале
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Абдула. Родился и вырос в Дагестане, живу здесь и сейчас. Любовь к горам природе и к родине у меня в крови. Обещаю интересную и запоминающую экскурсию!
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