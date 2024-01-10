Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде

Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — аул Чирката. Оно похоже на огромный муравейник, созданный из каменных домиков. А рядом — ущелья, водопады, каньоны и суровые горы Кавказа, каких вы ещё не видели.

Вы исследуете древнее дагестанский селение, оцените завораживающие своды теснины и грохочущий водопад, а также при желании покатаетесь на катере.
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Гимринский автомобильный тоннель — самый большой горный тоннель в России, длина которого 4303 метра. Дорога сквозь него приведёт нас в горные районы.
  • Гимринская оборонительная башня — она была построена для защиты аула Гимры первым имамом Гизимагомедом.
  • Место слияния двух горных рек — здесь берёт начало знаменитый Сулакский каньон. По желанию вы сможете прогуляться на катере и насладиться пейзажами гор.
  • Культурно-исторический комплекс «Ахульго» — мемориал памяти военных событий 1839 года. Вы узнаете о знаменитой картине Ф. Рубо «Штурм аула Ахульго» за которую он получил множество наград.
  • Село Чирката, в котором мы остановимся на обед.
  • Несложный треккинг вдоль русла реки до водопада Инккуб.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот (с кондиционером).
  • Трансфер и услуги гида включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются: прогулка на катере — 6000 рублей за группу, обед — 500 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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