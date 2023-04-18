Хунзах и его окрестностиВас ждет удивительная природа села Хунзах и прогулка по самым знаковым местам и окрестностям села. По пути вы увидите Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Полюбуетесь на Гимринскую Башню — это архитектурный памятник, он является точной копией разрушенной Гимринской башни в боях. Восхититесь двадцатикилометровым Ирганайским водохранилищем зажатым между каменных стен. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна.

Самый высокий водопад и Каменная чашаВы увидите самый высокий водопад на Кавказе — Тобот. Главная особенность Тобота – он великолепен в любое время года. Зимой ущелье превращается в царство Снежной королевы — каньон одевается в снежные облака, а в его центре возвышается громадный ледяной сталактит, внутри которого продолжает бежать кристально чистая вода. В конце весны и в начале лета ожившая природа украшает местность зеленой растительностью. В это время здесь повсюду изумрудные горы, а водопад, набравший максимальную силу вследствие таяния снегов и осадков, с гулом и бешеной силой падает вниз, образуя озеро.

Поскольку территориально водопад находится на Хунзахском плато, в поселке Хунзах, его втрое название — Хунзахский. Здесь вы сможете насладиться интересными горными локациями. Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.

Обед пройдет на озере Мочох. Вы сможете насладиться национальной кухней Дагестана. Так же здесь есть возможность устроить фотосессию в национальных одеждах, покататься на качелях и прогуляться на лошадях.

Экскурсию мы завершим просмотром Каменной чаши — это одна из теснин. Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой.