Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие

Незабываемый отдых на Кавказе

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Приглашаю вас на экскурсию по уникальному селу Хунзах и его окрестностям. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров.

Вы увидите изумрудные воды Ирганайского водохранилища, самый высокий водопад на Кавказе – Тобот и, конечно же, сделаете самые яркие кадры на озере Мочох.
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
Незабываемый отдых на Кавказе: Хунзах и его великолепие
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Что вас ожидает:

  • Хунзакский водопад «Тобот»
  • Хунзакское плато
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая на Хунзакское ущелье
  • С. Цада - Мемориальный комплекс Расула Гамзатова “Белые журавли ”
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох
  • Каменная чаша
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хунзах и его окрестностиВас ждет удивительная природа села Хунзах и прогулка по самым знаковым местам и окрестностям села. По пути вы увидите Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Полюбуетесь на Гимринскую Башню — это архитектурный памятник, он является точной копией разрушенной Гимринской башни в боях. Восхититесь двадцатикилометровым Ирганайским водохранилищем зажатым между каменных стен. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна.
Самый высокий водопад и Каменная чашаВы увидите самый высокий водопад на Кавказе — Тобот. Главная особенность Тобота – он великолепен в любое время года. Зимой ущелье превращается в царство Снежной королевы — каньон одевается в снежные облака, а в его центре возвышается громадный ледяной сталактит, внутри которого продолжает бежать кристально чистая вода. В конце весны и в начале лета ожившая природа украшает местность зеленой растительностью. В это время здесь повсюду изумрудные горы, а водопад, набравший максимальную силу вследствие таяния снегов и осадков, с гулом и бешеной силой падает вниз, образуя озеро.
Поскольку территориально водопад находится на Хунзахском плато, в поселке Хунзах, его втрое название — Хунзахский. Здесь вы сможете насладиться интересными горными локациями. Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.
Обед пройдет на озере Мочох. Вы сможете насладиться национальной кухней Дагестана. Так же здесь есть возможность устроить фотосессию в национальных одеждах, покататься на качелях и прогуляться на лошадях.
Экскурсию мы завершим просмотром Каменной чаши — это одна из теснин. Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой.

Ежедневно в 9

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-проводник
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Каспийск по желанию туриста
Завершение: По договоренности с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем при поездке в горы надевать удобную обувь и подходящую одежду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Село Хунзах
Популярные места
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