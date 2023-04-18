Незабываемый отдых на Кавказе
Приглашаю вас на экскурсию по уникальному селу Хунзах и его окрестностям. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров.
Вы увидите изумрудные воды Ирганайского водохранилища, самый высокий водопад на Кавказе – Тобот и, конечно же, сделаете самые яркие кадры на озере Мочох.
Вы увидите изумрудные воды Ирганайского водохранилища, самый высокий водопад на Кавказе – Тобот и, конечно же, сделаете самые яркие кадры на озере Мочох.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хунзакский водопад «Тобот»
- Хунзакское плато
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Итлятляр
- Смотровая на Хунзакское ущелье
- С. Цада - Мемориальный комплекс Расула Гамзатова “Белые журавли ”
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
- Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хунзах и его окрестностиВас ждет удивительная природа села Хунзах и прогулка по самым знаковым местам и окрестностям села. По пути вы увидите Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Полюбуетесь на Гимринскую Башню — это архитектурный памятник, он является точной копией разрушенной Гимринской башни в боях. Восхититесь двадцатикилометровым Ирганайским водохранилищем зажатым между каменных стен. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит место потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна.
Самый высокий водопад и Каменная чашаВы увидите самый высокий водопад на Кавказе — Тобот. Главная особенность Тобота – он великолепен в любое время года. Зимой ущелье превращается в царство Снежной королевы — каньон одевается в снежные облака, а в его центре возвышается громадный ледяной сталактит, внутри которого продолжает бежать кристально чистая вода. В конце весны и в начале лета ожившая природа украшает местность зеленой растительностью. В это время здесь повсюду изумрудные горы, а водопад, набравший максимальную силу вследствие таяния снегов и осадков, с гулом и бешеной силой падает вниз, образуя озеро.
Поскольку территориально водопад находится на Хунзахском плато, в поселке Хунзах, его втрое название — Хунзахский. Здесь вы сможете насладиться интересными горными локациями. Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.
Обед пройдет на озере Мочох. Вы сможете насладиться национальной кухней Дагестана. Так же здесь есть возможность устроить фотосессию в национальных одеждах, покататься на качелях и прогуляться на лошадях.
Экскурсию мы завершим просмотром Каменной чаши — это одна из теснин. Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой.
Ежедневно в 9
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-проводник
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, Каспийск по желанию туристаЗавершение: По договоренности с клиентом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем при поездке в горы надевать удобную обувь и подходящую одежду!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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