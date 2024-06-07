С горы Тарки-Тау открывается отличный вид на город и море. А что если добраться до лучших панорамных площадок на багги? Вы научитесь водить и с ветерком промчитесь по лесу, чтобы увидеть бархан Сарыкум во всей красе. Весело проведёте время, испытаете свои водительские навыки и сделаете эффектные фото.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Встретимся в городе: по пути к месту старта гид расскажет вам историю появления Махачкалы и старинного посёлка Тарки.

На склоне горы Тарки-Тау вы оцените отличный вид на Махачкалу и Каспийское море. А мы проведём для вас подробный инструктаж и научим управлять техникой. Как только вы почувствуете себя уверенно, отправимся в поездку!

Маршрут проходит по живописному лесу с небольшими подъёмами, спусками и препятствиями. Конечная точка — смотровая площадка с невероятным видом на бархан Сарыкум. Полюбуемся панорамой и отправимся в обратный путь.

Организационные детали