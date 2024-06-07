С горы Тарки-Тау открывается отличный вид на город и море.
А что если добраться до лучших панорамных площадок на багги? Вы научитесь водить и с ветерком промчитесь по лесу, чтобы увидеть бархан Сарыкум во всей красе. Весело проведёте время, испытаете свои водительские навыки и сделаете эффектные фото.
А что если добраться до лучших панорамных площадок на багги? Вы научитесь водить и с ветерком промчитесь по лесу, чтобы увидеть бархан Сарыкум во всей красе. Весело проведёте время, испытаете свои водительские навыки и сделаете эффектные фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Встретимся в городе: по пути к месту старта гид расскажет вам историю появления Махачкалы и старинного посёлка Тарки.
На склоне горы Тарки-Тау вы оцените отличный вид на Махачкалу и Каспийское море. А мы проведём для вас подробный инструктаж и научим управлять техникой. Как только вы почувствуете себя уверенно, отправимся в поездку!
Маршрут проходит по живописному лесу с небольшими подъёмами, спусками и препятствиями. Конечная точка — смотровая площадка с невероятным видом на бархан Сарыкум. Полюбуемся панорамой и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Багги вы управляете самостоятельно (в одном багги максимум два человека), группу сопровождает гид
- В стоимость включён трансфер от места встречи до места старта и обратно, а также экипировка (шлем и костюм)
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет (в сопровождении взрослых)
- За доплату можно увеличить продолжительность поездки — уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 612 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 июня 2024
Очень классно, весело, красивые виды на горы, если хотите адреналина обязательно посещайте!
А
Анастасия
7 июня 2024
Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял, забрал нас. Приехали сначала на конях, потом на баггах сразу. Очень приятные бодрые люди,
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