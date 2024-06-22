За один день вы насладитесь красотами самых известных достопримечательностей Дербента: увидите крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и Девичьи бани, посетите экраноплан «Лунь».
А вечером прогуляетесь по освещенному огнями городу и побываете у знаменитого светомузыкального фонтана.
А вечером прогуляетесь по освещенному огнями городу и побываете у знаменитого светомузыкального фонтана.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
В путешествии вы:
- Посетите древнюю крепость Нарын-кала.
- Прогуляетесь по старому Дербенту.
- Увидите Джума-мечеть и Девичьи бани.
- Побываете у Северной крепостной стены (ул. Мамедбекова).
- Отправитесь к легендарному экраноплану «Лунь».
- Пройдетесь по улице «Счастливых людей» (ул. Казем Бека).
- Насладитесь красотой Фонтана и получите море положительных эмоций!
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Каждую пт., сб., вс.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древняя крепость Нарын-кала
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Северная крепостная стена
- Экраноплан «Лунь»
- Улица «Счастливых людей»
- Фонтан
Что включено
- Транспорт (в обе стороны)
- Услуги экскурсовода
- Поздний обед (национальная кухня)
- Вход в крепость
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 у офиса
Завершение: Ул. Али-Гаджи Акушинского, 5 линия, дом 19 (у офиса «ЭтноМир Кавказа»)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пт., сб., вс.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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