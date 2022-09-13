Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад

Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада

4
1 отзыв
Дагестанский Мачу-Пикчу — так называют аутентичный аул Гамсутль, покинутый жителями несколько лет назад.

Здесь вы полюбуетесь горами с высоты птичьего полета, прогуляетесь по уникальным улочкам, заглянете в заброшенные дома и услышите о традициях горцев.

А по пути посетите подземный Салтинский водопад, рукотворные Чохские террасы и Ирганайское водохранилище.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
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Описание

Что вас ожидает

От Гимринского тоннеля — до Чохских террас!

После сбора и знакомства мы отправимся в путь. Проедем через самый длинный тоннель в России, Гимринский, и посмотрим на одноименную башню. Полюбуемся Ирганайской ГЭС и рукотворными Чохскими террасами. Да и сама дорога будет наполнена историями о жизни Дагестана и потрясающими видами на горы, ущелья и лазурную жемчужину — Ирганайское водохранилище.

Погружение в атмосферу аула-призрака

Горный аул Гамсутль расположился у самого неба: издалека местные дома напоминают гнёзда ласточек, но нет — совсем недавно на этой головокружительной высоте жили люди. Подъем не так сложен, но займёт около часа. Зато наградой для вас станут колоритные заброшенные улочки, невероятные панорамы, рассказы о быте местных жителей и легенды аула.

Треккинг к подземному водопаду

На обратном пути вас ждет единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Сюда мы пройдем по ущелью, настолько узкому, что стены его почти смыкаются и едва пропускают солнечный свет. В глубине мы отыщем 20-метровый водопад с чистейшей ледяной водой. Желающие даже смогут окунуться (позаботьтесь заранее о купальных костюмах).

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места вашего размещения в Махачкале и в Каспийске и после экскурсии привезём обратно. Путешествовать будем на комфортабельных автомобилях.
  • Дополнительно оплачивается обед (от 250-600 руб. в зависимости от заказа)
  • Если вас больше 4 человек, за каждого дополнительного человека оплачивается 1000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды

Дорога к локациям маршрута

  • Подъем в Гамсутль нетяжёлый, займёт примерно час. Дети, как правило, справляются с подъемом легко. Также треть пути от подножия горы к аулу Гамсутль можно по желанию проехать на джипах за дополнительную плату: 100 руб. с человека либо 500 руб. за машину.
  • В ущелье Салтинского водопада довольно прохладно, поэтому рекомендуем взять с собой тёплую одежду и нескользящую обувь. Маршрут несложный, но требующий осторожности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
И
13 сен 2022
Наша поездка в Гуниб, Гамсутль и Салтинский водопад, в этот день был немного необычным, т. к немного изменились планы, находясь в Дагестане. Мы планировали все экскурсии заранее из Москвы, но третья экскурсия в Гамсутль была перенесена на день позже, по непредвиденным обстоятельствам. Мы меньше чем за сутки нашли эту экскурсию на Трипстере. Погода резко изменилась, по прогнозу обещали дождь, но мы решили рискнуть, т. к это был наш последний день прибывания в Дагестане. Утром встав и увидев на улице дождь, мы конечно расстроились, но старались себя держать в позитивном настроении. За нами приехали в отель, на комфортабельном авто. Как только сели в машину, нас радостно встретили, мы познакомились. Водитель Али и экскурсовод Маржамат, начиная с выезда из города Махачкала, с нами начали беседовать, рассказывать о городе, подбадривая на поездку в Гамсутль и говорили, что погода переменчива в горах и может дождя не будет и мы всё, что запланировали посмотрим. Всю дорогу мы общались, они нам многое рассказывали, останавливаясь в красивых местах. Побывали в Гунибе, но дождик так и не заканчивался, но они всё равно подбадривая нас, довезли нас до Гамсутля. Но там, видя возвращавшихся в такой дождь туристов, не рискнули подниматься в гору. Очень жаль конечно, что так получилось и мы не увидели всей красоты этого места. Но наши сопровождающие по нашей экскурсии старались нам не
смотря ни на что оставить самые незабываемые впечатления о поездке. Затем мы поехали на Салтинский водопад и потом нас ждала дорога обратно в Махачкалу. Всю дорогу обратно мы шутили, общались и не заметили как доехали. Нам показали вечернюю Махачкалу, с вершины горы. Вид очень красивый. В конце своего немаленького рассказа об экскурсии, хочу поблагодарить наших замечательных людей: весёлого, позитивного, внимательного и квалифицированного водителя, да ещё и хорошего собеседника, Али и замечательную, душевную и обоятельную Маржанат. Спасибо вам, за то что не дали нам разочароваться, из за дождя, в том что не всё смогли посмотреть и увидеть, вам удалось оставить только положительные эмоции в целом о поездке в Дагестан.

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