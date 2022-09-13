Наша поездка в Гуниб, Гамсутль и Салтинский водопад, в этот день был немного необычным, т. к немного изменились планы, находясь в Дагестане. Мы планировали все экскурсии заранее из Москвы, но третья экскурсия в Гамсутль была перенесена на день позже, по непредвиденным обстоятельствам. Мы меньше чем за сутки нашли эту экскурсию на Трипстере. Погода резко изменилась, по прогнозу обещали дождь, но мы решили рискнуть, т. к это был наш последний день прибывания в Дагестане. Утром встав и увидев на улице дождь, мы конечно расстроились, но старались себя держать в позитивном настроении. За нами приехали в отель, на комфортабельном авто. Как только сели в машину, нас радостно встретили, мы познакомились. Водитель Али и экскурсовод Маржамат, начиная с выезда из города Махачкала, с нами начали беседовать, рассказывать о городе, подбадривая на поездку в Гамсутль и говорили, что погода переменчива в горах и может дождя не будет и мы всё, что запланировали посмотрим. Всю дорогу мы общались, они нам многое рассказывали, останавливаясь в красивых местах. Побывали в Гунибе, но дождик так и не заканчивался, но они всё равно подбадривая нас, довезли нас до Гамсутля. Но там, видя возвращавшихся в такой дождь туристов, не рискнули подниматься в гору. Очень жаль конечно, что так получилось и мы не увидели всей красоты этого места. Но наши сопровождающие по нашей экскурсии старались нам не

смотря ни на что оставить самые незабываемые впечатления о поездке. Затем мы поехали на Салтинский водопад и потом нас ждала дорога обратно в Махачкалу. Всю дорогу обратно мы шутили, общались и не заметили как доехали. Нам показали вечернюю Махачкалу, с вершины горы. Вид очень красивый. В конце своего немаленького рассказа об экскурсии, хочу поблагодарить наших замечательных людей: весёлого, позитивного, внимательного и квалифицированного водителя, да ещё и хорошего собеседника, Али и замечательную, душевную и обоятельную Маржанат. Спасибо вам, за то что не дали нам разочароваться, из за дождя, в том что не всё смогли посмотреть и увидеть, вам удалось оставить только положительные эмоции в целом о поездке в Дагестан.