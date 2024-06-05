Аул Чох – экскурсии в Махачкале

Найдено 14 экскурсий в категории «Аул Чох» в Махачкале, цены от 3 510 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
Начало: у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • Г
    Геннадий
    2 июня 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
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    блоггера! С погодой не повезло, поэтому маршрут менялся быстро в зависимости от погодных условий, о чём мы не пожалели и увидели много мест не по программе! Однозначно рекомендуем!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как водитель - профессионал. Маршрут
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    для водителя, действительно сложный и долгий. У нас была частная экскурсия. И из-за сложности маршрута, мы старались не отвлекать гида разговорами. Вся дорога в коротких и узких серпантинах. Будьте к этому готовы. Но это стоит того. Чтобы получить больше информации, нужно ехать с общей экскурсией. Но нам интересен был драйв. А рассказывал он нам историю этих мест уже непосредственно на локациях. Так же по дороге, в горах есть прекрасное кафе, где очень вкусно готовят. Не отказывайтесь. Подняться к Гамсутлю до первой площадки можно на джипах, далее можно пешком, дорога занимает 1,5 часа. А можно на лошадях, тогда займет 30-40 минут. Мы выбрали лошадей, и нисколько не пожалели. Потрясающие ощущения! На вершине красота, которая захватывает дух. Обратно спускаетесь только пешком. Салтинский водопад необычен, но тоже, надо иметь ввиду, что туда нужна некоторая физическая подготовка. Если выбираете экскурсии, эту очень рекомендую.

    Ездили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. КакЕздили на эту экскурсию 25.05.24. Наш гид был Адам. Очень вежливый, ненавязчивый, никуда не торопил. Как
  • О
    Орел
    28 мая 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!
    У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!У нас получилась отличная поездка не смотря на причуды погоды, большое спасибо!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы! Изменили по согласованию маршрут! Гуляли по невероятным местам, катались на катере по Сулакскому
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    каньону, кушали супер-шашлык, пили вкуснейший чай с божественными видами на водохранилище ГЭС и ещё много всего интересного!!! А как Ахмед читает стихи Расула Гамзатова-это шедевр!))) Ахмед большое Вам спасибо! Рекомендуем всем!

    Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы!
  • Ю
    Юта
    26 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
    Если вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей Дагестана. А если вы любите поэзию, то он
    читать дальше

    с радостью познакомит вас с творчеством поэта Расула Гамзатова. Если вы любите фотографироваться и "пилить" контент, то это тоже к нему. Ну и конечно Ахмед может интересно рассказать про родной край, его обычаи, легенды и историю. Сам маршрут невероятно красивый и интересный. Загадочный Гамсутль, красивейшие Чохские трассы, самобытный Салтинский водопад и ожившее полотно Айвазовского надолго останутся в нашей памяти. Перед поездкой не забудьте загрузить в свои телефоны отличной музыки и запаситесь хорошим настроением. А если у вас нет ни того ни другого, то Ахмед вас обеспечит и тем и другим.

    Если вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей Дагестана
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
    Наше знакомство с Магомедом началось с экскурсии в Гамсутль. Во время поездки мы узнали много нового, самые интересные факты про
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    Дагестан, местных жителей и их традиции. Будьте уверены, что самые красивые фотографии будут именно у вас, если вашим гидом будет Магомед. Потому что он ещё и замечательный фотограф. После нашей первой экскурсии мы остались под таким впечатлением, что через несколько дней отправились на другую экскурсию с Магомедом. Это были самые лучшие экскурсии за время нашего прибытия в Дагестане)

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
    Абдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля начался сильный дождь, что могло
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    затруднить подъем к Гамсутлю, особенно учитывая нашу одежду и обувь. Абдулла предложил альтернативный маршрут, и это было замечательно. Отдельное спасибо за Хунзахский музей - очень душевное место. Прекрасные виды природы, водопады. Мы застали все смены погоды: дождь, снег, туман, солнце))) Попав под снег продрогли, и Абдулла заботливо предложил свою куртку, а потом угостил нас травяным чаем). ❤️Да, машина очень комфортабельна, если для кого-то это важно))) А в кафе, которое посоветовал Абдулла, подают классный урбечный раф.

    Абдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля началсяАбдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля начался

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Чох»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
  2. Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
  3. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
  4. Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
  5. Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Аул Чох" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 510 до 19 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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