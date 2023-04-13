В этом маршруте вас ждет посещение одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакского каньона.
Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.
А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.
А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информацияПотребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Входной билет на бархан Сарыкум
- Прогулка на катере
- Обед
- Экскурсия по форелевому хозяйству
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных.
- С собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, наличные средства, воду и перекус.
- Также вам будет необходим документ, удостоверяющий личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании