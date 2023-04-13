В этом маршруте вас ждет посещение одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакского каньона. Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей. А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информацияПотребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.