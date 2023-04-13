Сулакский каньон из Махачкалы

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В этом маршруте вас ждет посещение одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакского каньона.

Вы узнаете, почему его сравнивают с американским Большим каньоном, и сможете прокатиться на катере вдоль расстилающихся живописных пейзажей.

А после у вас будет возможность отведать вкуснейшей форели и сделать незабываемые фото на вышине бархана, чтобы наверняка оставить в памяти это замечательное путешествие.
Сулакский каньон из Махачкалы
Сулакский каньон из Махачкалы
Сулакский каньон из Махачкалы
Сулакский каньон из Махачкалы
Сулакский каньон из Махачкалы
Сулакский каньон из Махачкалы
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водоранилище
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информацияПотребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Входной билет на бархан Сарыкум
  • Прогулка на катере
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • С собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, наличные средства, воду и перекус.
  • Также вам будет необходим документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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