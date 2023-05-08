В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Я отвезу вас не только на известные смотровые, но и на самую высокую точку каньона в селе Верхний Каранай, на Чиркейское водохранилище (прокатимся на катере), к пещере Нохъо и подвесному мосту. Горы, лазурная река, орлы над головой… Присоединяйтесь!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дюма, Айвазовский и ваш гид — что общего?
Сулакский каньон впечатлил своими видами таких творцов, как А. Дюма («Наконец я поднял голову. Нужно было сделать немалое усилие, чтобы заглянуть в пропасть.») и И. Айвазовский (картина «Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру и Каспий»). Мне же посчастливилось родиться в посёлке Дубки на краю каньона, поэтому территорию я знаю прекрасно. Я расскажу вам, как менялась со временем жизнь здесь — ведь не всегда каньон был туристической Меккой.
План нашей поездки
1⃣ Сперва отправимся на самую высокую точку каньона, которая расположена совсем в другой стороне от посёлка Дубки — это Буйнакский район, село Верхний Каранай. Здесь мы пересядем на внедорожники и отправимся на Главный Сулакский Каньон: именно в этой части максимальная высота — 1920 метров н. у. м!
2⃣ Далее спустимся к кристально чистому рукотворному озеру — Чиркейскому водохранилищу. Я поделюсь историей, как пришлось затопить целое село ради его создания. Мы прокатимся на катере по зеркальной глади, заплывём в узкие, глубокие ущелья, а желающие смогут искупаться.
3⃣ На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон. Мы спустимся на небольшой выступ и окажемся словно посреди ущелья: слева от нас — Чиркейский каньон, справа — Миатлинский, а прямо под нами — старый аул Зубутли.
4⃣ Следующая точка маршрута будет особенно интересна любителям экстрима. Это пещера Нохъо, где есть подвесной мост, зиплайн и тарзанка над каньоном — дерзайте!
5⃣ Ну а теперь самое время подкрепиться. И для этого мы заедем в ресторан «Главрыба», где вы сможете попробовать вкуснейшую форель, выращенную в реке Сулак. А также здесь представлены разнообразные блюда национальной кухни Дагестана.
🏁 Передохнув, выдвигаемся обратно в Махачкалу.
Организационные детали
- Важно: с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность
- В большинстве случаев поездку провожу я, но иногда меня могут заменять два других гида из моей команды — тоже коренные жители, знающие каньон как свои пять пальцев
- Часть пути мы преодолеем на комфортабельном минивэне Honda Elysion, а на горных участках пересядем на джипы
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере, джиппинг
Дополнительные расходы (по желанию)
- Зиплайн — от 1000 руб. /чел.
- Тарзанка — 5000 руб. /чел.
- Прогулка на лошадях — от 200 руб. /чел.
- Обед в ресторане
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.