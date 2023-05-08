Тот факт, что Сулакский каньон стал очень популярной локацией, не мешает ему быть самым живописным и мощным местом Дагестана. Я отвезу вас не только на известные смотровые, но и на самую высокую точку каньона в селе Верхний Каранай, на Чиркейское водохранилище (прокатимся на катере), к пещере Нохъо и подвесному мосту. Горы, лазурная река, орлы над головой… Присоединяйтесь!

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Описание

Что вас ожидает

Дюма, Айвазовский и ваш гид — что общего?

Сулакский каньон впечатлил своими видами таких творцов, как А. Дюма («Наконец я поднял голову. Нужно было сделать немалое усилие, чтобы заглянуть в пропасть.») и И. Айвазовский (картина «Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру и Каспий»). Мне же посчастливилось родиться в посёлке Дубки на краю каньона, поэтому территорию я знаю прекрасно. Я расскажу вам, как менялась со временем жизнь здесь — ведь не всегда каньон был туристической Меккой.

План нашей поездки

1⃣ Сперва отправимся на самую высокую точку каньона, которая расположена совсем в другой стороне от посёлка Дубки — это Буйнакский район, село Верхний Каранай. Здесь мы пересядем на внедорожники и отправимся на Главный Сулакский Каньон: именно в этой части максимальная высота — 1920 метров н. у. м!

2⃣ Далее спустимся к кристально чистому рукотворному озеру — Чиркейскому водохранилищу. Я поделюсь историей, как пришлось затопить целое село ради его создания. Мы прокатимся на катере по зеркальной глади, заплывём в узкие, глубокие ущелья, а желающие смогут искупаться.

3⃣ На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон. Мы спустимся на небольшой выступ и окажемся словно посреди ущелья: слева от нас — Чиркейский каньон, справа — Миатлинский, а прямо под нами — старый аул Зубутли.

4⃣ Следующая точка маршрута будет особенно интересна любителям экстрима. Это пещера Нохъо, где есть подвесной мост, зиплайн и тарзанка над каньоном — дерзайте!

5⃣ Ну а теперь самое время подкрепиться. И для этого мы заедем в ресторан «Главрыба», где вы сможете попробовать вкуснейшую форель, выращенную в реке Сулак. А также здесь представлены разнообразные блюда национальной кухни Дагестана.

🏁 Передохнув, выдвигаемся обратно в Махачкалу.

Организационные детали

Важно: с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность

В большинстве случаев поездку провожу я, но иногда меня могут заменять два других гида из моей команды — тоже коренные жители, знающие каньон как свои пять пальцев

Часть пути мы преодолеем на комфортабельном минивэне Honda Elysion, а на горных участках пересядем на джипы

В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере, джиппинг

Дополнительные расходы (по желанию)