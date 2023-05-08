Сулакский каньон - не как у всех

В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья

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Тот факт, что Сулакский каньон стал очень популярной локацией, не мешает ему быть самым живописным и мощным местом Дагестана.

Я отвезу вас не только на известные смотровые, но и на самую высокую точку каньона в селе Верхний Каранай, на Чиркейское водохранилище (прокатимся на катере), к пещере Нохъо и подвесному мосту. Горы, лазурная река, орлы над головой… Присоединяйтесь!
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
Сулакский каньон - не как у всех
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дюма, Айвазовский и ваш гид — что общего?

Сулакский каньон впечатлил своими видами таких творцов, как А. Дюма («Наконец я поднял голову. Нужно было сделать немалое усилие, чтобы заглянуть в пропасть.») и И. Айвазовский (картина «Вид с Каранайских гор на Темир-Хан-Шуру и Каспий»). Мне же посчастливилось родиться в посёлке Дубки на краю каньона, поэтому территорию я знаю прекрасно. Я расскажу вам, как менялась со временем жизнь здесь — ведь не всегда каньон был туристической Меккой.

План нашей поездки

1⃣ Сперва отправимся на самую высокую точку каньона, которая расположена совсем в другой стороне от посёлка Дубки — это Буйнакский район, село Верхний Каранай. Здесь мы пересядем на внедорожники и отправимся на Главный Сулакский Каньон: именно в этой части максимальная высота — 1920 метров н. у. м!

2⃣ Далее спустимся к кристально чистому рукотворному озеру — Чиркейскому водохранилищу. Я поделюсь историей, как пришлось затопить целое село ради его создания. Мы прокатимся на катере по зеркальной глади, заплывём в узкие, глубокие ущелья, а желающие смогут искупаться.

3⃣ На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон. Мы спустимся на небольшой выступ и окажемся словно посреди ущелья: слева от нас — Чиркейский каньон, справа — Миатлинский, а прямо под нами — старый аул Зубутли.

4⃣ Следующая точка маршрута будет особенно интересна любителям экстрима. Это пещера Нохъо, где есть подвесной мост, зиплайн и тарзанка над каньоном — дерзайте!

5⃣ Ну а теперь самое время подкрепиться. И для этого мы заедем в ресторан «Главрыба», где вы сможете попробовать вкуснейшую форель, выращенную в реке Сулак. А также здесь представлены разнообразные блюда национальной кухни Дагестана.

🏁 Передохнув, выдвигаемся обратно в Махачкалу.

Организационные детали

  • Важно: с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность
  • В большинстве случаев поездку провожу я, но иногда меня могут заменять два других гида из моей команды — тоже коренные жители, знающие каньон как свои пять пальцев
  • Часть пути мы преодолеем на комфортабельном минивэне Honda Elysion, а на горных участках пересядем на джипы
  • В стоимость включено: трансфер, прогулка на катере, джиппинг

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Зиплайн — от 1000 руб. /чел.
  • Тарзанка — 5000 руб. /чел.
  • Прогулка на лошадях — от 200 руб. /чел.
  • Обед в ресторане

в понедельник, среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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