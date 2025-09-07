Мои заказы

Тур выше гор: Язык троля, Кахиб и Карадахская теснина

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по горам Дагестана, где вы увидите уникальные природные и исторические памятники, такие как Карадахская теснина, старый Кахиб и знаменитый «Язык тролля».

У вас будет возможность сделать невероятные фотографии на фоне потрясающих пейзажей и узнать много интересного о жизни горцев. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и восхищение красотой горного Дагестана!
4
1 отзыв
Тур выше гор: Язык троля, Кахиб и Карадахская теснина
Тур выше гор: Язык троля, Кахиб и Карадахская теснина
Тур выше гор: Язык троля, Кахиб и Карадахская теснина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на удивительную экскурсию по горам Дагестана, которая заставит вас влюбиться в этот удивительный край! В рамках нашего путешествия вы увидите не только захватывающие виды и древние памятники, но и получите уникальную возможность сделать самые красивые фотографии. Что вас ждет на экскурсии:• Самый длинный автодорожный туннель в России — впечатляющее инженерное сооружение, проходящее сквозь горы.
  • Одно из самых красивых водохранилищ Дагестана — его лазурные воды и окружающие горы создают потрясающий пейзаж.
  • Место последней битвы первого Имама Дагестана — вы узнаете о значимых исторических событиях, происходивших в этих местах.
  • Карадахская теснина — уникальное природное образование, напоминающее ландшафты другой планеты.
  • Старый Кахиб — древнее село, где люди жили ещё в Каменном веке. Здесь вы сможете полюбоваться сторожевой башней высотой 20 метров и подвесным мостом, а также увидеть, как выглядит современное село, расположенное напротив.
  • Гоор и знаменитый «Язык тролля» — вы подниметесь так высоко в горы, что окажетесь выше орлов. Это место подарит вам возможность сделать потрясающие фотографии, особенно в платьях! Особенности экскурсии:• Уникальный контраст времён: вы увидите село X века и современное село, расположенное рядом, что даст вам возможность почувствовать, как сильно изменилась жизнь горцев за прошедшие века.
  • Головокружительные виды и множество фото-зон, где можно сделать незабываемые снимки.
  • Вы узнаете много интересного о культуре, быте и традициях горцев, а также услышите удивительные легенды и истории, связанные с этими местами. Почему стоит поехать с нами:• Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир древних традиций и природной красоты.
  • У вас будет возможность сделать самые красивые и запоминающиеся фотографии, которые украсят ваш альбом.
Вы получите море впечатлений и незабываемых эмоций от знакомства с удивительным миром гор Дагестана. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя волшебство горного Дагестана и увезти с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:.
Вы получите море впечатлений и незабываемых эмоций от знакомства с удивительным миром гор Дагестана. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя волшебство горного Дагестана и увезти с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:.
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. И по дресс-коду Так же оплачиваете сами уазик буханки Кахиб и Гоор и входные билеты в теснину Карадахскую Уазики от 1000₽ Карадахская теснина 100₽ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самый длинный автодорожный туннель
  • Башня Гимриская
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Гоор «язык троля»
  • Кахиб аул
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Акушинского 100
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. И по дресс-коду Так же оплачиваете сами уазик буханки Кахиб и Гоор и входные билеты в теснину Карадахскую
  • Уазики от 1000₽
  • Карадахская теснина 100₽ с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Андрей
7 сен 2025
Сама экскурсия проводилась по очень красивым локациям Дагестане, тем которые были перечислены в анонсе. Но по организации экскурсии есть вопросы. Самое главное: не указаны дополнительные расходы, а они были немаленькие.
читать дальше

Во-первых, до села Кахиб нужно доехать на уазике (он обошёлся на 3 человека в 1000 рублей туда и обратно). Далее фуникулёр к подвесному мосту 700 рублей с человека. В Гоор к языку Тролля тоже нужно доехать на внедорожнике (опять 1000 рублей на троих туда и обратно). Обед в селе Кахиб 650 рублей с человека. И вход в Карадахскую теснину - 100 руб. с человека. В общем набегает немалая сумма, о чем организатор обязан был сообщить заранее!

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Дагестана, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками. Обед включён
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
12 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
4500 ₽ за человека
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале