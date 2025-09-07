Приглашаем вас на удивительную экскурсию по горам Дагестана, которая заставит вас влюбиться в этот удивительный край! В рамках нашего путешествия вы увидите не только захватывающие виды и древние памятники, но и получите уникальную возможность сделать самые красивые фотографии. Что вас ждет на экскурсии:• Самый длинный автодорожный туннель в России — впечатляющее инженерное сооружение, проходящее сквозь горы.

Одно из самых красивых водохранилищ Дагестана — его лазурные воды и окружающие горы создают потрясающий пейзаж.

Место последней битвы первого Имама Дагестана — вы узнаете о значимых исторических событиях, происходивших в этих местах.

Карадахская теснина — уникальное природное образование, напоминающее ландшафты другой планеты.

Старый Кахиб — древнее село, где люди жили ещё в Каменном веке. Здесь вы сможете полюбоваться сторожевой башней высотой 20 метров и подвесным мостом, а также увидеть, как выглядит современное село, расположенное напротив.

Гоор и знаменитый «Язык тролля» — вы подниметесь так высоко в горы, что окажетесь выше орлов. Это место подарит вам возможность сделать потрясающие фотографии, особенно в платьях! Особенности экскурсии:• Уникальный контраст времён: вы увидите село X века и современное село, расположенное рядом, что даст вам возможность почувствовать, как сильно изменилась жизнь горцев за прошедшие века.

Головокружительные виды и множество фото-зон, где можно сделать незабываемые снимки.

Вы узнаете много интересного о культуре, быте и традициях горцев, а также услышите удивительные легенды и истории, связанные с этими местами. Почему стоит поехать с нами:• Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир древних традиций и природной красоты.

У вас будет возможность сделать самые красивые и запоминающиеся фотографии, которые украсят ваш альбом.

Вы получите море впечатлений и незабываемых эмоций от знакомства с удивительным миром гор Дагестана. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя волшебство горного Дагестана и увезти с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:.

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. И по дресс-коду Так же оплачиваете сами уазик буханки Кахиб и Гоор и входные билеты в теснину Карадахскую Уазики от 1000₽ Карадахская теснина 100₽ с человека.