Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по горам Дагестана, где вы увидите уникальные природные и исторические памятники, такие как Карадахская теснина, старый Кахиб и знаменитый «Язык тролля».
У вас будет возможность сделать невероятные фотографии на фоне потрясающих пейзажей и узнать много интересного о жизни горцев. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и восхищение красотой горного Дагестана!
У вас будет возможность сделать невероятные фотографии на фоне потрясающих пейзажей и узнать много интересного о жизни горцев. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и восхищение красотой горного Дагестана!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на удивительную экскурсию по горам Дагестана, которая заставит вас влюбиться в этот удивительный край! В рамках нашего путешествия вы увидите не только захватывающие виды и древние памятники, но и получите уникальную возможность сделать самые красивые фотографии. Что вас ждет на экскурсии:• Самый длинный автодорожный туннель в России — впечатляющее инженерное сооружение, проходящее сквозь горы.
- Одно из самых красивых водохранилищ Дагестана — его лазурные воды и окружающие горы создают потрясающий пейзаж.
- Место последней битвы первого Имама Дагестана — вы узнаете о значимых исторических событиях, происходивших в этих местах.
- Карадахская теснина — уникальное природное образование, напоминающее ландшафты другой планеты.
- Старый Кахиб — древнее село, где люди жили ещё в Каменном веке. Здесь вы сможете полюбоваться сторожевой башней высотой 20 метров и подвесным мостом, а также увидеть, как выглядит современное село, расположенное напротив.
- Гоор и знаменитый «Язык тролля» — вы подниметесь так высоко в горы, что окажетесь выше орлов. Это место подарит вам возможность сделать потрясающие фотографии, особенно в платьях! Особенности экскурсии:• Уникальный контраст времён: вы увидите село X века и современное село, расположенное рядом, что даст вам возможность почувствовать, как сильно изменилась жизнь горцев за прошедшие века.
- Головокружительные виды и множество фото-зон, где можно сделать незабываемые снимки.
- Вы узнаете много интересного о культуре, быте и традициях горцев, а также услышите удивительные легенды и истории, связанные с этими местами. Почему стоит поехать с нами:• Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир древних традиций и природной красоты.
- У вас будет возможность сделать самые красивые и запоминающиеся фотографии, которые украсят ваш альбом.
Вы получите море впечатлений и незабываемых эмоций от знакомства с удивительным миром гор Дагестана. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя волшебство горного Дагестана и увезти с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:.
Вы получите море впечатлений и незабываемых эмоций от знакомства с удивительным миром гор Дагестана. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы открыть для себя волшебство горного Дагестана и увезти с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:.
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. И по дресс-коду Так же оплачиваете сами уазик буханки Кахиб и Гоор и входные билеты в теснину Карадахскую Уазики от 1000₽ Карадахская теснина 100₽ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый длинный автодорожный туннель
- Башня Гимриская
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Гоор «язык троля»
- Кахиб аул
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Акушинского 100
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. И по дресс-коду Так же оплачиваете сами уазик буханки Кахиб и Гоор и входные билеты в теснину Карадахскую
- Уазики от 1000₽
- Карадахская теснина 100₽ с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 сен 2025
Сама экскурсия проводилась по очень красивым локациям Дагестане, тем которые были перечислены в анонсе. Но по организации экскурсии есть вопросы. Самое главное: не указаны дополнительные расходы, а они были немаленькие.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Дагестана, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками. Обед включён
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
12 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.