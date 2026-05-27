Мои заказы

В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые

Увидеть древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ
Представьте: утром вы стоите на берегу бирюзового водоёма, зажатого скалами. Днём пробираетесь сквозь лабиринт древних улиц аула Кахиб, где камни помнят звон мечей. А вечером замираете на краю пропасти, глядя в бездну со смотровой «Языка Тролля».

Всё это ждёт на маршруте, который создан, чтобы за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые
В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые

Описание экскурсии

9:00 — Гоцатлинское водохранилище

Его бирюзовую гладь окружили суровые горные склоны, что создаёт завораживающий пейзаж.

10:30 — село Датуна

Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.

12:00 — древний аул Кахиб

Здесь каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.

14:00 — скальные смотровые площадки «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки»

Большинство экскурсий включают лишь одну из них, но вы посетите все три. С каждого выступа открывается вид, от которого перехватывает дыхание, и получаются фантастические фотографии.

16:00 — башенный комплекс Гоор

Он гордо возвышается над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.

Вы узнаете:

  • как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев
  • какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли дома в суровых условиях
  • в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей
  • как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном транспорте. До 19 путешественников разместим в микроавтобусе Mercedes Sprinter, до 10 — в минивэне, до 5 человек — на легковом автомобиле
  • При необходимости предоставляем детские кресла
  • В стоимость включены входные билеты на все объекты осмотра и обед
  • Маршрут не требует специальной подготовки, подойдёт для взрослых и детей от 6 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Южного автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан
Тамирлан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
читать дальшеуменьшить

кавказскую жизнь. Организуем авторские туры, индивидуальные маршруты и VIP-программы: от Сулакского каньона и барханов до древнего Дербента, горных аулов и закрытых локаций, куда не доезжают массовые группы. В наших программах — не только локации, но и эмоции: катера по каньону, джип-туры, национальная кухня, этно-вечера, проживание в атмосферных отелях и этнодомах. Работаем официально, обеспечиваем трансферы, сопровождение гидов и сервис «под ключ». Наша задача — чтобы вы уехали не просто с фото, а с ощущением, что побывали в гостях у Кавказа.

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые»

Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
На автобусе
13 часов
80 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
3600 ₽ за человека
Древние аулы Гоор и Кахиб + Язык тролля - путешествие в Страну башен
На автобусе
13 часов
364 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Древние аулы Гоор и Кахиб + Язык тролля - путешествие в Страну башен
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3300 ₽ за человека
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
На автобусе
13 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Познакомиться с природой, историей и гастрономией горного Дагестана за 1 день
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за человека
К могучим горам Дагестана
Джиппинг
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К могучим горам Дагестана
Путешествие к величественным горам Дагестана через перевал Хунзах-Заиб. Увидите водопады Хунзаха, аул Гоор и скальный выступ Язык Тролля
Начало: В Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
4200 ₽ за человека