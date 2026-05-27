Представьте: утром вы стоите на берегу бирюзового водоёма, зажатого скалами. Днём пробираетесь сквозь лабиринт древних улиц аула Кахиб, где камни помнят звон мечей. А вечером замираете на краю пропасти, глядя в бездну со смотровой «Языка Тролля». Всё это ждёт на маршруте, который создан, чтобы за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.

Описание экскурсии

9:00 — Гоцатлинское водохранилище

Его бирюзовую гладь окружили суровые горные склоны, что создаёт завораживающий пейзаж.

10:30 — село Датуна

Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.

12:00 — древний аул Кахиб

Здесь каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.

14:00 — скальные смотровые площадки «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки»

Большинство экскурсий включают лишь одну из них, но вы посетите все три. С каждого выступа открывается вид, от которого перехватывает дыхание, и получаются фантастические фотографии.

16:00 — башенный комплекс Гоор

Он гордо возвышается над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.

Вы узнаете:

как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев

какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли дома в суровых условиях

в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей

как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов

Организационные детали