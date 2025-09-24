Мои заказы

В горы из Махачкалы: Кахиб, Гоор и язык Тролля

Горы Дагестана таят немало загадок — узкие горные тропы, резкие обрывы, заброшенные аулы… Мы посетим с вами несколько самых выдающихся достопримечательностей здешних гор. Таких как старый Кахиб, древний Гоор, храм в селе Датуна и конечно же знаменитый Орлиный выступ.
4.8
35 отзывов
Описание экскурсии

Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое. Вот тропка, которую охраняли стражники, здесь оборонительные башни, с которых жители скидывали камни на врагов, а к их стенами пристроены двухэтажные дома, в которых с радушием встречали гостей. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Вторник,четверг,суббота,воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый Кахиб
  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Язык Тролля
  • Древний храм в селе Датуна
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В
Завершение: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В, (Сбор возле гостиница Жак)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник,четверг,суббота,воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
1
3
1
2
1
1
Л
Лера
24 сен 2025
Хочется сказать большое спасибо за такую экскурсию! Во-первых, выбор мест приятно поражает, ничего не упускаешь и с трепетом запоминаешь. Во-вторых, нам очень повезло с гидом (Лабазангаджи), который заботился об общем настроении группы, разбавлял дорогу шутками и рассказами. Да, по итогу экскурсия шла 15 часов вместо 12 заявленных, но я об этом не жалею. Душевная, красивейшая и чертовски интересная поездка!
А
Анна
29 авг 2025
Мы брали экскурсию в Гоор, Кахиб, язык Тролля. Дорога долгая, имейте в виду, 8 часов туда-обратно, но оно того стоило. Какие там виды, горы потрясающие, аж дух захватывает. Перед основными
читать дальше

локациями нас накормили обедом из национальных блюд. Все было очень вкусно, даже придраться не к чему) отдельное спасибо нашему гиду Шамилю, развлекал нас всю дорогу, а на локациях даже помог видео снять. В общем, рекомендую 👍

А
Анастасия
29 авг 2025
Хочу поделиться своим впечатлением от экскурсии, которую проводил наш гид - Айваз. Это было просто великолепно! Экскурсовод не только отлично знал историю и традиции мест, которые мы проезжали, но и
читать дальше

умело передавал эту информацию, делая её увлекательной и доступной.

Мы узнали много нового о культуре и обычаях, а также получили возможность увидеть интересные места, о которых даже не подозревали. Экскурсия прошла в дружелюбной атмосфере, мы остались под впечатлением от профессионализма нашего гида
! Спасибо за незабываемые моменты!

Т
Татьяна
23 авг 2025
Поездка великолепная, эмоции зашкаливают, места сказочные, всем рекомендую! Спасибо организаторам.
Н
Нилогова
31 июл 2025
Максимально отзывчивый гид Айваз. Нам все очень понравилось, получили бурю эмоций, классных фотографий и незабываемые эмоции!!!! Очень благодарны ему
Л
Людмила
18 июл 2025
Присоединили из за нехватки человек к Даг туру, экскурсовод Лейла грубая, неграмотная, ничего не рассказывала, на вопросы отвечала, расскажу на месте, там убегала, в конце изменили маршрут. Чтоб ей в селении выйти домой, а нас еще после повезли за 30 км от Махачкалы, чтоб высадить группу с санатория, вместо заявленного время 20.30, мы приехали в 23.30, не советую никому
И
Иванова
17 июл 2025
I
Irina
17 июл 2025
В горы из Махачкалы в Гоор и Кахиб, язык Тролля 15.07.25. Места красивые, но добирать долго,. Гид Шамиль- это не гид, а просто сопровождающий, информацию нам рассказывал, если задавали вопросы.
читать дальше

Это не полноценная экскурсия, это привоз к заявленным локациям с сопровождающим, никаких интересных расказов, истории мест не было. Также еще не были указаны расходы по довозу на Уазиках до труднодоступных мест, это еще 760р, не стльно много, но это не было заявлено. И еще Шамиль не контролировал по времени нахождение группы на локациях, поэтому вернулись вместо заявленных 19.30 в 21.30. Это об организации, но сами места конечно достойны посещения, очень красибо и колоритно!

А
Антон
24 июн 2025
спасибо большое за тур, все понравилось
П
Петр
24 июн 2025
Великолепная экскурсия. Замечательный гид и водитель.
В
Вика
7 июн 2025
Все было супер. Отличная компания с нами была. Наш гид лучший 🫶 мы с девочками в восторге от гор, природы. По пути нам рассказывали все подробности, останавливались в кофейнях, на различных локациях.
Н
Никита
3 июн 2025
Ездили на экскурсию Гоор - язык тролля. Впечатление незабываемое. Экскурсия прошла на высшем уровне. Хороший комфортабельный минивэн, профессиональный водитель и замечательный экскурсовод
Д
Дилора
3 июн 2025
Ю
Юлия
31 мая 2025
Были на экскурсии Гоор Кахиб. Впечатления самые восхитительные. Наш гид отличный рассказчик. Мы очень много узнали интересного на каждой локации. Получили все ответы на наши вопросы. В пути очень много было интересного рассказано про Дагестан в целом и те места, где мы проезжали. Искренне рекомендуем «Кавказ Тур» ни разу не пожалеете!
У
Ульяна
30 мая 2025
Ездила на экскурсию на «Гоор,Кахиб» Оченьмного красивых локаций посетили, на обед кормили очень вкусно и много с национальным колоритом в гостях у местных жителей. ВодительАсланбек и наш гид Самир просто супер! Весёлые, добрые, переживали за нас как за себя. Очень открытые люди, которые гордятся своей республикой и хотят показать её красоты по максимуму. Всем рекомендую!

