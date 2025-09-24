Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Горы Дагестана таят немало загадок — узкие горные тропы, резкие обрывы, заброшенные аулы… Мы посетим с вами несколько самых выдающихся достопримечательностей здешних гор. Таких как старый Кахиб, древний Гоор, храм в селе Датуна и конечно же знаменитый Орлиный выступ. 4.8 35 отзывов

Описание экскурсии Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое. Вот тропка, которую охраняли стражники, здесь оборонительные башни, с которых жители скидывали камни на врагов, а к их стенами пристроены двухэтажные дома, в которых с радушием встречали гостей. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый Кахиб

Старый Гоор

Орлиный выступ

Язык Тролля

Древний храм в селе Датуна Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида-проводника

Обед - национальная кухня Что не входит в цену Личные расходы

