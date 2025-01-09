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что-то поменять в программе, если надо. Например, мы сместили выезд на более раннее время и на всех локациях оказывались чуть ли не первые. А еще я забыл кофту в машине в конце экскурсии, так потом Дибир связался со мной и привез её прямо в отель. В общем рекомендую!