14 часов
Групповая
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
3500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
В горы из Махачкалы: Кахиб, Гоор и язык Тролля
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Расписание: среда, пятница, суббота, воскресенье
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
3300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 января 2025Отличная экскурсия, красивые места, гид Марат профессионал в вождении, а так же хоть и был не многословен, но всю информацию выдавал чётко по теме. Вообщем поездкой осталась довольна.
- ООльга9 декабря 2024Очень понравилась экскурсия. Виды просто потрясающие, дух захватывает. В течении всего путешествия было много остановок в красивых местах, для того
- ИИльнур24 ноября 2024Спасибо больше гиду Будайчи и водителю Зауру, все было просто великолепно 👍 Компания была из молодежи, все были на одной волне😅 Горы, виды и аунтентичные аулы, просто класс 👍
- RRfwrf30 июня 2024Здравствуйте! Ездили в горный Дагестан) по дороге к Языку Троля видели столько всего красивого и захватующего. Это что то невероятное) настоятельно рекомендуем посетить данные достоприемечательности 🫶
- ААлександр23 июня 2024Экскурсия понравилась. Дибир доброжелательный, много чего знает, т. к. сам является выходцем с гор. Формат персональной экскурсии максимально гибкий, можно
- ЮЮлия4 августа 2023Дибир - лучший гид всего Дагестана. Смело обращайтесь к нему и будьте уверены, что все пройдет отлично! Ездили с подругами на
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Датуна»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Село Датуна" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Село Датуна», 361 ⭐ отзыв, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март