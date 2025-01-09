Село Датуна – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Село Датуна» в Махачкале, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
На автобусе
358 отзывов
14 часов
Групповая
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
1 фев в 07:00
3500 за человека
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
В горы из Махачкалы: Кахиб, Гоор и язык Тролля
Пешая
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
В горы из Махачкалы: Кахиб, Гоор и язык Тролля
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Расписание: среда, пятница, суббота, воскресенье
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
3300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Отличная экскурсия, красивые места, гид Марат профессионал в вождении, а так же хоть и был не многословен, но всю информацию выдавал чётко по теме. Вообщем поездкой осталась довольна.
  • О
    Ольга
    9 декабря 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Очень понравилась экскурсия. Виды просто потрясающие, дух захватывает. В течении всего путешествия было много остановок в красивых местах, для того
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    чтоб сделать фото, выпить кофе, полюбоваться, подышать. Поездка была на комфортном микроавтобусе и +100500 баллов за плейлист в дороге. Очень понравился национальный обед: вкусно, душевно, колоритно, сытно, очень по-домашнему. Настоящим украшением экскурсии стал наш гид Марат. Очень интересно рассказывал про историю и традиции Дагестана, внимательно относился к нашим просьбам и пожелания, сделал нам красивые фото и видео, покорил нас своей харизмой и обаянием. Всем очень довольны.

  • И
    Ильнур
    24 ноября 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Спасибо больше гиду Будайчи и водителю Зауру, все было просто великолепно 👍 Компания была из молодежи, все были на одной волне😅 Горы, виды и аунтентичные аулы, просто класс 👍
  • R
    Rfwrf
    30 июня 2024
    От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
    Здравствуйте! Ездили в горный Дагестан) по дороге к Языку Троля видели столько всего красивого и захватующего. Это что то невероятное) настоятельно рекомендуем посетить данные достоприемечательности 🫶
  • А
    Александр
    23 июня 2024
    От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
    Экскурсия понравилась. Дибир доброжелательный, много чего знает, т. к. сам является выходцем с гор. Формат персональной экскурсии максимально гибкий, можно
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    что-то поменять в программе, если надо. Например, мы сместили выезд на более раннее время и на всех локациях оказывались чуть ли не первые. А еще я забыл кофту в машине в конце экскурсии, так потом Дибир связался со мной и привез её прямо в отель. В общем рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2023
    От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
    Дибир - лучший гид всего Дагестана. Смело обращайтесь к нему и будьте уверены, что все пройдет отлично! Ездили с подругами на
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    экскурсию в Карадахскую теснину и с. Гоор. Дибиргаджи рассказал обо всем, познакомил с историей посещенных мест и республики, в целом. Очень дружелюбный, галантный и гостеприимный гид. Показал Дагестан с лучшей стороны: накормил персиками и даже научил нескольким фразам на аварском языке! В памяти этот день остался лучшим именно благодаря Дибиру. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Датуна»

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  3. В горы из Махачкалы: Кахиб, Гоор и язык Тролля
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  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Язык Тролля
  7. Водопад Тобот
  8. Салтинский водопад
  9. Каменная чаша
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Село Датуна" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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