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Хунзах, то читать дальше уменьшить место, где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.



Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах. Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Это бывшая столица Аварского ханства в Дагестане. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.Хунзах, то 5 18 отзывов

Шамиль Ваш гид в Махачкале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов 11 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Дух древности и великолепие природы Хунзах — это небольшое село в республике Дагестан, бывшая столица Аварского ханства с богатой историей, которая уходит корнями в древние времена. Само название селения, переводимое с аварского языка как «хун бахъ», означает «умер и возродился». Название отражает уникальную историю места, которая началась более 3000 лет назад, когда первые люди начали поселяться здесь. В Хунзахе до сих пор можно увидеть останки первобытных людей, живших еще в каменном веке. Кроме того, здесь сохранились многие древние здания, в том числе Гимринская башня, которая была построена еще в 17 веке. Однако, не только исторические достопримечательности делают Хунзах таким особенным местом. Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы увидеть красоты Гимринского тоннеля, который является самым длинным тоннелем в России, протяженностью 4,3 км. Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот. Но главное в нашем путешествии — это посещение самого Хунзаха. Здесь вы сможете прочувствовать дух древности и узнать больше о культуре и традициях аварцев, населяющих эти места. В Хунзахе вы также найдете множество других достопримечательностей, таких как красивые здания и памятники, которые наверняка оставят у вас незабываемые впечатления. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гимринский тоннель

Гимринский хребет

Гимринская башня

Ирганайское водохранилище

Хунзахское плато

Водопады Тобот, Итлятляр

Матлас

Каменная чаша Что включено Услуги гида

Транспортные услуги Что не входит в цену Сувениры

Обед

Зиплайн Место начала и завершения? Место встречи после бронирование Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.