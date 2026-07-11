Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Это бывшая столица Аварского ханства в Дагестане. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.
Хунзах, то
Хунзах, то
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Дух древности и великолепие природы Хунзах — это небольшое село в республике Дагестан, бывшая столица Аварского ханства с богатой историей, которая уходит корнями в древние времена. Само название селения, переводимое с аварского языка как «хун бахъ», означает «умер и возродился». Название отражает уникальную историю места, которая началась более 3000 лет назад, когда первые люди начали поселяться здесь. В Хунзахе до сих пор можно увидеть останки первобытных людей, живших еще в каменном веке. Кроме того, здесь сохранились многие древние здания, в том числе Гимринская башня, которая была построена еще в 17 веке. Однако, не только исторические достопримечательности делают Хунзах таким особенным местом. Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы увидеть красоты Гимринского тоннеля, который является самым длинным тоннелем в России, протяженностью 4,3 км. Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот. Но главное в нашем путешествии — это посещение самого Хунзаха. Здесь вы сможете прочувствовать дух древности и узнать больше о культуре и традициях аварцев, населяющих эти места. В Хунзахе вы также найдете множество других достопримечательностей, таких как красивые здания и памятники, которые наверняка оставят у вас незабываемые впечатления. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринский хребет
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопады Тобот, Итлятляр
- Матлас
- Каменная чаша
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
- Зиплайн
Место начала и завершения?
Место встречи после бронирование
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромное спасибо нашему гиду Шамилю за невероятную поездку по Дагестану!
Мы посетили Хунзах, озеро Мочох, водопады Итляр и Тобот, Матлас и Каменную чашу — впечатления просто космические, виды такие, что дух
Мы посетили Хунзах, озеро Мочох, водопады Итляр и Тобот, Матлас и Каменную чашу — впечатления просто космические, виды такие, что дух
Вам был полезен этот отзыв?
А
Согласовали с Шамилем двухдневную индивидуальную экскурсию. В первый день салтинский водопад и Гамсутль, во второй день водопад тобот и каменная чаша. Сказать что это восхитительные места, ни чего не сказать.
Вам был полезен этот отзыв?
L
Очень и очень понравилось всем! Спасибо Нурмагомеду за отличную экскурсию, великолепное вождение и индивидуальное внимание к каждому участнику экскурсии. Всё рассказал, показал, помог нам, девушкам, пройти по скользим каменным тропинкам,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо гиду Шамилю, экскурсия была незабываемой, из осеннего Дагестана мы перенеслись в красивую заснеженную зиму в Хунзах, всю дорогу к локациям просто не возможно было не снимать красоту гор открывающуюся
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Как я Рада, что мой гид был именно Шамиль! Спасибо ему за беседы, смех и интересные рассказы! Встретил на очень комфортной машине, вез аккуратно! Показал самые красивые места Дагестана! Даже сделал замечательные фото! Даже не сомневайтесь, и бронируйте экскурсию именно у него! Спасибо тебе Шамиль большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В первую очередь хочу поблагодарить гида Шамиля за прекрасное времяпрепровождение. Хунзах впечатлил своими горными красотами и величественностью, вся поездка прошла в комфорте и в прекрасной атмосфере. Езда водителя была очень аккуратной, что большая редкость. Спасибо за поездку, вернусь еще не раз! 👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5950 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Все красоты Хунзаха и Мочохское озеро
Старинная крепость, высокогорные равнины, тихое очарование ущелий и бирюзовое озеро в горах
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
3800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Махачкалы
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
12 000 ₽ за экскурсию