Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох

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Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.

Хунзах,то место где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.

Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринский хребет
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопады Тобот, Итлятляр
  • Матлас
  • Каменная чаша
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Дух древности и великолепие природы.
  • Хунзах — это небольшое село в республике Дагестан, Россия, с богатой историей, которая уходит корнями в древние времена. Само название селения, переводимое с аварского языка как «хун бахъ», означает «умер и возродился». Название отражает уникальную историю места, которая началась более 3000 лет назад, когда первые люди начали поселяться здесь.
  • В Хунзахе до сих пор можно увидеть останки первобытных людей, живших еще в каменном веке. Кроме того, здесь сохранились многие древние здания, в том числе Гимринская башня, которая была построена еще в 17 веке. Однако, не только исторические достопримечательности делают Хунзах таким особенным местом.
  • Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы увидеть красоты Гимринского тоннеля, который является самым длинным тоннелем в России, протяженностью 4,3 км. Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот.
  • Но главное в нашем путешествии — это посещение самого Хунзаха. Здесь вы сможете прочувствовать дух древности и узнать больше о культуре и традициях аварцев, населяющих эти места. В Хунзахе вы также найдете множество других достопримечательностей, таких как красивые здания и памятники, которые наверняка оставят у вас незабываемые впечатления.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
  • Зиплайн
Место начала и завершения?
Место встречи после бронирование
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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