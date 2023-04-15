Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.
Хунзах,то место где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.
Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах.
Хунзах,то место где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.
Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринский хребет
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопады Тобот, Итлятляр
- Матлас
- Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дух древности и великолепие природы.
- Хунзах — это небольшое село в республике Дагестан, Россия, с богатой историей, которая уходит корнями в древние времена. Само название селения, переводимое с аварского языка как «хун бахъ», означает «умер и возродился». Название отражает уникальную историю места, которая началась более 3000 лет назад, когда первые люди начали поселяться здесь.
- В Хунзахе до сих пор можно увидеть останки первобытных людей, живших еще в каменном веке. Кроме того, здесь сохранились многие древние здания, в том числе Гимринская башня, которая была построена еще в 17 веке. Однако, не только исторические достопримечательности делают Хунзах таким особенным местом.
- Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы увидеть красоты Гимринского тоннеля, который является самым длинным тоннелем в России, протяженностью 4,3 км. Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот.
- Но главное в нашем путешествии — это посещение самого Хунзаха. Здесь вы сможете прочувствовать дух древности и узнать больше о культуре и традициях аварцев, населяющих эти места. В Хунзахе вы также найдете множество других достопримечательностей, таких как красивые здания и памятники, которые наверняка оставят у вас незабываемые впечатления.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Зиплайн
- Место начала и завершения?
- Место встречи после бронирование
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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