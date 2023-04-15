Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.



Хунзах,то место где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.



Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах.