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Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох

Интересная экскурсия в Хунзах: от Гимринской башни до Ирганайского водохранилища
Хунзах, что в переводе с аварского означает (хун бахъ) умер и возродился. Это бывшая столица Аварского ханства в Дагестане. Уже из названия можно провести нить в историю данного места.

Хунзах, то
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место, где уже 3000 лет назад начали поселяться люди и до сих пор учёные находят останки первобытных людей живших ещё в каменном веке. Мы с вами посетим Гимринский тоннель, Гимринскую башню.

Далее посетим Ирганайское водохранилище, увидим красоты водопада Тобот и посетим само селение Хунзах.

5
18 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Дух древности и великолепие природы Хунзах — это небольшое село в республике Дагестан, бывшая столица Аварского ханства с богатой историей, которая уходит корнями в древние времена. Само название селения, переводимое с аварского языка как «хун бахъ», означает «умер и возродился». Название отражает уникальную историю места, которая началась более 3000 лет назад, когда первые люди начали поселяться здесь. В Хунзахе до сих пор можно увидеть останки первобытных людей, живших еще в каменном веке. Кроме того, здесь сохранились многие древние здания, в том числе Гимринская башня, которая была построена еще в 17 веке. Однако, не только исторические достопримечательности делают Хунзах таким особенным местом. Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы увидеть красоты Гимринского тоннеля, который является самым длинным тоннелем в России, протяженностью 4,3 км. Мы также посетим Ирганайское водохранилище, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и увидеть красивый водопад Тобот. Но главное в нашем путешествии — это посещение самого Хунзаха. Здесь вы сможете прочувствовать дух древности и узнать больше о культуре и традициях аварцев, населяющих эти места. В Хунзахе вы также найдете множество других достопримечательностей, таких как красивые здания и памятники, которые наверняка оставят у вас незабываемые впечатления. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринский хребет
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопады Тобот, Итлятляр
  • Матлас
  • Каменная чаша
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Обед
  • Зиплайн
Место начала и завершения?
Место встречи после бронирование
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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1
Е
Огромное спасибо нашему гиду Шамилю за невероятную поездку по Дагестану!

Мы посетили Хунзах, озеро Мочох, водопады Итляр и Тобот, Матлас и Каменную чашу — впечатления просто космические, виды такие, что дух
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захватывает. Но самое главное — это отношение Шамиля к своему делу.

Честно говоря, мы очень переживали перед выездом: из-за сильных дождей основную дорогу через Ирганай размыло, и проезд был закрыт. Многие на нашем месте, наверное, отменили бы экскурсию, но Шамиль не спасовал. Он принял решение ехать в объезд через Ботлихский район.

Это был настоящий приключенческий маршрут! Местами пришлось пробираться по грунтовому бездорожью, но благодаря профессионализму и спокойствию Шамиля мы чувствовали себя в полной безопасности. Он не просто довез нас до всех локаций, несмотря на все преграды, но и сделал этот путь интересным и комфортным.

Если вы ищете гида, который не ищет легких путей, а делает всё, чтобы вы увидели красоту Дагестана вопреки любым обстоятельствам — вам точно к Шамилю. Еще раз огромное спасибо за этот незабываемый день!

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А
Согласовали с Шамилем двухдневную индивидуальную экскурсию. В первый день салтинский водопад и Гамсутль, во второй день водопад тобот и каменная чаша. Сказать что это восхитительные места, ни чего не сказать.
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Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ночевка была в горах в гостевом доме с видом на горную реку, а какие ночью звезды …. это отдельный вид эстетического наслаждения. Ужин и завтрак национальными блюдами очень порадовал. В общем если кто то раздумывает ехать или нет, то 100% ехать!

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L
Очень и очень понравилось всем! Спасибо Нурмагомеду за отличную экскурсию, великолепное вождение и индивидуальное внимание к каждому участнику экскурсии. Всё рассказал, показал, помог нам, девушкам, пройти по скользим каменным тропинкам,
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прислушивался ко всем просьбам, останавливал на красивых смотровых площадках. Сами локации потрясающие, понравилось даже больше, чем экскурсии на Судакский каньон и в Дербент, просто огромное количество впечатлений, потрясающей красоты и великолепных гор❤❤❤

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А
Спасибо гиду Шамилю, экскурсия была незабываемой, из осеннего Дагестана мы перенеслись в красивую заснеженную зиму в Хунзах, всю дорогу к локациям просто не возможно было не снимать красоту гор открывающуюся
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за окном. Посмотрели на водопады с самых лучших ракурсов и сделали фото невероятной красоты, благодаря рассказам Шамиля познакомились с культурой и обычаями народов Дагестана, спасибо за заботу и внимание, однозначно советую посетить эту экскурсию

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Н
Как я Рада, что мой гид был именно Шамиль! Спасибо ему за беседы, смех и интересные рассказы! Встретил на очень комфортной машине, вез аккуратно! Показал самые красивые места Дагестана! Даже сделал замечательные фото! Даже не сомневайтесь, и бронируйте экскурсию именно у него! Спасибо тебе Шамиль большое!
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Е
В первую очередь хочу поблагодарить гида Шамиля за прекрасное времяпрепровождение. Хунзах впечатлил своими горными красотами и величественностью, вся поездка прошла в комфорте и в прекрасной атмосфере. Езда водителя была очень аккуратной, что большая редкость. Спасибо за поездку, вернусь еще не раз! 👍👍👍
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