Есть такие места в Дагестане, которые лучше один раз увидеть, — мы отправимся в одно из них. Живописная дорога приведет нас в Сулакский каньон — вы со всех ракурсов рассмотрите бирюзовую ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены, а при желании сможете прокатиться по каньону на катере. А завершится наше путешествие на бархане Сары-кум.

Описание