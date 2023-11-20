Знакомство с Дагестаном
Есть такие места в Дагестане, которые лучше один раз увидеть, — мы отправимся в одно из них.
Живописная дорога приведет нас в Сулакский каньон — вы со всех ракурсов рассмотрите бирюзовую ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены, а при желании сможете прокатиться по каньону на катере. А завершится наше путешествие на бархане Сары-кум.
Живописная дорога приведет нас в Сулакский каньон — вы со всех ракурсов рассмотрите бирюзовую ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены, а при желании сможете прокатиться по каньону на катере. А завершится наше путешествие на бархане Сары-кум.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая площадка.
- Главврыба
- Бархан Сары-кум
Описание
Что вас ждетПредлагаю вам посмотреть на чудесный Дагестан глазами человека, который является коренным жителем республики, знает все ее достопримечательности и досконально изучил все горные дороги. Со мной вы познакомитесь со множеством природных чудес Дагестана. Мы отправимся на запад от Махачкалы — к знаменитому Сулакскому каньону, который еще называют «российским Большим каньоном». По пути к нему вы будете любоваться незабываемыми видами и бескрайними горными ландшафтами. Сперва мы поедем к Чиркейскому водохранилищу с масштабными сооружениями гидроэлектростанции. Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на сам каньон. Если будет желание, вы сможете прокатиться по каньону на катере. Мы посетим форелевое хозяйство «Главврыба», где всегда рады гостям — вас поразят ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба. Закончится наше путешествие на бархане Сары-кум — второй по величине одиночной песчаной горе в мире. Именно здесь проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни». Вы сможете прогуляться по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Питание
- Личные расходы
- Катание на катерах
- Джиппинг
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: По месту проживания гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Номер для связи с гидом 89640222080.
- Звонки/WhatsaApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
20 ноя 2023
Очень понравилось! Экскурсией остались очень довольны, получили незабываемые эмоции! Красивые виды и интересные места. Спасибо большое Магомеду! Отличный гид, интересно рассказывает, хорошо фотографирует!) Рекомедуем👍
Р
Римма
5 ноя 2023
Отличная экскурсия, не пожалели. Такие красоты!!! Отдельное спасибо гиду, отличному водителю и классному фотографу Магомеду. Все так понравилось, что поехали еще на одну экскурсию в Гоор и на язык Тролля. Сверх всяких похвал! Магомед знает почти всех жителей, нас везде пропускали в первую очередь и иногда без оплаты. А фото, снятые им очень достойные, просто не идут в сравнение с нашими любительскими. Очень доброжелательный человек и неутомимый рассказчик.
Л
Лея
22 окт 2023
Я в восторге! Дагестан завораживает своей красотой! Огромное спасибо нашему гид-водителю Магомеду за прекрасно проведëнную экскурсию. Утром сам приехал и забрал нас с отеля, а вечером отвёз обратно, за это отдельный респект. Показал нам лучшие локации Дагестана и рассказал куча интересного. Ещё спасибо за столь вкусный национальный обед. Всё очень понравилось, даже взяли рецепт 👍 Обязательно вернёмся ещё. Советую всем поехать в Дагестан и увидеть всё в живую 🔥 Всё было шикарно.
Н
Наталья
15 окт 2023
Шикарная поездка, рекомендую съездить обязательно. Понравилось абсолютно всё: отношение, природа, вкусная национальная еда. Очень комфортная поездка. Чистый автомобиль с кондиционером, гид-водитель Магомед, ему отдельное спасибо. Водит очень аккуратно и спокойно, соблюдая все правила. Очень интересно рассказывал про традиции и культуру Дагестана. Виды просто шикарные. Уйма впечатлений от поездки. Программа очень насыщенная. Все было на высшем уровне. Огромное спасибо 🤝☺️
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