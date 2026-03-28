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Ни в чём себе не отказывать в Дагестане: джип-путешествие по знаковым локациям

Посетить аутентичные сёла, заглянуть в Дербент и насладиться бирюзой Сулакского каньона
Между морем и горами, где древние крепости хранят дыхание веков, оживает Дагестан — земля контрастов и легенд.

За крепостными стенами Нарын-Калы начнётся путь к башням Гуниба, Карадахской теснине и аулу-призраку Гамсутль.
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Маршрут пройдёт через Царскую поляну, водопад Салтинского ущелья и плато Матлас.

В финале увидим Сулакский каньон, пески бархана Сарыкум, бирюзовые воды Чиркейского водохранилища и прокатимся на катере при желании.

У вас будет возможность не только полюбоваться всеми красотами, но и попробовать национальные блюда и напитки, чтобы полностью погрузиться в атмосферу республики.

5
11 отзывов
Ни в чём себе не отказывать в Дагестане: джип-путешествие по знаковым локациям
Ни в чём себе не отказывать в Дагестане: джип-путешествие по знаковым локациям
Ни в чём себе не отказывать в Дагестане: джип-путешествие по знаковым локациям

Описание тура

Организационные детали

После бронирования вы получите памятку с чек-листом для сборов, информацией об особенностях маршрута и дресс-коде.

Программа тура по дням

1 день

Цитадель Нарын-Кала и Каспийский монстр

После самостоятельного завтрака встреча группы в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес и подробная информация направляются после бронирования вместе с памяткой, где указаны рекомендации по размещению до и после путешествия, а также чек-лист для сборов.

Первым пунктом путешествия станет объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО — доарабская цитадель Нарын-Кала в Дербенте. Экскурсию проведёт местный гид, рассказывающий о древней истории фортеции. В программе осмотр Даг-Капу, зиндана, подземных водохранилищ, бани, крестово-купольной церкви и других архитектурных памятников. После экскурсии запланировано свободное время для прогулки по крепостным стенам.

Затем следует обед и короткая остановка у магазина, где можно приобрести дагестанское вино, коньяк и другие напитки местного производства. После отдыха — поездка к знаменитому Каспийскому монстру, советскому экраноплану-ракетоносцу проекта 903 «Лунь», установленному на берегу моря. На площадке будет возможность сделать фотографии и насладиться видами. В тёплую погоду при наличии времени можно окунуть ноги в море и искупаться.

Далее маршрут проходит через живописные предгорья. По пути запланирована остановка на небольшом рынке, можно приобрести сезонные фрукты и овощи. Если успеем, посетим семейную пекарню, вы сможете самостоятельно испечь хлеб в тандыре и купить свежие лепёшки в дорогу.

Завершится день ужином и размещением в знаменитом селении Гуниб или его окрестностях (довезём вас до вашего отеля).

Цитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстрЦитадель Нарын-Кала и Каспийский монстр
2 день

Гуниб, водопад Тобот и плато Матлас

После завтрака в 8:00 и короткой подготовки группа отправляется на маршрут (ориентировочно в 9:00).

День начнётся с посещения краеведческого музея: экскурсовод расскажет об истории Кавказской войны и быте горцев. Здесь можно примерить национальные костюмы и сделать фотографии в традиционной сакле. Далее — осмотр Царской поляны, беседки Шамиля и Гунибской крепости, с которой открываются живописные виды на окрестности.

Продолжением станет поездка к водопаду Тобот и каньону Цолотль. Любители активностей смогут попробовать роупджампинг (при условии работы аттракциона). После насыщенной программы — обед у местных жителей с богатым дагестанским столом, где подают традиционные блюда, включая абрикосовую кашу с урбечем.

Во второй половине дня запланировано посещение Каменной чаши Матлас — природной теснины с несколькими скальными залами и пещерами. Аккуратные тропы и сводчатые проходы создают удивительную акустику, а сопровождающие подскажут лучшие точки для съёмки. Затем — экстрим-парк на плато Матлас, где можно пройти под водопадом и прокатиться на зиплайне.

Если позволит время, состоится заезд на мельницу по производству урбеча, здесь используется древняя технология каменных жерновов. Можно увидеть процесс изготовления и попробовать разные виды знаменитой дагестанской пасты.

Дополнительно возможен мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора. Завершится день ужином и вечерним отдыхом в Гунибе в тёплой компании с гитарой и местными напитками.

Гуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато МатласГуниб, водопад Тобот и плато Матлас
3 день

Карадахская теснина и аул Гоор

После завтрака посетим Гунибскую ГЭС и прогуляемся по плотине. Затем — подъём на башню Андалал, посвящённую одноимённому вольному обществу. На территории комплекса находятся родовая башня, родник и каменная тропа, по которой раньше женщины ежедневно поднимались с кувшинами.

Следующий пункт — Карадахская теснина, известная как «Ворота чудес». Узкий каменный коридор, образованный тысячелетиями водной эрозии, производит сильное впечатление. После прогулки — обед у местных жителей, где гостей традиционно встречают щедрым столом и ароматным чаем.

Далее направимся к аулу Гоор, известному своими древними башнями и руинами домов. Поблизости находятся Языки троллей (или шайтанов) — скальные выступы, на которых смельчаки могут сделать эффектные фотографии под контролем гидов. Отсюда открывается панорама на горные хребты и русло Аварского Койсу.

Завершают день Датунский храм — грузинской церкви, расположенной в ущелье, и смотровая площадка Дарада-Мурада, откуда открывается захватывающий вид. После прогулки и фотостопов группа возвращается в Гуниб, где нас ожидают ужин и вечерний отдых.

Карадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул Гоор
4 день

Аул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущелья

После завтрака поедем в сторону Чохских террас, поражающих многоуровневыми зелёными склонами. Отсюда открывается великолепный вид на долину. Следующая остановка — аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Последний житель покинул его в 2015 году, и теперь это место превратилось в музей под открытым небом.

Подъём к аулу возможен пешком (4 км), частично на УАЗах (по 2 км) или верхом. Обратный путь короче, проходит по другой тропе. Гид поможет выбрать оптимальный вариант для группы. После прогулки — обед с традиционными блюдами горской кухни.

Во второй половине дня запланировано посещение Салтинского ущелья с подземным водопадом. Чтобы увидеть его, предстоит пройти по руслу мелкой речки в резиновых сапогах (доступна аренда). Своды ущелья и игра света создают уникальную атмосферу.

Завершит экскурсию поездка к точке Айвазовского, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Дагестан — закат над Гунибом. Здесь организуем небольшой привал с кофе и сладостями. Вечером — ужин, песни и танцы в дружеской атмосфере.

Аул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущельяАул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущелья
5 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

После завтрака отправимся через горные перевалы к Ирганайскому водохранилищу, расположенному в русле Аварского Койсу. Здесь запланированы фотостопы. Далее дорога проходит через Гимринский тоннель — самый длинный в России.

Следующая остановка — Чиркейское водохранилище, где состоится прогулка на катере. По желанию возможен как спокойный, так и динамичный маршрут с элементами экстрима. Катер проходит по узким участкам каньона, где вода особенно прозрачна.

Далее — посещение Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. С обзорной площадки открываются виды на скалы и долину, а в небе нередко парят орлы. После экскурсии — обед с выбором из блюд из рыбы или мяса.

Финальной точкой станет бархан Сарыкум, крупнейшая песчаная дюна Евразии. Прогулка по его склонам дарит ощущение путешествия в другой мир. Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».

Путешествие завершится в 18:00–19:00, у вашего отеля в Махачкале или Каспийске либо в аэропорту. Рекомендуем планировать вылет не ранее 20:20.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, обеды и ужины, кофе и чай на привалах, сладости
  • Трансфер до аэропорта и по маршруту
  • Работа гидов-водителей
  • Сопровождение на всех локациях и помощь в съёмке фото и видео
  • Все экскурсии по программе
  • Все входные билеты
  • Угощение местным вином и коньяком
  • Национальные костюмы для фото
  • Помощь в подборе проживания и билетов до/из Махачкалы
  • Поддержка организатора на всех этапах путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до и из Махачкалы
  • Проживание
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний день
  • Прогулка на катере - от 1 000 ₽ с человека
  • Подъём в Гоор и Гамсутль на лошадях - от 1000 ₽ с человека
  • Зиплайн - около 1500 ₽
  • Роупджампинг - около 9000 ₽
  • Рафтинг - от 1500 ₽
  • Сапборды - от 500 ₽
  • Аренда сапог для Салтинского водопада - около 150 ₽
  • Мастер-класс по лезгинке - по желанию
  • Стоимость путешествия в праздничные даты - 29 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, центр города, 8:00
Завершение: Махачкала, отель или аэропорт, 18:00-19:00 (рекомендуется бронировать авиабилеты на рейсы с вылетом с 20:20 и позже)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 44 туристов
Я очень люблю путешествовать, но ещё больше люблю заниматься организацией крутых туров и мероприятий, знакомить людей с другой культурой и жизнью. Уже 5 лет я, как культуролог, создаю уникальные путешествия по
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Беларуси и Кавказу, лично отвечая за каждый момент вашего отдыха. Я забочусь о безопасности и комфорте, но главное — делаю всё, чтобы ваше путешествие стало наполненным яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Только лучшие гиды, идеально подобранные маршруты и полное погружение в местную культуру — это гарантия вашего идеального отпуска. Хотите увидеть Кавказ не с картинки, а своими глазами? Готовы к приключениям? Тогда напишите мне — и мы создадим ваше идеальное путешествие!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Елена
впечатление просто 🔥 уже не первый раз в Дагестане,но каждый с огромным удовольствием и визуальным наслаждением!
наш гид Мурад просто крассафчик! по мимо программы,учитывал пожелания группы,корректировал маршрут! за это просто отдельное
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огромное спасибо!!!!! еда,это просто бомба! вкусно,сытно и очень много!!!!! в один из дней попросили заменить ужин на шашлыки,сказал легко и предложил местные стейки. Сам пожарил,все организовал. Божественно!
как гид,не подгонял,не торопил,снимал видео и делал фото всей группы,за что отдельное спасибо!!!!
место где жили было максимально приятным удивлением! в восторге остались все!!!
Мураду желаем успехов,в этом не легком труде!!! натерпелся от нас🙃 Тур пошел на 200 из 100%

впечатление просто 🔥 уже не первый раз в Дагестане,но каждый с огромным удовольствием и визуальным наслаждением!
впечатление просто 🔥 уже не первый раз в Дагестане,но каждый с огромным удовольствием и визуальным наслаждением!
впечатление просто 🔥 уже не первый раз в Дагестане,но каждый с огромным удовольствием и визуальным наслаждением!
впечатление просто 🔥 уже не первый раз в Дагестане,но каждый с огромным удовольствием и визуальным наслаждением!
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Е
Пять дней в Дагестане пролетели стремительно, но оставили в памяти столько ярких впечатлений, что не забудутся никогда. Хочется выразить огромную благодарность тем, кто организовал этот тур, потому что эмоции просто
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не унять! Особое спасибо нашим сопровождающим, которые были рядом на каждом шагу, проявляя заботу и внимание. Их доброта и поддержка сделали путешествие особенно тёплым и душевным.
Мы постоянно листаем фото и не можем поверить, что это действительно случилось, потому что столько радости, приключений и отличных кадров, кстати, отдельное спасибо за фотосъёмку! Побывали в горах, попробовали местные блюда и услышали интересные истории, которые дополнили впечатления. Эти дни были наполнены искренними эмоциями и особой атмосферой, которая навсегда останется в сердце. Всем крепкие объятия!

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А
Добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо за прекрасно организованную поездку в Дагестан! За три дня мы увидели много интересного. Особая благодарность нашему гиду Джахбару, он создавал отличную атмосферу и сопровождал
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нас музыкой во время переездов. Очень порадовало вкусное питание и комфортное проживание, всё было устроено на высшем уровне! Я была поражена красотой мест, не ожидала, что Дагестан может быть таким впечатляющим. Погода тоже была к нам благосклонна, кажется, тоже организаторы постарались) Желаю команде дальнейших успехов, новых вдохновляющих маршрутов и благодарных путешественников! Спасибо ещё раз и всего самого хорошего!

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М
Сейчас мне кажется странным, что вокруг нет гор — к их красоте быстро привыкаешь, и возвращаться к обычным делам становится непривычно. Часть души осталась в Дагестане 🧡, а фотографии с
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поездки буду пересматривать ещё долго. Хочется поблагодарить всех, с кем довелось встретиться — невероятно приятно было познакомиться с такими замечательными людьми. Спасибо за возможность увидеть эти удивительные места, узнать о культуре и традициях. Впечатления остались очень глубокие, и я буду долго их помнить. Пишу это с теплотой и улыбкой! 😊

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А
Уже дома, и самое время сказать спасибо. Большое признание Полине за то, как она организовала наше путешествие и за все эти подробные памятки. Без них сложно было бы понять, как
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правильно собираться и как распланировать дни до и после поездки. Если вдруг что-то непонятно — всегда можно заглянуть в ее заметки и найти ответ.

Огромное спасибо Мураду, который рулил все пять дней, проехал с нами больше тысячи километров по горам. Он постоянно в хорошем настроении, помогал с любыми вопросами — от мелких до серьезных. Мурад всегда создавал нужную атмосферу, чтобы нам, гостям, было удобно и комфортно.

Здорово, что мы были вместе, все время на одной волне. Вместе готовили шашлык, вместе отдыхали, и никакой негатив не испортил нам отпуск. Вы очень классные люди.

Спасибо всем! Эти пять дней среди гор запомнятся надолго. Обнимаю каждого!

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Е
Всем доброго времени суток. Надеюсь, вы все благополучно добрались домой и без проблем! Уже как-то странно по утрам без вас, прям не хватает 😔 Спасибо всем за такую классную компанию
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и искренние эмоции, все эти моменты переживали вместе, и это очень ценно ❤️ Дагестан теперь в душе, и хочется уже думать о новой поездке, без вас она просто не та будет 😅🤗

Наши гиды, Абдула и Магомедали, настоящие жемчужины, лучшие, кого я знаю. У них столько хороших черт, что это больше, чем просто сопровождение: душевность, забота, шутки, внимание каждому, понимание, доброта и открытость - без них отдых был бы совсем другим и не таким ярким! Очень счастлива, что именно с ними увидела этот удивительный край ⛰️🥹

Единственное, что доставило маленькую проблему - еда. Невозможно удержаться, чтобы не набрать пару килограммов, ведь столько разных вкусностей: лепешки, пышечки, ммм 🤤 На кафе в Гунибе наши хозяйки будто готовили специально для нас, обожаю!

Обнимаю всех и желаю, чтобы эти теплые воспоминания оставались с нами навсегда и согревали сердце 🥰♥️

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