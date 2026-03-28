После самостоятельного завтрака встреча группы в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес и подробная информация направляются после бронирования вместе с памяткой, где указаны рекомендации по размещению до и после путешествия, а также чек-лист для сборов.

Первым пунктом путешествия станет объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО — доарабская цитадель Нарын-Кала в Дербенте. Экскурсию проведёт местный гид, рассказывающий о древней истории фортеции. В программе осмотр Даг-Капу, зиндана, подземных водохранилищ, бани, крестово-купольной церкви и других архитектурных памятников. После экскурсии запланировано свободное время для прогулки по крепостным стенам.

Затем следует обед и короткая остановка у магазина, где можно приобрести дагестанское вино, коньяк и другие напитки местного производства. После отдыха — поездка к знаменитому Каспийскому монстру, советскому экраноплану-ракетоносцу проекта 903 «Лунь», установленному на берегу моря. На площадке будет возможность сделать фотографии и насладиться видами. В тёплую погоду при наличии времени можно окунуть ноги в море и искупаться.

Далее маршрут проходит через живописные предгорья. По пути запланирована остановка на небольшом рынке, можно приобрести сезонные фрукты и овощи. Если успеем, посетим семейную пекарню, вы сможете самостоятельно испечь хлеб в тандыре и купить свежие лепёшки в дорогу.

Завершится день ужином и размещением в знаменитом селении Гуниб или его окрестностях (довезём вас до вашего отеля).