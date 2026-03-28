За крепостными стенами Нарын-Калы начнётся путь к башням Гуниба, Карадахской теснине и аулу-призраку Гамсутль.
Описание тура
Организационные детали
После бронирования вы получите памятку с чек-листом для сборов, информацией об особенностях маршрута и дресс-коде.
Программа тура по дням
Цитадель Нарын-Кала и Каспийский монстр
После самостоятельного завтрака встреча группы в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес и подробная информация направляются после бронирования вместе с памяткой, где указаны рекомендации по размещению до и после путешествия, а также чек-лист для сборов.
Первым пунктом путешествия станет объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО — доарабская цитадель Нарын-Кала в Дербенте. Экскурсию проведёт местный гид, рассказывающий о древней истории фортеции. В программе осмотр Даг-Капу, зиндана, подземных водохранилищ, бани, крестово-купольной церкви и других архитектурных памятников. После экскурсии запланировано свободное время для прогулки по крепостным стенам.
Затем следует обед и короткая остановка у магазина, где можно приобрести дагестанское вино, коньяк и другие напитки местного производства. После отдыха — поездка к знаменитому Каспийскому монстру, советскому экраноплану-ракетоносцу проекта 903 «Лунь», установленному на берегу моря. На площадке будет возможность сделать фотографии и насладиться видами. В тёплую погоду при наличии времени можно окунуть ноги в море и искупаться.
Далее маршрут проходит через живописные предгорья. По пути запланирована остановка на небольшом рынке, можно приобрести сезонные фрукты и овощи. Если успеем, посетим семейную пекарню, вы сможете самостоятельно испечь хлеб в тандыре и купить свежие лепёшки в дорогу.
Завершится день ужином и размещением в знаменитом селении Гуниб или его окрестностях (довезём вас до вашего отеля).
Гуниб, водопад Тобот и плато Матлас
После завтрака в 8:00 и короткой подготовки группа отправляется на маршрут (ориентировочно в 9:00).
День начнётся с посещения краеведческого музея: экскурсовод расскажет об истории Кавказской войны и быте горцев. Здесь можно примерить национальные костюмы и сделать фотографии в традиционной сакле. Далее — осмотр Царской поляны, беседки Шамиля и Гунибской крепости, с которой открываются живописные виды на окрестности.
Продолжением станет поездка к водопаду Тобот и каньону Цолотль. Любители активностей смогут попробовать роупджампинг (при условии работы аттракциона). После насыщенной программы — обед у местных жителей с богатым дагестанским столом, где подают традиционные блюда, включая абрикосовую кашу с урбечем.
Во второй половине дня запланировано посещение Каменной чаши Матлас — природной теснины с несколькими скальными залами и пещерами. Аккуратные тропы и сводчатые проходы создают удивительную акустику, а сопровождающие подскажут лучшие точки для съёмки. Затем — экстрим-парк на плато Матлас, где можно пройти под водопадом и прокатиться на зиплайне.
Если позволит время, состоится заезд на мельницу по производству урбеча, здесь используется древняя технология каменных жерновов. Можно увидеть процесс изготовления и попробовать разные виды знаменитой дагестанской пасты.
Дополнительно возможен мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора. Завершится день ужином и вечерним отдыхом в Гунибе в тёплой компании с гитарой и местными напитками.
Карадахская теснина и аул Гоор
После завтрака посетим Гунибскую ГЭС и прогуляемся по плотине. Затем — подъём на башню Андалал, посвящённую одноимённому вольному обществу. На территории комплекса находятся родовая башня, родник и каменная тропа, по которой раньше женщины ежедневно поднимались с кувшинами.
Следующий пункт — Карадахская теснина, известная как «Ворота чудес». Узкий каменный коридор, образованный тысячелетиями водной эрозии, производит сильное впечатление. После прогулки — обед у местных жителей, где гостей традиционно встречают щедрым столом и ароматным чаем.
Далее направимся к аулу Гоор, известному своими древними башнями и руинами домов. Поблизости находятся Языки троллей (или шайтанов) — скальные выступы, на которых смельчаки могут сделать эффектные фотографии под контролем гидов. Отсюда открывается панорама на горные хребты и русло Аварского Койсу.
Завершают день Датунский храм — грузинской церкви, расположенной в ущелье, и смотровая площадка Дарада-Мурада, откуда открывается захватывающий вид. После прогулки и фотостопов группа возвращается в Гуниб, где нас ожидают ужин и вечерний отдых.
Аул-призрак Гамсутль и подземный водопад Салтинского ущелья
После завтрака поедем в сторону Чохских террас, поражающих многоуровневыми зелёными склонами. Отсюда открывается великолепный вид на долину. Следующая остановка — аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Последний житель покинул его в 2015 году, и теперь это место превратилось в музей под открытым небом.
Подъём к аулу возможен пешком (4 км), частично на УАЗах (по 2 км) или верхом. Обратный путь короче, проходит по другой тропе. Гид поможет выбрать оптимальный вариант для группы. После прогулки — обед с традиционными блюдами горской кухни.
Во второй половине дня запланировано посещение Салтинского ущелья с подземным водопадом. Чтобы увидеть его, предстоит пройти по руслу мелкой речки в резиновых сапогах (доступна аренда). Своды ущелья и игра света создают уникальную атмосферу.
Завершит экскурсию поездка к точке Айвазовского, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Дагестан — закат над Гунибом. Здесь организуем небольшой привал с кофе и сладостями. Вечером — ужин, песни и танцы в дружеской атмосфере.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
После завтрака отправимся через горные перевалы к Ирганайскому водохранилищу, расположенному в русле Аварского Койсу. Здесь запланированы фотостопы. Далее дорога проходит через Гимринский тоннель — самый длинный в России.
Следующая остановка — Чиркейское водохранилище, где состоится прогулка на катере. По желанию возможен как спокойный, так и динамичный маршрут с элементами экстрима. Катер проходит по узким участкам каньона, где вода особенно прозрачна.
Далее — посещение Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. С обзорной площадки открываются виды на скалы и долину, а в небе нередко парят орлы. После экскурсии — обед с выбором из блюд из рыбы или мяса.
Финальной точкой станет бархан Сарыкум, крупнейшая песчаная дюна Евразии. Прогулка по его склонам дарит ощущение путешествия в другой мир. Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».
Путешествие завершится в 18:00–19:00, у вашего отеля в Махачкале или Каспийске либо в аэропорту. Рекомендуем планировать вылет не ранее 20:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины, кофе и чай на привалах, сладости
- Трансфер до аэропорта и по маршруту
- Работа гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях и помощь в съёмке фото и видео
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты
- Угощение местным вином и коньяком
- Национальные костюмы для фото
- Помощь в подборе проживания и билетов до/из Махачкалы
- Поддержка организатора на всех этапах путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до и из Махачкалы
- Проживание
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний день
- Прогулка на катере - от 1 000 ₽ с человека
- Подъём в Гоор и Гамсутль на лошадях - от 1000 ₽ с человека
- Зиплайн - около 1500 ₽
- Роупджампинг - около 9000 ₽
- Рафтинг - от 1500 ₽
- Сапборды - от 500 ₽
- Аренда сапог для Салтинского водопада - около 150 ₽
- Мастер-класс по лезгинке - по желанию
- Стоимость путешествия в праздничные даты - 29 000 ₽
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Отзывы и рейтинг
наш гид Мурад просто крассафчик! по мимо программы,учитывал пожелания группы,корректировал маршрут! за это просто отдельное