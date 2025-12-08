После сытного завтрака в гостевом доме поедем в Хунзахский район, где увидим знаменитый водопад Тобот. А ещё посетим крепость Арани, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон, заглянем к водопаду Итляртляр.

На обед отведаем местных блюд в кафе. После чего продолжим гастропогружение на мельнице, где производят урбеч. Вы сможете наблюдать весь процесс создания полезного национального продукта — урбеча — по технологии, сохранившейся с древних времён, начиная с обжарки семян и орехов до полной готовности продукта.

Ещё сегодня у нас в программе: Каменная чаша, Матласский каньон, Матласская теснина и Матласские водопады. После заселения и отдыха в гостинице отправимся на кулинарный мастер-класс готовить национальное блюдо. В завершение продегустируем вкусности.