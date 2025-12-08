Мои заказы

Солнечный и вкусный Дагестан: всё включено

Отведать хинкала, чуду, урбеча и форели с видом на горы и каньоны и посетить популярные места
Дагестан — это завораживающие горные пейзажи, многовековые традиции, море, тёплый климат и национальные блюда.

В этом туре мы собрали топовые локации и составили маршрут так, чтобы обеспечить максимально комфортный и при
этом яркий отдых.

Вы познакомитесь с древним унцукульским ремеслом, посетите мельницу по приготовлению урбеча, станцуете лезгинку, прикоснётесь к истории, прокатитесь на катере по водохранилищу и полюбуетесь живописными пейзажами.

Каждый день будете наслаждаться вкусами и попробуете хинкал, чуду, дагестанские сладости, форель на углях, сезонные овощи, фрукты и многое другое. Всё это уже включено в стоимость тура.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Дербент и ужин с танцами и музыкой

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправляемся в Дербент, город с богатой историей и культурой, расположенный на берегу Каспийского моря. Он играл важную роль на Великом шёлковом пути, соединяющем Восток и Запад, и сохранил множество архитектурных памятников. После экскурсии заселимся в отель.

Вечером вас ждёт национальный ужин в одном из ресторанов с дагестанскими танцами и живой музыкой.

2 день

Хунзах, производство урбеча, Матлас и кулинарный мастер-класс

После сытного завтрака в гостевом доме поедем в Хунзахский район, где увидим знаменитый водопад Тобот. А ещё посетим крепость Арани, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон, заглянем к водопаду Итляртляр.

На обед отведаем местных блюд в кафе. После чего продолжим гастропогружение на мельнице, где производят урбеч. Вы сможете наблюдать весь процесс создания полезного национального продукта — урбеча — по технологии, сохранившейся с древних времён, начиная с обжарки семян и орехов до полной готовности продукта.

Ещё сегодня у нас в программе: Каменная чаша, Матласский каньон, Матласская теснина и Матласские водопады. После заселения и отдыха в гостинице отправимся на кулинарный мастер-класс готовить национальное блюдо. В завершение продегустируем вкусности.

3 день

Исторические места, Гуниб, обед с национальными блюдами и Салтинский водопад

После завтрака отправимся к обелиску «Белые Журавли». Затем посетим Царскую поляну, исторический мемориал времён Кавказской войны. Также вы увидите беседку имама Шамиля.

Далее вас ждёт национальный обед в горах. И последняя локация на сегодня — Салтинский водопад. Его высота достигает 30 метров!

К ужину вернёмся в гостиницу.

4 день

Унцукуль, Ирганайское водохранилище, мастер-класс и национальные блюда

Завтракаем в отеле и выезжаем в Унцукульский район. Промчимся через самый длинный тоннель в России — Гимринский — и окажемся возле Гимринской оборонительной башни. Дальше будет остановка у слияния двух рек — Аварского и Андийского Койсу.

Посетим мемориально-исторический комплекс «Ахульго». Потом прогуляемся возле Ирганайского водохранилища, где вы сможете сделать эффектные фотографии и отведать дагестанского кофе. Затем заедем на мастер-класс и домашний обед к Магомедали Магомедалиеву, мастеру народного художественного промысла.

Вечером заселимся в гостиницу в посёлке Дубки.

5 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и форель на углях на обед

Завтракаем и выезжаем к Сулакскому каньону. Остановимся на смотровой площадке с видом на всю долину реки Сулак. Увидим Чиркейское водохранилище, по которому прокатимся с ветерком на катере.

После водной прогулки вас будет ждать вкуснейший финальный обед: свежая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи.

Наше путешествие завершится в аэропорту Махачкалы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение гидом
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты и экосборы
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
Завершение: Трансфер в аэропорт Махачкалы в 12:30 (рекомендуем рейсы не ранее 16:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Задай
Задай — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 119 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Задай, я представляю лицензированное туристическое агентство в Дагестане. Мы работаем уже более 6 лет. В нашей компании самые веселые и эрудированные гиды. Все экскурсии проходят на комфортабельном транспорте класса люкс. С нами вкусно, интересно и надежно!

