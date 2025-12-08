В этом туре мы собрали топовые локации и составили маршрут так, чтобы обеспечить максимально комфортный и при
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде.
Программа тура по дням
Дербент и ужин с танцами и музыкой
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправляемся в Дербент, город с богатой историей и культурой, расположенный на берегу Каспийского моря. Он играл важную роль на Великом шёлковом пути, соединяющем Восток и Запад, и сохранил множество архитектурных памятников. После экскурсии заселимся в отель.
Вечером вас ждёт национальный ужин в одном из ресторанов с дагестанскими танцами и живой музыкой.
Хунзах, производство урбеча, Матлас и кулинарный мастер-класс
После сытного завтрака в гостевом доме поедем в Хунзахский район, где увидим знаменитый водопад Тобот. А ещё посетим крепость Арани, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон, заглянем к водопаду Итляртляр.
На обед отведаем местных блюд в кафе. После чего продолжим гастропогружение на мельнице, где производят урбеч. Вы сможете наблюдать весь процесс создания полезного национального продукта — урбеча — по технологии, сохранившейся с древних времён, начиная с обжарки семян и орехов до полной готовности продукта.
Ещё сегодня у нас в программе: Каменная чаша, Матласский каньон, Матласская теснина и Матласские водопады. После заселения и отдыха в гостинице отправимся на кулинарный мастер-класс готовить национальное блюдо. В завершение продегустируем вкусности.
Исторические места, Гуниб, обед с национальными блюдами и Салтинский водопад
После завтрака отправимся к обелиску «Белые Журавли». Затем посетим Царскую поляну, исторический мемориал времён Кавказской войны. Также вы увидите беседку имама Шамиля.
Далее вас ждёт национальный обед в горах. И последняя локация на сегодня — Салтинский водопад. Его высота достигает 30 метров!
К ужину вернёмся в гостиницу.
Унцукуль, Ирганайское водохранилище, мастер-класс и национальные блюда
Завтракаем в отеле и выезжаем в Унцукульский район. Промчимся через самый длинный тоннель в России — Гимринский — и окажемся возле Гимринской оборонительной башни. Дальше будет остановка у слияния двух рек — Аварского и Андийского Койсу.
Посетим мемориально-исторический комплекс «Ахульго». Потом прогуляемся возле Ирганайского водохранилища, где вы сможете сделать эффектные фотографии и отведать дагестанского кофе. Затем заедем на мастер-класс и домашний обед к Магомедали Магомедалиеву, мастеру народного художественного промысла.
Вечером заселимся в гостиницу в посёлке Дубки.
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и форель на углях на обед
Завтракаем и выезжаем к Сулакскому каньону. Остановимся на смотровой площадке с видом на всю долину реки Сулак. Увидим Чиркейское водохранилище, по которому прокатимся с ветерком на катере.
После водной прогулки вас будет ждать вкуснейший финальный обед: свежая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи.
Наше путешествие завершится в аэропорту Махачкалы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение гидом
- Прогулка на катере
- Входные билеты и экосборы
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты