Мои заказы

В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)

Вместе с местными жителями принять участие в праздновании в горном селе и посетить значимые локации
Раз в год в честь окончания поста в месяц Рамадан мусульмане по всему миру отмечают праздник Ураза-байрам.

Приглашаем вас в горное село, где вы присоединитесь к местным жителям, узнаете о традициях,
читать дальше

примите участие в раздаче сладостей детям и традиционном застолье. Ваша религия не важна, для нас каждый является дорогим гостем.

Помимо празднования вы посетите значимые локации республики, в числе которых Хунзах, Матлас, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гоор, Дербент. Каждый день будете погружаться во вкусы Дагестана — питание включено в стоимость тура.

В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
В Дагестан на праздник Ураза-байрам: национальные блюда и погружение в традиции (всё включено)
Ближайшие даты:
18
мар19
мар20
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
— плечи, живот и колени должны быть прикрыты
— запрещено распитие спиртных напитков во время тура
— нельзя брать с собой животных

С собой рекомендуется взять:
— головной убор
— солнцезащитный крем
— наличные деньги
— воду
— удобную обувь
— куртку, ветровку либо свитер

Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.

Программа тура по дням

1 день

Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"

Путешествие начнётся с Дербента — самого южного и древнего города России. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в Джума-мечеть, посетим крепость Нарын-Кала, возвышающуюся над городом, и музейный комплекс «Девичьи бани». Здесь раньше невесты проходили омовение перед свадьбой, что напоминало современный девичник. Также увидим экраноплан «Лунь» — уникальный корабль-самолёт советской эпохи.

После насыщенной программы отправимся в горы на ночлег.

Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"
2 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих пейзажей Дагестана — Сулакский каньон. Мы прогуляемся по смотровым площадкам, прокатимся на катере по бирюзовым водам реки и при желании посетим форелевое хозяйство «Главрыба».

После этого направимся к бархану Сарыкум — самому большому в Европе. Песчаные дюны среди гор создают необычный контраст, а этот природный феномен стал местом съёмок культового фильма «Белое солнце пустыни».

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
3 день

Ураза-байрам и старая мельница

Этот день совпадает с главным мусульманским праздником — Ураза-байрам. Вы сможете поучаствовать в традиции раздачи сладостей детям, после чего отправимся на прогулку по селу, где гостей ждут щедрые праздничные угощения.

Позже посетим старую водяную мельницу — единственную сохранившуюся в Хунзахском районе. По желанию можно отправиться на квадроциклах в одно из живописных мест с захватывающими горными видами.

Ураза-байрам и старая мельницаУраза-байрам и старая мельницаУраза-байрам и старая мельницаУраза-байрам и старая мельницаУраза-байрам и старая мельница
4 день

Хунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбеча

Сегодня мы отправимся в Хунзах, где увидим Каменную чашу. Остановимся у водопадов Матласа, а затем посетим мемориальный комплекс «Журавли» в родовом селе Расула Гамзатова. Любители экстрима смогут испытать себя, прыгнув с тарзанки в пропасть высотой 100 метров.

Дальше нас ждёт водопад Тобот, ущелье и посещение мельницы, где можно купить дагестанский урбеч, а также ювелирные изделия местных мастеров. На обед вновь отведаем национальных блюд. К вечеру вернёмся в гостевой дом.

Хунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбечаХунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбеча
5 день

Башни и Язык Тролля в Гооре

Последний день тура мы посвятим Гоору, где сохранились древние сторожевые башни и живописные руины. Узкое плато создаёт впечатление, будто аул завис над пропастью. Здесь же находится природный выступ, известный как Язык Тролля — место для впечатляющих фотографий.

По желанию можно продолжить путешествие и отправиться в Гуниб, Гамсутль или Грозный.

Башни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в ГоореБашни и Язык Тролля в Гооре

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение (сертифицированный гид)
  • Работа старшего координатора группы
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Информационная помощь и рекомендации для тех, кто хочет приехать раньше и остаться после тура (где жить, куда сходить)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • Дополнительные развлечения (зиплайн, конная прогулка, пещеры, квадроциклы и другие)
  • 1-местное размещение - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, до 21:00 или Махачкала/Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2501 туриста
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские туры по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Горный Дагестан вместе с местным жителем
На машине
5 дней
-
10%
160 отзывов
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
29 961 ₽33 290 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
8 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
24 990 ₽ за человека
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
40 отзывов
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы