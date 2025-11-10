Приглашаем вас в горное село, где вы присоединитесь к местным жителям, узнаете о традициях,
Описание тура
Организационные детали
Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
— плечи, живот и колени должны быть прикрыты
— запрещено распитие спиртных напитков во время тура
— нельзя брать с собой животных
С собой рекомендуется взять:
— головной убор
— солнцезащитный крем
— наличные деньги
— воду
— удобную обувь
— куртку, ветровку либо свитер
Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.
Программа тура по дням
Дербент, музейный комплекс "Девичьи бани", экраноплан "Лунь"
Путешествие начнётся с Дербента — самого южного и древнего города России. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в Джума-мечеть, посетим крепость Нарын-Кала, возвышающуюся над городом, и музейный комплекс «Девичьи бани». Здесь раньше невесты проходили омовение перед свадьбой, что напоминало современный девичник. Также увидим экраноплан «Лунь» — уникальный корабль-самолёт советской эпохи.
После насыщенной программы отправимся в горы на ночлег.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих пейзажей Дагестана — Сулакский каньон. Мы прогуляемся по смотровым площадкам, прокатимся на катере по бирюзовым водам реки и при желании посетим форелевое хозяйство «Главрыба».
После этого направимся к бархану Сарыкум — самому большому в Европе. Песчаные дюны среди гор создают необычный контраст, а этот природный феномен стал местом съёмок культового фильма «Белое солнце пустыни».
Ураза-байрам и старая мельница
Этот день совпадает с главным мусульманским праздником — Ураза-байрам. Вы сможете поучаствовать в традиции раздачи сладостей детям, после чего отправимся на прогулку по селу, где гостей ждут щедрые праздничные угощения.
Позже посетим старую водяную мельницу — единственную сохранившуюся в Хунзахском районе. По желанию можно отправиться на квадроциклах в одно из живописных мест с захватывающими горными видами.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша, комплекс «Журавли» и производство урбеча
Сегодня мы отправимся в Хунзах, где увидим Каменную чашу. Остановимся у водопадов Матласа, а затем посетим мемориальный комплекс «Журавли» в родовом селе Расула Гамзатова. Любители экстрима смогут испытать себя, прыгнув с тарзанки в пропасть высотой 100 метров.
Дальше нас ждёт водопад Тобот, ущелье и посещение мельницы, где можно купить дагестанский урбеч, а также ювелирные изделия местных мастеров. На обед вновь отведаем национальных блюд. К вечеру вернёмся в гостевой дом.
Башни и Язык Тролля в Гооре
Последний день тура мы посвятим Гоору, где сохранились древние сторожевые башни и живописные руины. Узкое плато создаёт впечатление, будто аул завис над пропастью. Здесь же находится природный выступ, известный как Язык Тролля — место для впечатляющих фотографий.
По желанию можно продолжить путешествие и отправиться в Гуниб, Гамсутль или Грозный.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение (сертифицированный гид)
- Работа старшего координатора группы
- Входные билеты на все объекты по программе
- Информационная помощь и рекомендации для тех, кто хочет приехать раньше и остаться после тура (где жить, куда сходить)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- Дополнительные развлечения (зиплайн, конная прогулка, пещеры, квадроциклы и другие)
- 1-местное размещение - стоимость по запросу