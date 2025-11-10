Раз в год в честь окончания поста в месяц Рамадан мусульмане по всему миру отмечают праздник Ураза-байрам.Приглашаем вас в горное село, где вы присоединитесь к местным жителям, узнаете о традициях,

примите участие в раздаче сладостей детям и традиционном застолье. Ваша религия не важна, для нас каждый является дорогим гостем. Помимо празднования вы посетите значимые локации республики, в числе которых Хунзах, Матлас, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гоор, Дербент. Каждый день будете погружаться во вкусы Дагестана — питание включено в стоимость тура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)

— плечи, живот и колени должны быть прикрыты

— запрещено распитие спиртных напитков во время тура

— нельзя брать с собой животных

С собой рекомендуется взять:

— головной убор

— солнцезащитный крем

— наличные деньги

— воду

— удобную обувь

— куртку, ветровку либо свитер

Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.