Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет

Порыбачить в горном пруду, увидеть исток реки Сулак и ледник Восточный
Этот тур проведёт вас через Гимринский тоннель, раскроет тайны высокогорных ледников и покажет самые дикие и красивые уголки Дагестана.

Вы увидите, как рождается могучий Сулак, подниметесь к озеру Бездонному и поймаете форель в горном пруду. Вас ждут заброшенное село, висячий Тиссинский мост и водопады, поражающие своими бурными потоками.

Готовы отправиться в путешествие, которое останется в сердце навсегда? Добро пожаловать на тропы Кавказа!
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Ближайшие даты:
24
мар25
мар31
мар7
апр14
апр21
апр28
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду для треккинга в горах.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Будем передвигаться на джипе/минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Активный тур с прогулками и треккингом в горах.

Тур проводится ежедневно. Мы сможем подобрать для вас любые удобные даты.

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Программа тура по дням

1 день

Гимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки Сулак

Наше приключение начнется с самого протяжённого автомобильного тоннеля в России — Гимринского, длиной 4304 метра. Следом мы посетим древнюю Гимринскую башню, таинственное сооружение, возвышающееся среди гор, хранящее секреты прошлого.

Двигаясь дальше, мы окажемся у истока могучей реки Сулак, места, где зарождается ее стремительный поток. Затем нас ждёт экскурсия к старинной мельнице и сероводородному источнику, который, как верят местные жители, обладает целебными свойствами.

Завершим день в уютном горном селе, где познакомимся с местными традициями и насладимся вечерним покоем в окружении величественных гор.

Гимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки СулакГимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки СулакГимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки СулакГимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки Сулак
2 день

Хутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро Бездонное

Отправляемся к хутору Цабагадари, небольшому поселению с умиротворяющими видами на долины и пастбища. Затем поднимемся на метеостанцию «Сулак-высокогорная», откуда открывается захватывающий вид на горные просторы. Встретимся с исполином — горой Аддала-Шухгельмеэр и её ледником Восточным.

Далее — прогулка к таинственному озеру Бездонному, тёмные воды которого скрывают в себе немало легенд. Это идеальное место для фото и лёгкой прогулки.

Вечером возвращаемся в гостевой дом, чтобы отдохнуть.

Хутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро БездонноеХутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро Бездонное
3 день

Секреты ущелья Беленги

Утро начнётся с увлекательного путешествия в ущелье Беленги, где величественные скалы словно смыкаются над узкой долиной. Мы исследуем ледник и гору Беленги, почувствуем прохладу вечного льда и насладимся потрясающими видами горных вершин.

Дальше наш путь лежит к стоянке охотников, где можно почувствовать себя настоящим искателем приключений. После насыщенного дня возвращаемся в гостевой дом, чтобы поужинать и насладиться отдыхом.

Секреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья БеленгиСекреты ущелья Беленги
4 день

Богосский хребет и рыбалка в горах

Первым делом посетим хутор Улала. Далее поднимемся на Богосский хребет. Здесь невозможно остаться равнодушным к красоте дикой природы. В перерыве нас ждёт вкусный обед, приготовленный на свежем воздухе.

После обеда попробуем себя в ловле форели в кристально чистом горном пруду.

Богосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горахБогосский хребет и рыбалка в горах
5 день

Водопады и древние руины

Наше последнее утро начнется с поездки к Ацебаринскому водопаду. Затем мы отправимся в заброшенное село, где время словно остановилось, а руины домов рассказывают свои истории о жизни, кипевшей здесь когда-то.

Далее увидим Тиссинский висячий мост, парящий над бурной рекой и впечатляющий своей архитектурой. А кульминацией дня станет Гакваринский водопад, окружённый роскошной зеленью и скалами. Завершим путешествие у Преображенского укрепления — древнего фортификационного сооружения, чьи стены помнят множество исторических событий.

После этого мы отправимся обратно в Махачкалу или в аэропорт. До новых встреч!

Водопады и древние руиныВодопады и древние руиныВодопады и древние руиныВодопады и древние руины

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Перелёт до Махачкалы и обратно
  • Если вы хотите добавить проживание и питание в тур, обращайтесь к гиду
  • Возможно увеличение количества участников. Тур состоится при участии минимум 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время обговаривается индивидуально
Завершение: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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