Вы увидите, как рождается могучий Сулак, подниметесь к озеру Бездонному и поймаете форель в горном пруду. Вас ждут заброшенное село, висячий Тиссинский мост и водопады, поражающие своими бурными потоками.
Готовы отправиться в путешествие, которое останется в сердце навсегда? Добро пожаловать на тропы Кавказа!
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду для треккинга в горах.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Будем передвигаться на джипе/минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Активный тур с прогулками и треккингом в горах.
Тур проводится ежедневно. Мы сможем подобрать для вас любые удобные даты.
Программа тура по дням
Гимринский тоннель, Гимринская башня, исток реки Сулак
Наше приключение начнется с самого протяжённого автомобильного тоннеля в России — Гимринского, длиной 4304 метра. Следом мы посетим древнюю Гимринскую башню, таинственное сооружение, возвышающееся среди гор, хранящее секреты прошлого.
Двигаясь дальше, мы окажемся у истока могучей реки Сулак, места, где зарождается ее стремительный поток. Затем нас ждёт экскурсия к старинной мельнице и сероводородному источнику, который, как верят местные жители, обладает целебными свойствами.
Завершим день в уютном горном селе, где познакомимся с местными традициями и насладимся вечерним покоем в окружении величественных гор.
Хутор Цабагадари, метеостанция «Сулак-высокогорная», ледник Восточный и озеро Бездонное
Отправляемся к хутору Цабагадари, небольшому поселению с умиротворяющими видами на долины и пастбища. Затем поднимемся на метеостанцию «Сулак-высокогорная», откуда открывается захватывающий вид на горные просторы. Встретимся с исполином — горой Аддала-Шухгельмеэр и её ледником Восточным.
Далее — прогулка к таинственному озеру Бездонному, тёмные воды которого скрывают в себе немало легенд. Это идеальное место для фото и лёгкой прогулки.
Вечером возвращаемся в гостевой дом, чтобы отдохнуть.
Секреты ущелья Беленги
Утро начнётся с увлекательного путешествия в ущелье Беленги, где величественные скалы словно смыкаются над узкой долиной. Мы исследуем ледник и гору Беленги, почувствуем прохладу вечного льда и насладимся потрясающими видами горных вершин.
Дальше наш путь лежит к стоянке охотников, где можно почувствовать себя настоящим искателем приключений. После насыщенного дня возвращаемся в гостевой дом, чтобы поужинать и насладиться отдыхом.
Богосский хребет и рыбалка в горах
Первым делом посетим хутор Улала. Далее поднимемся на Богосский хребет. Здесь невозможно остаться равнодушным к красоте дикой природы. В перерыве нас ждёт вкусный обед, приготовленный на свежем воздухе.
После обеда попробуем себя в ловле форели в кристально чистом горном пруду.
Водопады и древние руины
Наше последнее утро начнется с поездки к Ацебаринскому водопаду. Затем мы отправимся в заброшенное село, где время словно остановилось, а руины домов рассказывают свои истории о жизни, кипевшей здесь когда-то.
Далее увидим Тиссинский висячий мост, парящий над бурной рекой и впечатляющий своей архитектурой. А кульминацией дня станет Гакваринский водопад, окружённый роскошной зеленью и скалами. Завершим путешествие у Преображенского укрепления — древнего фортификационного сооружения, чьи стены помнят множество исторических событий.
После этого мы отправимся обратно в Махачкалу или в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Если вы хотите добавить проживание и питание в тур, обращайтесь к гиду
- Возможно увеличение количества участников. Тур состоится при участии минимум 2 человек