Наше приключение начнется с самого протяжённого автомобильного тоннеля в России — Гимринского, длиной 4304 метра. Следом мы посетим древнюю Гимринскую башню, таинственное сооружение, возвышающееся среди гор, хранящее секреты прошлого.

Двигаясь дальше, мы окажемся у истока могучей реки Сулак, места, где зарождается ее стремительный поток. Затем нас ждёт экскурсия к старинной мельнице и сероводородному источнику, который, как верят местные жители, обладает целебными свойствами.

Завершим день в уютном горном селе, где познакомимся с местными традициями и насладимся вечерним покоем в окружении величественных гор.