Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, Дубки и форель на обед
Встретим вас и отправимся в Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. Перед вами раскинутся грандиозное ущелье и изумрудная лента реки, сверкающая между скал. Желающие промчатся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Полюбуемся каньоном с площадки в посёлке Дубки. На обед насладимся сочной ароматной форелью, приготовленной на углях. Желающие посетят комплекс пещер «Нохъо».
Проедем через самый длинный автодорожный тоннель России длиной 4304 м. По пути полюбуемся скалистыми горами, осмотрим Гимринскую башню, где пал в битве первый имам Дагестана, и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзах, плато Матлас, знакомство с аварской кухней
После завтрака отправимся по следам Хаджи-Мурата. Поедем в Хунзахский район, в место, вдохновившее Льва Толстого. Здесь, на живописном плато Матлас, установлен памятник герою. А ещё открывается панорама на долину, усыпанную горными аулами, и изумрудные склоны.
Пообедаем в кафе, где попробуем блюда аварской кухни по старинным рецептам. Затем побываем на Хунзахском плато, родине великих воинов и поэтов.
Следующая локация — Цолотлинский каньон у подножия крепости 19 века. Рядом гремят водопады Тобот и Итлятляр.
Аул-призрак Гамсутль, село Гуниб и переезд в Дербент
Посетим «дагестанский Мачу-Пикчу» — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м. Прогуляемся по улочкам, увидим старинные дома и представим, как здесь когда-то кипела жизнь. Спустимся в древнее поселение Согратль, откуда откроются эффектные виды на горы Седло и Маяк.
На обед снова насладимся аварскими блюдами: нежнейший хинкал, ароматный ботишал (лепёшка с начинкой) и абрикосовая каша.
Посетим село Гуниб, связанное с личностью Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит вас с богатой историей этого места. А ещё вы сможете примерить традиционные костюмы.
Переедем в Дербент, самый южный и древний город России.
Экраноплан «Лунь», крепость Семи братьев и одной сестры и мастер-классы
Утром осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. А затем увидим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами.
Переедем в село Хунчи, чтобы полюбоваться крепостью Семи братьев и одной сестры — символом стойкости и героического прошлого народа. Следующая локация — Ханагский водопад.
Заглянем в этнокомплекс на мастер-класс. Вы научитесь готовить дагестанские чуду — тонкие лепёшки с сочной начинкой из мяса, сыра или тыквы. А затем вы попробуете свои силы в ковроткачестве.
Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и застолье в этнодоме
Утром осмотрим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами. Пообедаем в аутентичном этнодоме блюдами южно-дагестанской кухни и погуляем по атмосферным улочкам Старого города, полюбуемся Джума-мечетью, построенной 13 веков назад.
Заглянем в магазин сувениров, а затем пообедаем в этнодоме. Вас ждёт застолье, столы будут ломиться: долма, ароматный плов, чуду и согревающий чай.
Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал. Рекомендуемое время вылета — после 18:00.
В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право менять экскурсионную программу.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|40 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Катание на катере - 700 ₽
- Посещение пещеры «Нохъо» - 500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение