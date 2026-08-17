Встретим вас и отправимся в Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. Перед вами раскинутся грандиозное ущелье и изумрудная лента реки, сверкающая между скал. Желающие промчатся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Полюбуемся каньоном с площадки в посёлке Дубки. На обед насладимся сочной ароматной форелью, приготовленной на углях. Желающие посетят комплекс пещер «Нохъо».

Проедем через самый длинный автодорожный тоннель России длиной 4304 м. По пути полюбуемся скалистыми горами, осмотрим Гимринскую башню, где пал в битве первый имам Дагестана, и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.