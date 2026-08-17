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В Дагестан за видами, традициями и вкусами: Хунзах, Гуниб, Дербент и мастер-классы

Поучиться готовить чуду и ткать ковры, исследовать аул-призрак Гамсутль и увидеть Сулакский каньон
Вы увидите бирюзу водохранилища, в котором отражаются горы, пройдёте по следам Хаджи-Мурата, вдоволь наедитесь традиционных блюд, сами приготовите сочные чуду и даже попробуете себя в искусстве ковроткачества. И это лишь
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малая часть того, что ждёт вас в Дагестане.

Мы покажем вам аул-призрак и раскроем тайну крепости Семи братьев и одной сестры, проведём по лабиринтам Дербента и отвезём к огромному кораблю с крыльями.

Каждый день вас ждут вкуснейшие обеды, а завершим тур весёлым застольем — стол будет ломиться от плова, долмы и лепёшек.

В Дагестан за видами, традициями и вкусами: Хунзах, Гуниб, Дербент и мастер-классы
В Дагестан за видами, традициями и вкусами: Хунзах, Гуниб, Дербент и мастер-классы
В Дагестан за видами, традициями и вкусами: Хунзах, Гуниб, Дербент и мастер-классы

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, Дубки и форель на обед

Встретим вас и отправимся в Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. Перед вами раскинутся грандиозное ущелье и изумрудная лента реки, сверкающая между скал. Желающие промчатся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Полюбуемся каньоном с площадки в посёлке Дубки. На обед насладимся сочной ароматной форелью, приготовленной на углях. Желающие посетят комплекс пещер «Нохъо».

Проедем через самый длинный автодорожный тоннель России длиной 4304 м. По пути полюбуемся скалистыми горами, осмотрим Гимринскую башню, где пал в битве первый имам Дагестана, и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.

Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, Дубки и форель на обедСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, Дубки и форель на обедСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, Дубки и форель на обед
2 день

Хунзах, плато Матлас, знакомство с аварской кухней

После завтрака отправимся по следам Хаджи-Мурата. Поедем в Хунзахский район, в место, вдохновившее Льва Толстого. Здесь, на живописном плато Матлас, установлен памятник герою. А ещё открывается панорама на долину, усыпанную горными аулами, и изумрудные склоны.

Пообедаем в кафе, где попробуем блюда аварской кухни по старинным рецептам. Затем побываем на Хунзахском плато, родине великих воинов и поэтов.

Следующая локация — Цолотлинский каньон у подножия крепости 19 века. Рядом гремят водопады Тобот и Итлятляр.

Хунзах, плато Матлас, знакомство с аварской кухнейХунзах, плато Матлас, знакомство с аварской кухней
3 день

Аул-призрак Гамсутль, село Гуниб и переезд в Дербент

Посетим «дагестанский Мачу-Пикчу» — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м. Прогуляемся по улочкам, увидим старинные дома и представим, как здесь когда-то кипела жизнь. Спустимся в древнее поселение Согратль, откуда откроются эффектные виды на горы Седло и Маяк.

На обед снова насладимся аварскими блюдами: нежнейший хинкал, ароматный ботишал (лепёшка с начинкой) и абрикосовая каша.

Посетим село Гуниб, связанное с личностью Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит вас с богатой историей этого места. А ещё вы сможете примерить традиционные костюмы.

Переедем в Дербент, самый южный и древний город России.

Аул-призрак Гамсутль, село Гуниб и переезд в ДербентАул-призрак Гамсутль, село Гуниб и переезд в Дербент
4 день

Экраноплан «Лунь», крепость Семи братьев и одной сестры и мастер-классы

Утром осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. А затем увидим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами.

Переедем в село Хунчи, чтобы полюбоваться крепостью Семи братьев и одной сестры — символом стойкости и героического прошлого народа. Следующая локация — Ханагский водопад.

Заглянем в этнокомплекс на мастер-класс. Вы научитесь готовить дагестанские чуду — тонкие лепёшки с сочной начинкой из мяса, сыра или тыквы. А затем вы попробуете свои силы в ковроткачестве.

Экраноплан «Лунь», крепость Семи братьев и одной сестры и мастер-классыЭкраноплан «Лунь», крепость Семи братьев и одной сестры и мастер-классыЭкраноплан «Лунь», крепость Семи братьев и одной сестры и мастер-классы
5 день

Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и застолье в этнодоме

Утром осмотрим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами. Пообедаем в аутентичном этнодоме блюдами южно-дагестанской кухни и погуляем по атмосферным улочкам Старого города, полюбуемся Джума-мечетью, построенной 13 веков назад.

Заглянем в магазин сувениров, а затем пообедаем в этнодоме. Вас ждёт застолье, столы будут ломиться: долма, ароматный плов, чуду и согревающий чай.

Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал. Рекомендуемое время вылета — после 18:00.

В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право менять экскурсионную программу.

Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и застолье в этнодомеКрепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и застолье в этнодомеКрепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и застолье в этнодоме

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
  • Катание на катере - 700 ₽
  • Посещение пещеры «Нохъо» - 500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«Не ищите на карте точку «отпуск». Ищите Каспий. Это состояние души, а не просто направление». Позвольте нам стать вашими проводниками в республике, где каждая бухта хранит свою тайну, а каждый закат дарит надежду. В нашем каталоге очень много интересных экскурсий и многодневных туров по Южному Дагестану.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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