Туры из центра Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Махачкале, цены от 22 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
31 отзыв
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
24 июля в 09:00
7 авг в 09:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    28 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
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    нашли общий язык и быстро подружились. Во время тура обеспечил все удобства и комфорт. Обязательно порекомендую вас своим друзьям, но и сам буду как можно чаще посещать

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  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Здравствуйте:) Хочу поделится своими впечатлениями о поездке в Дагестан. Выбрали экскурсию "Горы, солнце и история", ездили вдвоём с мужем, нам понравилось абсолютно
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    все)) Мы в полнейшем восторге от красоты гор, каньона, самой природы. Отдельное спасибо нашему гиду Магомеду, чувствуется что он душу вкладывает в то что делает, с каким пониманием ко всему относится и как подбирает оптимальные маршруты в зависимости от пожеланий)) Во всей красе и очень подробно рассказывал нам истории и мы её могли не влюбиться в это место и понимаем сколько ещё нужно посмотреть и где побывать:))

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Всем доброго дня! Отзывы не пишу обычно. Но не могу молчать. Поездка с Эльдаром прошла прекрасно! Были три дня в
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    туре, а ощущение, что уже неделю. Все, что заявлено в описании - напоминает краткий и скромный план по сравнению с тем, что мы увидели и почувствовали на самом деле. Никогда бы мы не ощутили всю полноту ощущений, если бы "диким" образом пытались заглянуть в душу этой прекрасной республики. Я никогда не видела более красивых горных пейзажей, чем те, которые буквально обрушились на нас в этом туре. Историческая часть маршрута тоже прекрасно составлена и очень познавательна. Хочу ещё сказать, что в этом туре мы не только увидели, но и услышали от Эльдара много незаезженной информации, о которой навскидку не нагуглить в интернете. Я не буду рассказывать подробно о нашей поездке. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать в отзывах. Прекрасная республика, очень доброжелательный народ, непередаваемая природа, весьма удобный сервис для заказа экскурсий. Такой тур (или подобные) прекрасно подойдёт людям, которые не которые не рассматривают Дагестан как преимущественно пляжный отдых. СПАСИБО СЕРВИСУ И ЭЛЬДАРУ! БРАВО!!!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
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    нас не торопил, останавливался там, где просили и даже не просили) самый вкусный кофе на маршруте, комфортное вождение и приятная беседа были с нами на протяжениисего маршрута. Очень душевный, вкусный домашний обед и ужин у мамы) спасибо вам большое, передавайте привет семье ❤️ просто не возможно не влюбиться в эту красоту! Ждите нас на абрикосы теперь))

    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Из центра»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
  3. Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
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