Трёхдневное путешествие по Дагестану, сочетающее красоты природы и культуру: вас ждут песчаная гора Сарыкум, глубокий Сулакский каньон, живописные водохранилища, старинные башни и храмы, а также плато Матлас с водопадами Тобот и Итляр и удивительными скальными образованиями. ВНИМАНИЕ!!!! Цена указана за одного человека в сутки!
Описание тураПервый день — мощь природы и инженерии Начинаем с прогулки по песчаной горе Сарыкум — одной из крупнейших в Европе песчаных дюн. Исследуем Сулакский каньон с его впечатляющими смотровыми площадками, заглянем к Чиркейскому и Ирганайскому водохранилищам, а также увидим Гимринский тоннель и историческую башню, символы интеграции природы и человека. Второй день — легенды и загадки Кавказа Погружаемся в атмосферу древности и силы природы: посетим Гоцатлинское водохранилище, пройдем по узкой Карадахской теснине, увидим знаменитую Башню села Гоор и осмотрим грандиозную скалу Язык тролля. Особое место занимает Датунский храм — памятник средневекового христианства в горном Кавказе. Третий день — вершины, водопады и каменные загадки Завершаем путешествие по Хунзахскому плато, где расположены величественные водопады Итляр и Тобот. Исследуем Цолотлинский каньон, наслаждаемся красотой Матласского плато с его водопадами, включая Матласскую Каменную Чащу — природный памятник с уникальными скальными образованиями. Важная информация:
- Обратите внимание на дресс-код: женщинам рекомендуется избегать юбок, платьев и шорт выше колена, облегающих джинсов и леггинсов, просвечивающей и оголяющей одежды. Обувь — сандалии, кроссовки, эспадрильи или мокасины. Мужчины надевают шорты не выше колен, футболку или рубашку.
- Программа составляется индивидуально. Вы сами решаете, какие локации посетить помимо заявленных в описании.
Начало экскурсий по будним дням, с 8:30 до 9:00
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Каспийск. От места Вашего проживания
Завершение: Махачкала, Каспийск. До места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
