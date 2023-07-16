Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах

Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады

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Ответы на вопросы
Большое путешествие в Домбай и Архыз включает все главные и самые живописные локации: древний Шоанинский храм и Аланское городище, водопад Алибек и Чучхурский, обзор с горы Мусса-Ачитара, Бадукские, Дуккинские и Софийские озёра. Будем жить с комфортом в гостиницах. Каждый день налегке подниматься к снежным вершинам пить чай и дышать горным воздухом.

Искупаемся в разноцветных чистейших водоёмах, полежим на альпийских лугах и прогуляемся по тропам через хвойные леса.

Увидим панораму с высоты более 3000 метров над уровнем моря, попробуем национальную кухню и местные продукты.
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Ближайшие даты:
16
июл
13
авг
3
сен
5
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в треккинге в Домбай, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами плохо развита.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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