Что вы увидите:

Баксанское ущелье После продолжительной части пути по равнинной Кабардино-Балкарии мы постепенно въезжаем в живописное Баксанское ущелье, на пути по которому мы несколько раз будем переезжать одноимённую реку — Баксан.

Поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря (станция Гара-Баши), с которой открывается великолепный вид на Баксанское ущелье, по которому мы и попали на Эльбрус!

Ущелье Адыр-Су и Докторский перевал В пути по Баксанскому ущелью мы порой будем сворачивать то влево, то вправо — чтобы увидеть все красоты этого ущелья. Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау.

Поляна нарзанов Следующей остановкой будет Поляна нарзанов (не путать с Долиной нарзанов!), на которой вам доведётся отведать настоящий горный нарзан!

Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора нашей экскурсии:.

Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора нашей экскурсии:.

• Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора нашей экскурсии: