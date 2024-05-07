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открывает дыхание замирающие виды на Большой Кавказский хребет и Эльбрус.



Далее ваш путь лежит к Сырным пещерам, где каждый сможет почувствовать себя исследователем, делая снимки уникальных песчаниковых формаций.



Шоанинский храм 10 века расскажет о древней истории и архитектуре региона, а звон колоколов позволит загадать самое заветное желание. Продолжая путь, вы оцените чистоту и целебные свойства воды реки Уллу-Муруджу, богатой серебром.



В Домбае вас ждет восхождение по канатной дороге, с которой открываются величественные виды на горные вершины и ледники.



Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни, позволяя прикоснуться к величию природы и истории Карачаево-Черкесии