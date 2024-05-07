Путешествие из Минеральных Вод в Домбай обещает быть незабываемым. Вас ждет восхождение на перевал Гум-Баши, где, согласно легенде, произошла трагедия молодой княжны.
Этот перевал не только впечатляет своей высотой, но и
Этот перевал не только впечатляет своей высотой, но и
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00
Что вас ожидает:
- Перевал ГумБаши
- Сырные пещеры
- Река Уллу Муруджу
- Шоанинский храм 10 века
Описание экскурсии
Программа• Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого джигита. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Пещеры по виду действительно напоминают пористый сыр «Маасдам». Здесь можно сделать эффектные снимки на фоне необычных стен из песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал ГумБаши
- Сырные пещеры
- Река Уллу Муруджу
- Шоанинский храм 10 века
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
- Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
- Канатная дорога в Домбае - 2000 руб. с человека на все три высоты
- Входные билеты термальный комплекс - 350 руб. с человека
- Еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем каждому участнику после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
7 мая 2024
Спасибо большое гиду Мурату, исполнил долгожданные восхождение на Домбай, показал уникальные места Карачаево-Черкесии.
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