Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Путешествие из Минеральных Вод в Домбай - это возможность увидеть красоты Карачаево-Черкесии: от величественного перевала Гум-Баши до кристально чистых вод Уллу-Муруджу.

Вы посетите уникальные Сырные пещеры, древний Шоанинский храм и подниметесь
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на канатной дороге, чтобы полюбоваться горными вершинами и ледниками.

Это путешествие станет незабываемым приключением и позволит насладиться красотой и магией природы, а также узнать много нового о культуре и истории этих мест

Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры
  • Река Уллу-Муруджу
  • Шоанинский храм 10 века

Описание экскурсии

Программа• Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого джигита. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
  • Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Пещеры по виду действительно напоминают пористый сыр «Маасдам». Здесь можно сделать эффектные снимки на фоне необычных стен из песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
  • Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
  • Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
  • Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
  • На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.

каждый день в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет26 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры
  • Река Уллу-Муруджу
  • Шоанинский храм 10 века
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
  • Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
  • Канатная дорога в Домбае - 2000 руб. с человека на все три высоты
  • Входные билеты термальный комплекс - 350 руб. с человека
  • Еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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