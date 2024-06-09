Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Пещеры по виду действительно напоминают пористый сыр «Маасдам». Здесь можно сделать эффектные снимки на фоне необычных стен из песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.

Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.

Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.

Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.

На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.

Программа• Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого джигита. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.