Кавказская Швейцария - Домбай

Мы покажем вам уникальный мир величественных Кавказских гор! Приглашаем вас в необычную, насыщенную разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсию для тех, кто устал от пассивного досуга.
Кавказская Швейцария - Домбай
Кавказская Швейцария - Домбай
Кавказская Швейцария - Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга: довольно лежать на пляже! Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Что вас ждет:• Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога.
  • По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить Необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию)/ • Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества.
  • Сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд.
  • Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе.
  • Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе.

• В курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры. Важная информация:

  • Выезд предусмотрен из разных городов КМВ (Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска), в связи с чем стоимость экскурсии может меняться.
  • Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида.
  • По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто).
  • Для детей — детские кресла и скидки.
  • Забираем и привозим по Вашему адресу.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пеpевaл Гумбaши
  • Нарзанные источники (остановка по желанию)
  • Сырные пещеры (остановка по желанию)
  • Тебердинский заповедник
  • Храм Х века
  • Озеро Каракёль
  • Знаменитая дорога Домбай-Теберда
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Что включено
  • Транспортные расходы
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатная дорога
  • Вход в Тебердинский заповедник - 200 р. с чел.
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Выезд предусмотрен из разных городов КМВ (Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска), в связи с чем стоимость экскурсии может меняться
  • Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида
  • По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто)
  • Для детей - детские кресла и скидки
  • Забираем и привозим по Вашему адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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