Насыщенная программа нашего путешествия приведет вас в Домбай — популярный туристический курорт.
Однако перед этим вы пройдете увлекательный путь по достопримечательностям Приэльбрусья, увидев древние христианские святыни и величественный перевал Гумбаши.
А еще вы сможете подняться по канатной дороге, чтобы рассмотреть поближе самую высокую вершину мира!
Однако перед этим вы пройдете увлекательный путь по достопримечательностям Приэльбрусья, увидев древние христианские святыни и величественный перевал Гумбаши.
А еще вы сможете подняться по канатной дороге, чтобы рассмотреть поближе самую высокую вершину мира!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай — популярный российский курорт. В первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Вам наверняка понравится наша поездка среди гор и ярких панорам, которая приведет вас к знаменитому курорту. На пути вы увидите: Перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.
Самый известный собор, относящийся к аланской епархии — Шоанинский храм. Тысячелетняя история собора неспроста началась на горе Шоана. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя.
- Транспорт
- Что не входит
- Питание.
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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