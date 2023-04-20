Домбай — популярный российский курорт. В первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Вам наверняка понравится наша поездка среди гор и ярких панорам, которая приведет вас к знаменитому курорту. На пути вы увидите: Перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.

Самый известный собор, относящийся к аланской епархии — Шоанинский храм. Тысячелетняя история собора неспроста началась на горе Шоана. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.

За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР).