Поездка в Домбай

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Насыщенная программа нашего путешествия приведет вас в Домбай — популярный туристический курорт.

Однако перед этим вы пройдете увлекательный путь по достопримечательностям Приэльбрусья, увидев древние христианские святыни и величественный перевал Гумбаши.

А еще вы сможете подняться по канатной дороге, чтобы рассмотреть поближе самую высокую вершину мира!
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Ближайшие даты:
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
24
апр
25
апр
26
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Домбай — популярный российский курорт. В первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Вам наверняка понравится наша поездка среди гор и ярких панорам, которая приведет вас к знаменитому курорту. На пути вы увидите: Перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.
Самый известный собор, относящийся к аланской епархии — Шоанинский храм. Тысячелетняя история собора неспроста началась на горе Шоана. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя.
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание.
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Групповые
Пешеходные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день

Похожие туры из Минеральных Вод

Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра
21 апр
23 апр
24 апр
17 000 за всё до 7 чел.
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод - в Приэльбрусье, Архыз или Домбай
Добраться с комфортом до пункта назначения и познакомиться поближе с культурой края
по договоренности
22 апр
23 апр
26 апр
27 апр
10 500 за всё до 4 чел.
Из Минеральных вод в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Минеральных вод в Домбай, величие гор
В любом удобном для Вас месте
26 апр
30 апр
2 мая
3 мая
от 15 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минеральных Водах
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ