Мы заберём вас из аэропорта или с вокзала Минеральных Вод на просторном внедорожнике, поможем с вещами. И поедем к самой высокой горе России! По дороге к Эльбрусу сделаем несколько остановок в живописных местах — Баксанском ущелье, на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и Поляне нарзанов. Наш гид поделится интересными фактами об этих местах и ответит на вопросы.

Описание трансфер

Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся к главной горе Кавказа — Эльбрусу. В зависимости от времени вашего приезда составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.

Базовый маршрут

Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе

— одно из самых живописных на Кавказе Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи

— визитная карточка Приэльбрусья. Вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи Тырныауз — самый высокогорный город России

— самый высокогорный город России Байдаевский водопад. Небольшой, но очень живописный каскадный водопад

Небольшой, но очень живописный каскадный водопад Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников

Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников Эльбрус — самая высокая гора России и Европы — 5642 метра! Путь проходит через село Терскол. От горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы уже самостоятельно сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров)

Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после отвезём вас в отель.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид-водитель из моей команды

Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике

Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта/поезда

Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий

Дополнительная информация