Мы заберём вас из аэропорта или с вокзала Минеральных Вод на просторном внедорожнике, поможем с вещами.
И поедем к самой высокой горе России! По дороге к Эльбрусу сделаем несколько остановок в живописных местах — Баксанском ущелье, на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и Поляне нарзанов. Наш гид поделится интересными фактами об этих местах и ответит на вопросы.
И поедем к самой высокой горе России! По дороге к Эльбрусу сделаем несколько остановок в живописных местах — Баксанском ущелье, на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и Поляне нарзанов. Наш гид поделится интересными фактами об этих местах и ответит на вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание трансфер
Мы встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся к главной горе Кавказа — Эльбрусу. В зависимости от времени вашего приезда составим индивидуальный маршрут, чтобы вы успели увидеть как можно больше в поездке.
Базовый маршрут
- Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе
- Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи
- Тырныауз — самый высокогорный город России
- Байдаевский водопад. Небольшой, но очень живописный каскадный водопад
- Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников
- Эльбрус — самая высокая гора России и Европы — 5642 метра! Путь проходит через село Терскол. От горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы уже самостоятельно сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров)
Мы также с радостью подскажем, какие местные рестораны и кафе стоит посетить, а после отвезём вас в отель.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид-водитель из моей команды
- Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике
- Сообщите при бронировании экскурсии номер рейса и время прибытия самолёта/поезда
- Маршрут может меняться в зависимости от рейса и погодных условий
Дополнительная информация
- Экипировку и одежду можно арендовать на месте по приемлемым ценам
- Подъём на канатке «Азау-Гарабаши» стоит около 1600 ₽
- Ски-пассы можно приобрести на целый день или полдня на месте
- Обед в одном из местных кафе стоит порядка 600–800 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральных Вод или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 2325 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, послеЗадать вопрос
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