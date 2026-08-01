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Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках

Водопады Терскол и Девичьи Слёзы. поляны Чегет и Азау, суслики и нарзаны
В Приэльбрусье всё на контрастах: снежные шапки и горячий чай, грохот водопадов и звенящая тишина ущелий, суровые скалы и нежный ковёр альпийского разнотравья.

Мы начнём тур в термах «Гедуко»: тёплая вода
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расслабит тело, а контрастные бассейны подарят энергию — она нам пригодится.

Поселимся в Терсколе и каждый день будем исследовать новые места: поляны Чегет и Азау, слияние рек Ирик и Ирикчат, озеро Донгуз-Орун-Кёль. Увидим десятки грозных вершин, встретим любопытных сусликов, покатаемся по канатным дорогам.

Будем начинать дни с сытного завтрака в отеле, устраивать обеды-пикники с головокружительными видами и пробовать нарзан прямо из источника. И, конечно, восхитимся величием природы и её седого хранителя — двуглавого исполина Эльбруса.

Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках
Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках
Активный отпуск в Приэльбрусье с треккингами и отдыхом на источниках

Описание тура

Организационные детали

Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физического состояния группы. Это делается для безопасности и комфорта участников.

При подборе одежды важно учитывать принцип многослойности.

ОДЕЖДА
Базовый слой
Термобельё. Должно плотно прилегать к телу
Футболка — 2–3 шт. Лучше, если одна из них будет «термо». Можно рубашку с длинным рукавом
Нижнее бельё
Утепляющий слой
Флисовая кофта. 1–2 шт.
Перчатки (флис и аналоги)
Шапка (шерсть или флис)
Шарф или баф
Треккинговые носки, 2–3 пары. Настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга
Защищающий слой от ветра и дождя
Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги)
Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
Дождевик
Гамаши (бахилы)
Головной убор: кепка, баф, панама
Обувь для ходьбы в гостинице
Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
Одежда для сна

ОБУВЬ
Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жёсткости
При покупке обуви рекомендуем:
приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям
полностью шнуровать обувь при примерке
учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка

ОСТАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак для прогулок — 20–35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня и продуктов на обед
Накидка на рюкзак от дождя
Треккинговые палки
Посуда (кружка, ложка, миска, нож) — пластиковые или металлические
Бутылка для воды (0,5–1 литр) — может быть обычная пластиковая
Термос — 0,5–1 литр. Лучше брать именно термос, а не термокружку
Сидушка туристическая-попер
Очки солнцезащитные
Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
Фонарик налобный (с запасными батарейками)
Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт
Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
Мобильный телефон, портативное зарядное устройство
Деньги на личные или непредвиденные расходы

Программа тура по дням

1 день

Источники «Гедуко», Баксанское ущелье, города Тырныауз и Нейтрино, село Эльбрус

Встретим вас по прибытии и отправимся к южному подножию Эльбруса. По пути сделаем несколько остановок. Первая — термальные источники «Гедуко»: тёплая минеральная вода расслабит тело, а контрастные бассейны добавят бодрости.

Дальше — Баксанское ущелье, самый высокогорный город России Тырныауз, город учёных Нейтрино и село Эльбрус. Финальной точкой будет Терскол, где расположен наш отель.

Источники «Гедуко», Баксанское ущелье, города Тырныауз и Нейтрино, село ЭльбрусИсточники «Гедуко», Баксанское ущелье, города Тырныауз и Нейтрино, село ЭльбрусИсточники «Гедуко», Баксанское ущелье, города Тырныауз и Нейтрино, село Эльбрус
2 день

Водопад Терскол

Наш первый треккинг начнётся в посёлке Терскол и пройдёт через всё ущелье, постепенно набирая высоту. По пути вдохнём сосновые ароматы, проследуем вдоль реки, альпийских лугов, криволесья из берёзы.

На повороте отрога Терскола увидим восточную вершину Эльбруса, а с противоположной стороны — пики Большой и Малый Когутай, Донгузорун, Накра-Тау, ледник Семёрка. Преодолеем пару мостов через реку и поднимемся к водопаду Терскол, который срывается с базальтовой стены. Его мощь завораживает — насладимся ею и отправимся обратно.

Протяжённость маршрута 14 км. Покорённые высоты 2180–2790 м. Длительность треккинга 6 ч.

Водопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад Терскол
3 день

Водопад Девичьи Косы

Вновь стартуем из Терскола и идём по ущелью и сосновому лесу. Дальше движемся по грунтовому серпантину и альпийской зоне по невероятно красивой местности: за спиной — панорама Когутая, Накра-Тау, Чегета, долины Донгуз-Орун, ледника Семёрка, а внизу — поляны Азау и склонов Эльбруса.

Наконец, за поворотом нам откроется водопад Девичьи Косы — сотни серебряных струй, срывающихся с отвесной скалы. Если позволят погода и физическая подготовка группы, поднимемся ещё выше, к обсерватории «Пик Терскол». Затем вернёмся в посёлок.

Протяжённость маршрута 10,2 км. Покорённые высоты 2180–2760 м. Длительность треккинга 6 ч.

Водопад Девичьи КосыВодопад Девичьи КосыВодопад Девичьи Косы
4 день

Поляна Чегет, озеро Донгуз-Орун-Кёль

По экотропе нацпарка прогуляемся до поляны Чегет. Затем по канатной дороге поднимемся к грандиозным панорамам: горы Эльбрус, Большой и Малый Когутай, Накра-Тау, ледник Семёрка, озеро Донгуз-Орун-Кёль, Баксанское ущелье предстанут во всей красе.

К озеру Донгуз-Орун-Кёль подберёмся поближе. В хорошую погоду, если группа чувствует в себе силы, можно подняться на вершину Чегета. Потом спустимся и заглянем на рынок за травяным чаем, мёдом, вареньем, сувенирами.

Протяжённость маршрута 14 км. Покорённые высоты 2180–2100 м. Длительность треккинга 6–7 ч.

Поляна Чегет, озеро Донгуз-Орун-КёльПоляна Чегет, озеро Донгуз-Орун-КёльПоляна Чегет, озеро Донгуз-Орун-Кёль
5 день

Поляна Азау, станция «Гарабаши»

Отправимся в сердце гор. По канатной дороге поднимемся от поляны Азау до станции «Гарабаши». Совсем близко увидим Эльбрус — кажется, будто до двуглавого исполина можно дотянуться рукой. А вокруг — грозные пики и вечные снега Главного Кавказского хребта. Если будет подходящая погода и группа согласится, можно прогуляться к «Приюту 11» или Эльбрусскому озеру.

Протяжённость маршрута 13,5 км. Покорённые высоты 2180–2380 м. Длительность треккинга 6–7 ч.

Поляна Азау, станция «Гарабаши»Поляна Азау, станция «Гарабаши»Поляна Азау, станция «Гарабаши»
6 день

Нарзанный источник, поляна сусликов, слияние рек Ирик и Ирикчат

Стартуем из посёлка Эльбрус, постепенно поднимаясь по склонам. Посетим нарзанный источник, продолжим путь по каньону. Двигаемся сквозь заросли барбариса и можжевельник в окружении вершин Бжедух, Кавказ, Ушба и Шхельда.

Увидим песчаные замки, через сосновый бор выйдем на поляну с видом на Эльбрус, боковой кратер и Ачкерьякольский лавовый поток. Преодолеем три расщелины, пересечём поляну сусликов. Обеденный привал сделаем у слияния рек Ирик и Ирикчат, а затем вернёмся обратно.

Протяжённость маршрута 17 км. Покорённые высоты 1780–2360 м. Длительность треккинга 6–7 ч.

Нарзанный источник, поляна сусликов, слияние рек Ирик и ИрикчатНарзанный источник, поляна сусликов, слияние рек Ирик и ИрикчатНарзанный источник, поляна сусликов, слияние рек Ирик и Ирикчат
7 день

Поляна Нарзанов, возвращение домой

На обратном пути в Минеральные Воды заедем на поляну Нарзанов и сувенирный рынок. Затем — время объятий и прощаний, посадки в самолёт или поезд. До новых встреч на Кавказе!

Поляна Нарзанов, возвращение домойПоляна Нарзанов, возвращение домойПоляна Нарзанов, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет57 630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гида-инструктора
  • Входные билеты, экскурсии, экосборы по программе
  • Подарок от команды
  • Информация до, во время и после путешествия
  • Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Обед в 1-й день, ужины
  • 1-местное проживание
  • Для детей и пенсионеров возможны скидки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропорт в 12:00
Завершение: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Горы — наша страсть, и мы вкладываем душу в то, что делаем. Счастливы передать вам эту любовь и умение наслаждаться моментом здесь и сейчас. Понимаем, что для кого-то горы — это
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новое и неизведанное. Мы поможем справиться со всеми трудностями, научим, подскажем и позаботимся о том, чтобы вы насладились путешествием в полной мере, замечательно провели время, отдохнули и получили новые впечатления. Наша команда состоит из профессионалов, которые отлично знают эти места и готовы показать их вам. Нахождение в горах требует внимания, поэтому мы дисциплинированно относимся к себе и ожидаем того же от участников на маршрутах. Будем рядом, чтобы помочь вам и поддержать на каждом этапе. Откроем вам мир Кавказа!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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