Мы начнём тур в термах «Гедуко»: тёплая вода
Описание тура
Организационные детали
Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физического состояния группы. Это делается для безопасности и комфорта участников.
При подборе одежды важно учитывать принцип многослойности.
ОДЕЖДА
Базовый слой
Термобельё. Должно плотно прилегать к телу
Футболка — 2–3 шт. Лучше, если одна из них будет «термо». Можно рубашку с длинным рукавом
Нижнее бельё
Утепляющий слой
Флисовая кофта. 1–2 шт.
Перчатки (флис и аналоги)
Шапка (шерсть или флис)
Шарф или баф
Треккинговые носки, 2–3 пары. Настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга
Защищающий слой от ветра и дождя
Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги)
Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
Дождевик
Гамаши (бахилы)
Головной убор: кепка, баф, панама
Обувь для ходьбы в гостинице
Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
Одежда для сна
ОБУВЬ
Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жёсткости
При покупке обуви рекомендуем:
приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям
полностью шнуровать обувь при примерке
учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка
ОСТАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак для прогулок — 20–35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня и продуктов на обед
Накидка на рюкзак от дождя
Треккинговые палки
Посуда (кружка, ложка, миска, нож) — пластиковые или металлические
Бутылка для воды (0,5–1 литр) — может быть обычная пластиковая
Термос — 0,5–1 литр. Лучше брать именно термос, а не термокружку
Сидушка туристическая-попер
Очки солнцезащитные
Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
Фонарик налобный (с запасными батарейками)
Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт
Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
Мобильный телефон, портативное зарядное устройство
Деньги на личные или непредвиденные расходы
Программа тура по дням
Источники «Гедуко», Баксанское ущелье, города Тырныауз и Нейтрино, село Эльбрус
Встретим вас по прибытии и отправимся к южному подножию Эльбруса. По пути сделаем несколько остановок. Первая — термальные источники «Гедуко»: тёплая минеральная вода расслабит тело, а контрастные бассейны добавят бодрости.
Дальше — Баксанское ущелье, самый высокогорный город России Тырныауз, город учёных Нейтрино и село Эльбрус. Финальной точкой будет Терскол, где расположен наш отель.
Водопад Терскол
Наш первый треккинг начнётся в посёлке Терскол и пройдёт через всё ущелье, постепенно набирая высоту. По пути вдохнём сосновые ароматы, проследуем вдоль реки, альпийских лугов, криволесья из берёзы.
На повороте отрога Терскола увидим восточную вершину Эльбруса, а с противоположной стороны — пики Большой и Малый Когутай, Донгузорун, Накра-Тау, ледник Семёрка. Преодолеем пару мостов через реку и поднимемся к водопаду Терскол, который срывается с базальтовой стены. Его мощь завораживает — насладимся ею и отправимся обратно.
Протяжённость маршрута 14 км. Покорённые высоты 2180–2790 м. Длительность треккинга 6 ч.
Водопад Девичьи Косы
Вновь стартуем из Терскола и идём по ущелью и сосновому лесу. Дальше движемся по грунтовому серпантину и альпийской зоне по невероятно красивой местности: за спиной — панорама Когутая, Накра-Тау, Чегета, долины Донгуз-Орун, ледника Семёрка, а внизу — поляны Азау и склонов Эльбруса.
Наконец, за поворотом нам откроется водопад Девичьи Косы — сотни серебряных струй, срывающихся с отвесной скалы. Если позволят погода и физическая подготовка группы, поднимемся ещё выше, к обсерватории «Пик Терскол». Затем вернёмся в посёлок.
Протяжённость маршрута 10,2 км. Покорённые высоты 2180–2760 м. Длительность треккинга 6 ч.
Поляна Чегет, озеро Донгуз-Орун-Кёль
По экотропе нацпарка прогуляемся до поляны Чегет. Затем по канатной дороге поднимемся к грандиозным панорамам: горы Эльбрус, Большой и Малый Когутай, Накра-Тау, ледник Семёрка, озеро Донгуз-Орун-Кёль, Баксанское ущелье предстанут во всей красе.
К озеру Донгуз-Орун-Кёль подберёмся поближе. В хорошую погоду, если группа чувствует в себе силы, можно подняться на вершину Чегета. Потом спустимся и заглянем на рынок за травяным чаем, мёдом, вареньем, сувенирами.
Протяжённость маршрута 14 км. Покорённые высоты 2180–2100 м. Длительность треккинга 6–7 ч.
Поляна Азау, станция «Гарабаши»
Отправимся в сердце гор. По канатной дороге поднимемся от поляны Азау до станции «Гарабаши». Совсем близко увидим Эльбрус — кажется, будто до двуглавого исполина можно дотянуться рукой. А вокруг — грозные пики и вечные снега Главного Кавказского хребта. Если будет подходящая погода и группа согласится, можно прогуляться к «Приюту 11» или Эльбрусскому озеру.
Протяжённость маршрута 13,5 км. Покорённые высоты 2180–2380 м. Длительность треккинга 6–7 ч.
Нарзанный источник, поляна сусликов, слияние рек Ирик и Ирикчат
Стартуем из посёлка Эльбрус, постепенно поднимаясь по склонам. Посетим нарзанный источник, продолжим путь по каньону. Двигаемся сквозь заросли барбариса и можжевельник в окружении вершин Бжедух, Кавказ, Ушба и Шхельда.
Увидим песчаные замки, через сосновый бор выйдем на поляну с видом на Эльбрус, боковой кратер и Ачкерьякольский лавовый поток. Преодолеем три расщелины, пересечём поляну сусликов. Обеденный привал сделаем у слияния рек Ирик и Ирикчат, а затем вернёмся обратно.
Протяжённость маршрута 17 км. Покорённые высоты 1780–2360 м. Длительность треккинга 6–7 ч.
Поляна Нарзанов, возвращение домой
На обратном пути в Минеральные Воды заедем на поляну Нарзанов и сувенирный рынок. Затем — время объятий и прощаний, посадки в самолёт или поезд. До новых встреч на Кавказе!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|57 630 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Все трансферы по маршруту
- Работа гида-инструктора
- Входные билеты, экскурсии, экосборы по программе
- Подарок от команды
- Информация до, во время и после путешествия
- Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Обед в 1-й день, ужины
- 1-местное проживание
- Для детей и пенсионеров возможны скидки