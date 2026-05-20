Дайвинг-выезд в Кабардино-Балкарию с опциональными погружениями в Нижнее Голубое озеро (мини-группа)
Изучить подводный мир под руководством инструкторов и насладиться природой Кавказа
Это путешествие откроет тайны одного из самых глубоких и загадочных карстовых озёр России.
Программа объединит серию погружений в холодные прозрачные воды Нижнего Голубого озера и отдых в горах.
Под руководством инструкторов PADI
предстоит изучить подводные склоны и скалы, отточить навыки дайвинга и ощутить единство с природой. Посетим горячие источники Аушигера.
А у тех, кто не решится на погружение, будет возможность наслаждаться просторами Кавказа на прогулках.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут поездки может быть изменён организаторами в зависимости от погодных условий и в целях безопасности.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и знакомство с группой
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или Нальчик. Вечером запланирована встреча в дайв-центре с инструкторами и гидами. Проходит знакомство с группой, сборка и проверка оборудования, а также подробный инструктаж по технике безопасности и программе предстоящих погружений.
2 день
Первые погружения и термальные источники
После завтрака начинается первое дневное погружение у берегов Нижнего Голубого озера. Это адаптационное погружение, позволяющее оценить особенности подводного рельефа и привыкнуть к условиям водоёма. После обеда следует второй дневной спуск— на большую глубину, в соответствии с уровнем сертификации и опытом участников. Предстоит исследование подводных склонов и каменных образований.
Вечером запланирована поездка к горячим источникам Аушигера — отличная возможность расслабиться после насыщенного дня.
3 день
Продолжение дайвинг-программы
После завтрака вас ждёт очередное погружение. После обеда — второе, во время которого участники продолжают исследовать подводный мир Нижнего Голубого озера. По решению группы может состояться третий, ночной спуск, — особый опыт, позволяющий увидеть озеро в ином свете и атмосфере.
Вечером — ужин и отдых.
4 день
Завершающие погружения
После завтрака проводится первое дневное погружение. Следом — обед и второе, финальный спуск в Нижнем Голубом озере. Завершается дайвинг-программа фото- и видеосъёмкой на память, сбором оборудования и заполнением журналов погружений.
Вечером группа отправляется в Верхнюю Балкарию, где состоится ужин.
5 день
Экскурсия по желанию и выезд
После завтрака для желающих будет организована экскурсия по Черекскому ущелью с посещением Верхних Голубых озёр — Сухого и Секретного. По возможности предусмотрен обед.
После экскурсионной части группа направляется в аэропорт Минеральные Воды или Нальчик к началу регистрации на рейс. Завершение путешествия и вылет.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги инструкторов PADI и гида
Пакет для дайверов: 2 погружения в день в однобаллонной конфигурации
Завершение: Аэропорт Нальчика или Минеральных Вод, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Наша команда рада предложить вам тематические экскурсии, которые помогут вам открыть самые удивительные уголки мира.
Россия — это страна с богатой культурой и разнообразными ландшафтами.
