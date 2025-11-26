Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
70 300 ₽ за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
9 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 000 ₽ за человека
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:15
1 дек в 13:45
8 дек в 13:45
49 390 ₽ за человека
