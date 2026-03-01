Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
19 апр в 11:30
26 апр в 11:30
63 800 ₽ за человека
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:30 или аэропо...
8 мар в 12:00
50 400 ₽ за человека
Джип-трип к горам-исполинам в мини-группе: Домбай, Архыз, Эльбрус и Чегем с лёгким треккингом
Прогуляться к Софийским водопадам, отведать целебной воды и исследовать урочище Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 8:00. Возможно любое вре...
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
41 000 ₽ за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
17 июн в 12:15
26 авг в 12:15
45 100 ₽ за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал 11:30 и аэропорт 12:0...
5 июл в 11:30
12 июл в 11:30
46 800 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
28 июн в 11:30
19 июл в 11:30
76 400 ₽ за человека
Дайвинг-выезд в Кабардино-Балкарию с опциональными погружениями в Нижнее Голубое озеро (мини-группа)
Изучить подводный мир под руководством инструкторов и насладиться природой Кавказа
Начало: Нижнее Голубое озеро, Кабардино-Балкария, 9:00
7 мая в 09:00
32 900 ₽ за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
18 мая в 08:00
1 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе
Полюбоваться водопадами и ущельями, посетить Туманлы-Кёль и заглянуть на плато Бечасын
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:30
7 июл в 11:30
4 авг в 11:30
82 000 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау (комфорт размещения на выбор)
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
7 июн в 11:30
14 июн в 11:30
45 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Кабардино-Балкария»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11:
- Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице;
- По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур;
- Джип-трип к горам-исполинам в мини-группе: Домбай, Архыз, Эльбрус и Чегем с лёгким треккингом;
- Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов;
- Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в марте 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Кабардино-Балкария" можно забронировать 11 авторских туров от 32 900 до 82 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Кабардино-Балкария», 18 ⭐ отзывов, цены от 32900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май