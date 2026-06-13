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Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа

Осмотреть Аланское городище и древний храм, насладиться горными пейзажами и заглянуть в обсерваторию
В коротком, но захватывающем путешествии вы прокатитесь по живописным горным дорогам и ощутите мощь Кавказских хребтов. Полюбуетесь ледниковым озером Кара-Кёль и побываете в урочище Уллу-Муруджу и Гоначхирском ущелье.

Мы поднимемся по канатной дороге на Мусса-Ачитара, откуда откроются головокружительные панорамы, и прикоснёмся к истории.

Насладимся пейзажами Архыза, посетим один из крупнейших астрономических центров России и по возможности расслабимся в термальных источниках.
5
12 отзывов
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется удобная обувь, тёплая куртка; купальные костюмы — по желанию для термальных источников.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-Муруджу

Встретимся в аэропорту Минеральных Вод или в одном из городов КМВ и отправимся по живописной горной дороге, постепенно ощущая высоту и масштаб Кавказских хребтов. По пути посетим перевал Гум-Баши (около 2100 м) — знаковую точку на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, откуда открываются впечатляющие панорамы гор.

Далее познакомимся с уникальными Сырными пещерами, сформированными природой в песчанике. Продолжим маршрут к горному озеру ледникового происхождения Кара-Кёль, расположенному на высоте 2500 метров: его название, означающее «Чёрное озеро», связано с тёмным оттенком воды из-за чёрных скал на дне. Также заедем в урочище Уллу-Муруджу, известное Муруджинскими озёрами.

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-МуруджуПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, Кара-Кёль, урочище Уллу-Муруджу
2 день

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в Архыз

Сегодня мы поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара, откуда открываются виды на Домбайские вершины. Затем отправимся в Гоначхирское ущелье, знаменитое природной красотой.

Далее посетим Шоанинский храм 10-11 веков — один из древнейших христианских храмов региона, и увидим Лик Христа, высеченный в скале.

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в АрхызМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в АрхызМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в АрхызМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в АрхызМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в Архыз
3 день

Пейзажи Архыза, Аланское городище, посещение обсерватории, термальные источники

В заключительный день мы прокатимся по канатной дороге в посёлке Романтик, чтобы насладиться горными пейзажами Архыза. Затем посетим Аланское городище — археологический памятник, связанный с историей средневекового Аланского государства. Далее заедем в Зеленчукскую обсерваторию, один из крупнейших астрономических центров России. По возможности предусмотрим посещение термальных источников.

После отправимся в обратный путь.

Пейзажи Архыза, Аланское городище, посещение обсерватории, термальные источникиПейзажи Архыза, Аланское городище, посещение обсерватории, термальные источникиПейзажи Архыза, Аланское городище, посещение обсерватории, термальные источники

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Курортный сбор
  • Входной билет в обсерваторию
  • Посещение термальных источников - по желанию, доплата ориентировочно 8000-10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего проживания, 7:00 (возможна встреча в других городах КВМ по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего проживания, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1107 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
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любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
С
Огромное спасибо тем, кто устроил эту поездку! Больше всего тронули моменты, когда вокруг была такая тишина и ощущалось грандиозное величие Кавказа. Александр, наш гид, рассказывал с такой теплотой и заинтересованностью,
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будто сам отсюда родом. В конце мы попали в термальные источники - волшебное место, где можно было спокойно всё переварить и насладиться моментом. Возвратилась домой с ощущением настоящего умиротворения и с кучей классных снимков.

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Г
Если времени немного, но много хочется увидеть, то этот вариант станет находкой! Программа продумана отлично: каждый день приносит свежие впечатления и разные виды. Очень благодарна всей команде!
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М
Я рассчитывал на настоящие эмоции и впечатляющие виды — и не разочаровался! Кататься по горам на нормальном внедорожнике — это уже удовольствие. Домбай просто впечатляет до глубины души. Урочище Уллу-Муруджу точно место с особой энергетикой. Поездка была насыщенной и отличалась потрясающими видами для фото.
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А
Я впервые побывала на Кавказе и была просто в восторге! Горы такие захватывающие, что на каждом повороте хочется остановиться и насладиться видом, прямо будто из лучших блогов. Уллу-Муруджу — это
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место просто сказка, я бы с удовольствием осталась там с палаткой и провела ночь. Езда на канатной дороге — отдельное приключение, настоящий выброс адреналина и море впечатлений. После всех этих прогулок наш супер гид отвез нас расслабиться к горячим источникам. Поездка получилась очень насыщенной, но при этом не утомительной. Для тех, кто любит активные путешествия и красоту природы — идеально!

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Е
Если времени немного, а хочется увидеть много всего - этот тур просто находка. Программа продумана отлично: каждый день приносит свежие впечатления и разные виды. Очень благодарна всей команде!
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И
Огромное спасибо тем, кто устроил эту поездку! Больше всего тронули моменты, когда вокруг была такая тишина и ощущалось грандиозное величие Кавказа. Александр, наш гид, рассказывал с такой теплотой и заинтересованностью,
читать дальшеуменьшить

будто сам отсюда родом. В конце мы попали в термальные источники, словно волшебное место, где можно было спокойно всё переварить и насладиться моментом. Возвратилась домой с ощущением настоящего умиротворения и с кучей классных снимков.

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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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