Встретимся в аэропорту Минеральных Вод или в одном из городов КМВ и отправимся по живописной горной дороге, постепенно ощущая высоту и масштаб Кавказских хребтов. По пути посетим перевал Гум-Баши (около 2100 м) — знаковую точку на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, откуда открываются впечатляющие панорамы гор.

Далее познакомимся с уникальными Сырными пещерами, сформированными природой в песчанике. Продолжим маршрут к горному озеру ледникового происхождения Кара-Кёль, расположенному на высоте 2500 метров: его название, означающее «Чёрное озеро», связано с тёмным оттенком воды из-за чёрных скал на дне. Также заедем в урочище Уллу-Муруджу, известное Муруджинскими озёрами.