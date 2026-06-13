Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
Осмотреть Аланское городище и древний храм, насладиться горными пейзажами и заглянуть в обсерваторию
В коротком, но захватывающем путешествии вы прокатитесь по живописным горным дорогам и ощутите мощь Кавказских хребтов. Полюбуетесь ледниковым озером Кара-Кёль и побываете в урочище Уллу-Муруджу и Гоначхирском ущелье.
Мы поднимемся по канатной дороге на Мусса-Ачитара, откуда откроются головокружительные панорамы, и прикоснёмся к истории.
Насладимся пейзажами Архыза, посетим один из крупнейших астрономических центров России и по возможности расслабимся в термальных источниках.
Встретимся в аэропорту Минеральных Вод или в одном из городов КМВ и отправимся по живописной горной дороге, постепенно ощущая высоту и масштаб Кавказских хребтов. По пути посетим перевал Гум-Баши (около 2100 м) — знаковую точку на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, откуда открываются впечатляющие панорамы гор.
Далее познакомимся с уникальными Сырными пещерами, сформированными природой в песчанике. Продолжим маршрут к горному озеру ледникового происхождения Кара-Кёль, расположенному на высоте 2500 метров: его название, означающее «Чёрное озеро», связано с тёмным оттенком воды из-за чёрных скал на дне. Также заедем в урочище Уллу-Муруджу, известное Муруджинскими озёрами.
2 день
Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и переезд в Архыз
Сегодня мы поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара, откуда открываются виды на Домбайские вершины. Затем отправимся в Гоначхирское ущелье, знаменитое природной красотой.
Далее посетим Шоанинский храм 10-11 веков — один из древнейших христианских храмов региона, и увидим Лик Христа, высеченный в скале.
3 день
Пейзажи Архыза, Аланское городище, посещение обсерватории, термальные источники
В заключительный день мы прокатимся по канатной дороге в посёлке Романтик, чтобы насладиться горными пейзажами Архыза. Затем посетим Аланское городище — археологический памятник, связанный с историей средневекового Аланского государства. Далее заедем в Зеленчукскую обсерваторию, один из крупнейших астрономических центров России. По возможности предусмотрим посещение термальных источников.
После отправимся в обратный путь.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Сопровождение гидом
Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
Билеты до места старта и обратно
Проживание
Питание
Канатные дороги
Курортный сбор
Входной билет в обсерваторию
Посещение термальных источников - по желанию, доплата ориентировочно 8000-10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего проживания, 7:00 (возможна встреча в других городах КВМ по договорённости)
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего проживания, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1107 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с читать дальшеуменьшить
любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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С
Сабина
Огромное спасибо тем, кто устроил эту поездку! Больше всего тронули моменты, когда вокруг была такая тишина и ощущалось грандиозное величие Кавказа. Александр, наш гид, рассказывал с такой теплотой и заинтересованностью, читать дальшеуменьшить
будто сам отсюда родом. В конце мы попали в термальные источники - волшебное место, где можно было спокойно всё переварить и насладиться моментом. Возвратилась домой с ощущением настоящего умиротворения и с кучей классных снимков.
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Г
Галина
Если времени немного, но много хочется увидеть, то этот вариант станет находкой! Программа продумана отлично: каждый день приносит свежие впечатления и разные виды. Очень благодарна всей команде!
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М
Максим
Я рассчитывал на настоящие эмоции и впечатляющие виды — и не разочаровался! Кататься по горам на нормальном внедорожнике — это уже удовольствие. Домбай просто впечатляет до глубины души. Урочище Уллу-Муруджу точно место с особой энергетикой. Поездка была насыщенной и отличалась потрясающими видами для фото.
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А
Анна
Я впервые побывала на Кавказе и была просто в восторге! Горы такие захватывающие, что на каждом повороте хочется остановиться и насладиться видом, прямо будто из лучших блогов. Уллу-Муруджу — это читать дальшеуменьшить
место просто сказка, я бы с удовольствием осталась там с палаткой и провела ночь. Езда на канатной дороге — отдельное приключение, настоящий выброс адреналина и море впечатлений. После всех этих прогулок наш супер гид отвез нас расслабиться к горячим источникам. Поездка получилась очень насыщенной, но при этом не утомительной. Для тех, кто любит активные путешествия и красоту природы — идеально!
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Е
Елена
Если времени немного, а хочется увидеть много всего - этот тур просто находка. Программа продумана отлично: каждый день приносит свежие впечатления и разные виды. Очень благодарна всей команде!
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И
Ирина
Огромное спасибо тем, кто устроил эту поездку! Больше всего тронули моменты, когда вокруг была такая тишина и ощущалось грандиозное величие Кавказа. Александр, наш гид, рассказывал с такой теплотой и заинтересованностью, читать дальшеуменьшить
будто сам отсюда родом. В конце мы попали в термальные источники, словно волшебное место, где можно было спокойно всё переварить и насладиться моментом. Возвратилась домой с ощущением настоящего умиротворения и с кучей классных снимков.
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
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