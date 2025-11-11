Что взять с собой?

Одежду по погоде

Головной убор

Удобную обувь

Солнцезащитный крем

Наличные деньги

Рекомендации по билетам: приобретайте билеты с прибытием до 12:00, с вылетом вечером.

Питание. В стоимость включены обеды в ресторане, в горах и частном доме, мастер-класс по хычинам, пикник в горах и перекусы во время экскурсий. Остальное питание за доплату.

Вы попробуете блюда традиционной кухни. Например: суп ашрык, дэлэн, жау-баур.

Если у вас есть ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.

Транспорт. Chevrolet Tahoe, Mazda CX 5, либо подготовленный для горных выездов УАЗ «Патриот».

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.