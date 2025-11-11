Что взять с собой? Одежду по погоде Головной убор Удобную обувь Солнцезащитный крем Наличные деньги
Рекомендации по билетам: приобретайте билеты с прибытием до 12:00, с вылетом вечером.
Питание. В стоимость включены обеды в ресторане, в горах и частном доме, мастер-класс по хычинам, пикник в горах и перекусы во время экскурсий. Остальное питание за доплату.
Вы попробуете блюда традиционной кухни. Например: суп ашрык, дэлэн, жау-баур.
Если у вас есть ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.
Транспорт. Chevrolet Tahoe, Mazda CX 5, либо подготовленный для горных выездов УАЗ «Патриот».
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие, приветственный обед и автомобильная экскурсия по Нальчику
Встретим вас в аэропорту с приветственной корзиной, полной разных угощений. Отвезём в отель в Нальчике, а затем устроим праздничный обед в ресторане с видом на озеро. В меню: суп ашрык, дэлэн (пирог), жау-баур (необычный вид шашлыка), местный лимонад и многое другое.
После вас ждёт автомобильная экскурсия по Нальчику: будем знакомиться с брендами и товарами, которые производят в регионе. А ещё заглянем в магазины при конфетных фабриках города и пройдёмся по местному рынку.
2 день
Национальный парк «Приэльбрусье»: Эльбрус, Поляна Нарзанов и обед с видом на горы
Утром поедем в национальный парк «Приэльбрусье». По канатной дороге поднимемся на Эльбрус, посетим Поляну Нарзанов и попробуем 3 вида минеральной воды. Обедать будем с невероятным видом на снежные хребты. Нам подадут шурпу, местные домашние сыры, ароматный горный чай и сладости.
На обратном пути будем пить чай с халвой и конфетами. Вернёмся в Нальчик в 18:00-19:00. Ужин в кафе на выбор оплачивается самостоятельно.
3 день
Безенгийское ущелье, пикник в горах, башни в ауле Кюннюм и обед у местного жителя
Отправимся в Безенгийское ущелье, сделаем эффектные кадры на Языке Тролля и устроим лёгкий пикник с красивыми видами. Затем остановимся в высокогорном селе Верхняя Балкария, побываем у Нижнего Голубого озера и полюбуемся Черкесской тесниной.
Заедем в аул Кюннюм и осмотрим старинные родовые и сторожевые башни. На обед нас ждёт к себе местный житель. Хозяин дома приготовит свои фирменные балкарские блюда. Либо мы поедим в высокогорном кафе с видом на ущелье.
Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению национального балкарского блюда — хычинов.
4 день
Отъезд
Утром посетим ярмарку выходного дня, где вы сможете купить сувениры, угощения и подарки. До 13:00 — свободное время, чтобы погулять по парку или пройтись по магазинам. Затем — трансфер в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Обеды, пикник и перекусы
Трансферы по маршруту на внедорожниках
Трансфер из/в аэропорта
Услуги гида
Мастер-класс по хычинам
Туристический сбор в национальном парке
Информационная помощь и рекомендации для тех, кто хочет приехать раньше и остаться после тура (где жить, куда сходить)
Что не входит в цену
Билеты до Минеральных Вод или Нальчика и обратно
Проживание (от 3500 ₽ до 6000 ₽ за сутки)
Питание вне программы
Подъём по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в аэропорту или на вокзале в Минеральных Водах или Нальчике, время по договорённости
Завершение: Минеральные Воды или Нальчик, доставим в аэропорт или на ж/д вокзал после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 573 туристов
Я — гостеприимный гид в Нальчике. Провожу экскурсии по столице и горным ущельям Кабардино-Балкарии на личном транспорте, организую поездки по живописным местам. В 2025 году создала свою первую пешеходную экскурсию-спектакль читать дальше
в наушниках, которая быстро стала популярной.
Я люблю путешествия и встречать гостей на Кавказе. В Нальчик переехала ради работы, но решила остаться здесь навсегда. Когда в гости приезжали мои земляки с Урала, показывала им местные красоты и угощала кавказскими блюдами. Гости влюблялись в наш край и возвращались снова. Так моё увлечение превратилось в профессию.
Моя миссия — познакомить тех, кто ещё не был на Кавказе, с его культурой и природой, а тем, кто уже приезжал сюда, предложить новые идеи для отдыха.