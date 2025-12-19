Поехали с нами в Домбай — удивительный уголок Кавказа, где вершины соседствуют с прозрачными озёрами и мощными водопадами.Вас ждут несложные треккинги по ущельям Тебердинского заповедника, знакомство с древним водоёмом и

подъём на гору Мусса-Ачитара, откуда открываются панорамы на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Вы увидите Алибекский и Суфруджинские водопады, прогуляетесь по Птышскому и Гоначхирскому ущельям, где среди зелёных лугов раскинулись ледники. Мы рады большим и маленьким путешественникам — наша программа специально адаптирована для детей от 6 лет, а помимо гида-проводника сопровождать вас будет аниматор с педагогическим образованием. Он не даст ребятам заскучать и проведёт активные игры для всей семьи на берегу озера.

Описание тура

Организационные детали

Встреча

Встреча участников: в 12:00 на ж/д вокзале города Минеральные Воды и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды (MRV) на парковке у терминала прилёта.

Если вы приезжаете на день раньше, то вам нужно подъехать на вокзал/к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Домбай, так как это нарушает технику безопасности.

Важно: групповой трансфер отправляется от ж/д вокзала в 12:15, от аэропорта ровно в 12:45. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер! Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы и вы не сможете быть на месте в указанное время, то вам необходимо добраться в посёлок Теберда самостоятельно на такси (оплачивается дополнительно).

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5–4 часов. Учитывайте это при покупке билетов. Подробности о вашем рейсе вы можете получить у авиакомпании.

Обратно

В последний день тура в 10:00 – групповой трансфер из Домбая до ж/д вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.

Билеты

Поездом

Поезд из Москвы выезжает каждый день. Время в пути — от 22 часов. Билеты можно брать на рейсы с прибытием до 12:00. Подходящий маршрут вы можете найти на сайте РЖД.

Время отправления и прибытия поезда указывается по местному времени. Будьте внимательны при покупке билетов!

Обратно

Погода:

Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.