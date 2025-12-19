Вас ждут несложные треккинги по ущельям Тебердинского заповедника, знакомство с древним водоёмом и
Встреча
Встреча участников: в 12:00 на ж/д вокзале города Минеральные Воды и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды (MRV) на парковке у терминала прилёта.
Если вы приезжаете на день раньше, то вам нужно подъехать на вокзал/к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Домбай, так как это нарушает технику безопасности.
Важно: групповой трансфер отправляется от ж/д вокзала в 12:15, от аэропорта ровно в 12:45. Пожалуйста, не покупайте билеты на самолёт с прибытием в 12:30! Из-за задержки рейса или долгого получения багажа вы можете не успеть на групповой трансфер! Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы и вы не сможете быть на месте в указанное время, то вам необходимо добраться в посёлок Теберда самостоятельно на такси (оплачивается дополнительно).
Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5–4 часов. Учитывайте это при покупке билетов. Подробности о вашем рейсе вы можете получить у авиакомпании.
Обратно
В последний день тура в 10:00 – групповой трансфер из Домбая до ж/д вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда – 1 час, до вылета на самолёте – 2 часа.
Билеты
Погода:
Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.
Программа тура по дням
Тебердинский биосферный заповедник, древнее озеро и мост Поцелуев
Встретим вас в Минеральных Водах. После обеда отправимся в Домбай. По дороге посетим Тебердинский биосферный заповедник — место, где в естественных условиях живут редкие животные и растут вековые леса. Здесь же расположено древнее озеро, возраст которого превышает 10 тысяч лет, — мы обязательно остановимся, чтобы полюбоваться его спокойной гладью.
К вечеру прибудем в Домбай, разместимся в уютной гостинице в горах и отправимся на небольшую прогулку к мосту Поцелуев — одной из самых романтичных достопримечательностей курорта.
Максимальная высота: 1600 м
Переезд: около 220 км
Пешая прогулка: 2 км (налегке)
Подъём на гору Мусса-Ачитара
После завтрака поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Во время подъёма откроются впечатляющие виды на горные склоны, ущелья и снежные вершины. С вершины можно будет увидеть величественный Главный Кавказский хребет и даже Эльбрус, возвышающийся над окрестностями.
Мы прогуляемся по хребту, насладимся чистым горным воздухом и пообедаем в кафе на высоте около 3000 метров. После спустимся обратно по канатной дороге и вернёмся в гостиницу.
Максимальная высота: 3000 м
Пешая прогулка: 2 км (налегке)
Треккинг к Алибекскому водопаду
После завтрака отправимся на автомобилях в сторону Алибекского ущелья. Наш путь пройдёт через густые хвойные леса и альпийские луга, где воздух наполнен ароматами трав и цветов. По мере подъёма откроются захватывающие виды на белеющий ледник, контрастирующий с зеленью горных склонов.
Главная цель маршрута — Алибекский водопад, мощный поток воды, падающий с высоты около 25 метров. Здесь сделаем привал и перекусим, наслаждаясь прохладой и видом разбивающихся о камни струй. Затем вернёмся в гостиницу.
Во второй половине дня каждый сможет выбрать занятие по душе (за дополнительную плату): прогуляться на лошадях, покататься на катамаране по озеру или на квадроциклах.
Максимальная высота: 2000 м
Переезд: 10 км
Пешая прогулка: 4 км (налегке)
Ущелье Аманауз, прогулка к Суфруджинским водопадам
Утром отправимся в увлекательное путешествие по ущелью Аманауз. Первой остановкой станет каньон Чёртова мельница, где бурная река Аманауз прорезает путь сквозь узкие скальные стены.
Затем продолжим путь к Суфруджинским водопадам. Вода здесь падает с высоты около 70 метров, образуя вокруг лёгкую дымку, которая мерцает на солнце. На всём протяжении маршрута будут открываться впечатляющие панорамы на вершины Белалакая, Аманауз и Зуб Софруджу.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Максимальная высота: 2000 м
Пешая прогулка: 8 км (налегке)
Птышское ущелье и треккинг к Чучхурскому водопаду
Поедем в Птышское ущелье — одно из самых живописных мест Тебердинского заповедника. Здесь перед нами откроются зелёные луга, покрытые яркими цветами. В августе можно будет полакомиться спелой малиной, а осенью — ароматной черникой. Над этим природным великолепием возвышаются величественные заснеженные вершины и ледники.
Мы подойдём к Чучхурскому водопаду, струи которого бегут по густому лесу, образуя прохладное облако брызг. Здесь сделаем остановку и перекусим на свежем воздухе, наслаждаясь тишиной. После отдыха вернёмся в гостиницу.
Максимальная высота: 2000 м
Переезд: 12 км
Пешая прогулка: 6 км (налегке)
Ущелье Гоначхир, прогулка у озеру Туманлы-Кёль, игры на берегу
Позавтракаем и отправимся в ущелье Гоначхир, название которого в переводе означает «узкое место». Это удивительный уголок природы, где можно увидеть всё сразу: ледники, водопады, густые хвойные леса и прозрачные горные озёра.
Пройдём по тропам среди скал и высоких деревьев. Конечной точкой маршрута станет озеро Туманлы-Кёль, в водах которого водится форель. По желанию можно искупаться — вода здесь кристально чистая, но даже в жаркий день её температура не превышает 20 °C.
После отдыха и лёгких игр на берегу, которые подготовили гиды, вернёмся в гостиницу, чтобы провести вечер в спокойной обстановке.
Максимальная высота: 2000 м
Переезд: 40 км
Пешая прогулка: 2 км (налегке)
Отъезд
После завтрака выезжаем из гостиницы и направляемся в Минеральные Воды. Прибытие в аэропорт запланировано на 14:00.
По желанию возможна остановка у термальных источников, где можно расслабиться перед дорогой (посещение оплачивается отдельно). После отдыха участники, выбравшие этот вариант, добираются до аэропорта самостоятельно.
Максимальная высота: 1600 м
Переезд: 220 км
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го дня
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Заброски на машинах высокой проходимости
- Работа сертифицированного инструктора-проводника, а также гида-педагога
- Все входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
- Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - 500-1000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии и активности
- Посещение термальных источников (по желанию)