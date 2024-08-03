Покорим три вершины, побываем в обсерватории
Программа тура по дням
Встреча группы и знакомство с небесными тайнами
11:30-12:00 Сбор группы в г. Минеральные Воды.
Встречаемся на железнодорожном вокзале или в аэропорту.
После сбора группы мы отправляемся в поселок Архыз.
По пути мы заедем в Специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук.
Профессионалы обсерватории проведут для нас увлекательную экскурсию.
Мы посетим экскурсионные галереи в башне БТА, где через панорамные окна можно увидеть мощные телескопы.
В одной из комнат, некогда служившей залом управления телескопом, находится пульт управления – сейчас уже музейный экспонат, но он все еще олицетворяет величие исследований космоса.
После увлекательного пути в Архыз мы заселяемся в наш дом на ближайшие 8 дней.
После вкусного ужина мы соберемся вместе, чтобы познакомиться друг с другом, поделиться историями и создать те неповторимые моменты, которые запомнятся навсегда.
Дуккинские - встреча с кристальными озёрами
Сегодня мы отправимся на простой кольцевой маршрут, позволяющий за один день увидеть три больших и совершенно разных озера в долине реки Малая Дукка, также известных как Аркасарские озёра, ведь они расположены у подножия хребта Аркасара.
Во время маршрута мы будем следовать по хорошей тропе, наслаждаясь видами альпийских лугов, снежников и осыпей.
Вода в озёрах будет прозрачной с насыщенным зеленоватым оттенком.
Мы остановимся на одном из озёр для большого перекуса, наслаждаясь прекрасными видами и общением друг с другом, чтобы набраться сил и энергии перед продолжением маршрута.
Весь маршрут займет около 6-7 часов. Расстояние составляет 10 км, с набором высоты в 600 метров.
Чудеса Софийского ущелья
Сегодня наш маршрут приведет нас к главным природным достопримечательностям Архыза – Софийским водопадам и Софийскому леднику.
Этот интересный кольцевой маршрут позволит нам исследовать красоту этих уникальных мест.
Дойдя до водопадов, мы сделаем перекус, отдохнем и продолжим наш путь мимо могучих струй водопадов, срывающимися с высоты 90 метров.
Гора София, вторая по высоте вершина Архыза (3800 м), представляет собой место, где острыми иглами ощетинился ледник, с которого начинаются величественные водопады.
Река София, питаемая этими водопадами, характеризуется чистой, кристально-голубой водой, а её долина считается самой красивой в Архызе.
Как всегда, мы будем делать привалы каждый час для отдыха, для восстановления сил и общения.
По завершении похода вечером мы будем делиться впечатлениями и под руководством нашего психолога играть в интересные игры, чтобы стать более открытыми и впечатляющими.
Продолжительность маршрута составит 4-5 часов. Мы преодолеем расстояние в 7 км, перепад высот 550 метров.
Встреча с загадочной красотой озёр Орлёнок
Сегодня наш треккинг приведёт нас к чудесным озёрам Орлёнок.
Наш путь начнётся в густом лесу, где мы окунёмся в атмосферу дремучей лесной зелени.
Затем мы перейдём через шумные воды реки София и отдохнём под пенными струями водопада.
После этого мы выйдем на альпийские луга, где нас ждёт невероятная панорама хребта Абишира-Ахуба.
Летом наш путь будет украшен полянами флоксов и лилий, а осенью мы насладимся красотой крокусов и яркой игрой осенних красок леса.
Здесь мы часто встречаем лошадей, коров и яков, пасущихся на лугах.
Не успев пройти первая волна восхищения, мы увидим первое озеро – небольшое, округлое, с чистейшей водой, в котором отражается таинственная вершина горы Кара-Джаш.
Здесь мы сделаем привал и фотосессию.
Пройдя далее, мы посетим ещё одно озеро, совершенно не похожее на первое, открывающимся пейзажем.
С группой работает не менее двух инструкторов, что позволяет всем участникам двигаться в комфортном темпе и получать достаточно внимания и заботы.
Вечером нас ждёт вкусный ужин и приятное развивающее общение.
Продолжительность маршрута составит 6-7 часов. Мы преодолеем расстояние в 12 км, перепад высот 700 метров.
Треккинг к Семицветному озеру
Следующий этап нашего приключения — треккинг к загадочному Семицветному озеру.
На этот раз мы начнем путь от конца грунтовой дороги в долине реки Большая Дукка.
Здесь дорога заканчивается, и мы переходим на тропу, ведущую вдоль реки и плавно поднимающуюся по высоте.
Вдоль пути мы будем встречать мелкие ручьи, где можно пополнить запас чистой воды — чище, чем в реке.
Последний участок перед озером включает крутой подъем по крупной каменной осыпи.
Преодолев скалы, мы окажемся у великолепного Семицветного озера, спрятанного в огромной каменной чаше.
Радужный цвет воды озера порой кажется чудом природы — светясь разными оттенками, оно завораживает своей красотой.
Вся магия этого места зависит от перспективы и освещения, но цвета воды всегда остаются яркими и насыщенными.
Продолжительность маршрута 7-8 часов. Мы преодолеем расстояние в 12 км, перепад высот 700 метров.
Озеро Любви и восхождение на вершину горы Красная
Сегодня наш маршрут приведёт нас через территорию Архызского участка Тебердинского заповедника.
Примерно через 1,5 км мы выйдем к поляне с великолепным водопадом, который обрывается с красных скал прямо среди леса.
Затем, пройдя ещё 1,5 км, дорога перейдёт в тропу и начнёт крутой подъём, сначала через хвойный лес с вековыми пихтами, затем через берёзовое редколесье.
Тропа ведёт на перевал Архызское седло, но нам нужно будет свернуть на хорошо заметную тропу вправо немного до него.
Через полчаса мы дойдём до озера, где можно приятно отдохнуть, пообедать и даже искупаться в холодной, но освежающей воде.
Вся красота этого необычного озера открывается сверху, поэтому мы можем подняться чуть выше, чтобы полюбоваться его формой и окружающим пейзажем.
Самые мотивированные участники с одним из инструкторов продолжат путь, чтобы совершить восхождение на вершину горы Красная, высотой 2677 метров.
Вечером у костра всех восходителей наградим красивыми памятными значками.
Протяжённость маршрута составляет примерно 5 км, и мы ожидаем затратить на него около 3-4 часов, включая время на отдых и обед. Подъём на вершину от озера занимает 2-2,5 часа, спуск 40 минут.
Канатная дорога на дорога на хребет Абишира-Ахуба. Восхождение на пик Динника
Сегодня мы отправимся на захватывающее приключение и поднимемся на канатной дороге «Лунный экспресс» до высоты 2240 метров.
Сначала мы пройдём по тропе, затем поднимемся по осыпи на самую высокую вершину в нашей программе — Пик Динника.
Это одна из лучших панорамных точек Архыза.
Вершина названа в честь первого ученого-исследователя природы Архыза и его окрестностей.
С вершины Пика Динника мы сможем насладиться потрясающим видом на высокогорье Архыза и даже Эльбрус.
Подъем от верхней станции канатной дороги займет у нас около 2-3 часов по тропе с перепадом высот около 700 метров.
Отъезд
Утро проходит в обычном спортивном и вкусном ключе.
После завтрака мы проведём торжественную церемонию закрытия Горного лагеря и вручим подарки и сертификаты детям и их родителям.
По пути заедем на термальные источники, расслабиться в тёплой воде перед дорогой домой.
В Минеральные Воды вы приедете примерно в 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или кемпинге.
Стоимость программы тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- комфортное размещение в кемпинге — 41 000 руб. /чел.;
- размещение в гостинице «Снежный барс» — 59 000 руб. /чел.
Для детей до 14 лет — скидка 7 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Снежный барс»
База отдыха «Снежный барс» располагается в экологически чистом месте в поселке Архыз. Здесь гостей ожидает свежий воздух, живописный вид, природа и горы. Личный автомобиль возможно оставить на частной парковке. На территории есть терраса.
Для проживания представлены уютные номера, оформленные в домашнем стиле. В каждом есть удобные кровати и современный телевизор. В стоимость включено пользование ванной комнатой и полотенцами. Имеются номера для некурящих.
В шаговой доступности есть несколько кафе и ресторанов, где отдыхающие смогут отведать блюда местной кухни.
В любое время года здесь каждому путешественнику найдется занятие по душе, будь то пешие прогулки или занятия активными видами спорта, верховая езда и рыбная ловля. В 15 минутах пути от гостевого дома есть горнолыжная трасса, пункт проката, каток, магазин, автостанция.
Кемпинг
Проживание в палатке: отдельная для каждой семьи — 3, 4-местная.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа профессионального инструктора-проводника по горному туризму
- Работа наставника-психолога
- Проживание в кемпинге или гостевом доме, в зависимости от вашего выбора
- Питание: завтрак, ужин и перекус в походе
- Билет на канатную дорогу
- Трансфер Минеральные Воды - поляна Таулу - Минеральные Воды
- Трансфер поляна Таулу - Архыз - поляна Таулу
- Трансфер поляна Таулу - Романтик - поляна Таулу
- Трансфер поляна Таулу - Ледовая ферма - поляна Таулу
- Трансфер поляна Таулу - Дукка - поляна Таулу
- Прокат снаряжения: палатка (отдельная для каждой семьи - 3, 4-местная), туристические коврики - 2 шт. /чел., туристические кресла - 1 шт. /чел
- Оплата посещения национального парка
- Реквизит для проведения игр/тренингов
- Подарки и сюрпризы для участников (дети получат значки за все походы и достижения во время тура)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Страховка (не обязательно)
- Доплата за одноместное размещение - уточняйте при бронировании
- Питание в кафе - 2 000-4 000 руб. (по желанию)
- Билеты на термальные источники - 300-400 руб. /чел
- Прокат личного снаряжения: треккинговые палки, рюкзак, спальный мешок, ботинки треккинговые, куртка мембранная, штаны походные, дождевик
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- спальный мешок;
- коврик туристичекий, пенка;
- треккинговые палки;
- спортивные очки, фактор защиты от УФ 3 и более;
- рюкзак 35-45 литров;
- футболка;
- термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- термоштаны;
- тёплая флисовая кофта;
- ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, лучше мембранная;
- плащ-дождевик, очень бюджетная, но рабочая альтернатива мембранной куртке;
- ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- тёплая шапка;
- тонкие перчатки 2 пары;
- панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- плавки или купальник;
- гамаши на ноги от попадания в обувь снега и камней;
- маска или бафф для защиты лица от ветра;
- налобный фонарик с новыми батарейками;
- средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
- кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- термос 500-800 мл;
- бутылка для воды 0,5-1 литр;
- сидушка (желательно);
- батончики, мёд, сухофрукты, гели или другое спортивное питание (возьмите с собой немного вкусняшек, которые вы любите);
- гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- крем от загара (максимальной защиты);
- витамины, лучше в шипучих таблетках;
- аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- парацетамол;
- пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- от расстройства желудка;
- лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где организаторы встречают туристов?
Встреча состоится в городе Минеральные Воды.
В день начала тура, до 12:00, необходимо прибыть в Минеральные Воды.
Трансфер будет ожидать участников на ж/д вокзале с 10:00 до 11:00.
В аэропорту с 11:30 до 12:00.
Если вы приехали заранее, вам нужно будет самостоятельно добраться до одного из указанных мест встречи.
Как всё организовано?
Горный лагерь организован с заботой о вас и ваших детях!
Вам нужно только добраться до города Минеральные Воды, все остальное уже подготовлено. Мы заказали комфортный трансфер, купили билеты на канатные дороги, установили комфортный палаточный лагерь и забронировали гостиницу.
Если вам потребуется прокат экипировки, мы с радостью подберём всё что необходимо.
В горном лагере вас будут сопровождать инструктор-проводник по горному туризму и квалифицированный психолог. Инструктор отвечает за безопасность и обучение правилам поведения в горах, а психолог создаёт позитивную и развивающую атмосферу для детей.
Сколько инструкторов будет сопровождать группу?
Группу в походе будет сопровождать минимум двое: инструктор-проводник и психолог.
Если в группе будет более 15 участников, то к двум сопровождающим добавится ещё один инструктор-проводник.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 14 лет — скидка 7 000 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, вы классные!
*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.