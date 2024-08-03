1 день

Встреча группы и знакомство с небесными тайнами

11:30-12:00 Сбор группы в г. Минеральные Воды.

Встречаемся на железнодорожном вокзале или в аэропорту.

После сбора группы мы отправляемся в поселок Архыз.

По пути мы заедем в Специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук.

Профессионалы обсерватории проведут для нас увлекательную экскурсию.

Мы посетим экскурсионные галереи в башне БТА, где через панорамные окна можно увидеть мощные телескопы.

В одной из комнат, некогда служившей залом управления телескопом, находится пульт управления – сейчас уже музейный экспонат, но он все еще олицетворяет величие исследований космоса.

После увлекательного пути в Архыз мы заселяемся в наш дом на ближайшие 8 дней.

После вкусного ужина мы соберемся вместе, чтобы познакомиться друг с другом, поделиться историями и создать те неповторимые моменты, которые запомнятся навсегда.