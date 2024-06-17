Кисловодский парк – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Кисловодский парк» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
На машине
7 отзывов
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
31 500 за человека
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Конные прогулки
4 дня
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Пожарить маршмеллоу на костре, устроить пикник в Кисловодском парке и посетить Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
9 авг в 13:00
38 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
На автобусе
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Были в поездке с 11 по 15 июня. Все очень понравилось! Маршурт составлен очень грамотно, получаешь представление обо всем регионе.
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    Горы, конечно, потрясают! А ночная экскурсия в обсерваторию так точно запомнится надолго! Все переезды сопровождаются интересными рассказами, так что в дороге скучать не приходится. Учитываются индивидуальные пожелания. Отдельное спасибо гиду Марии за ее энтузиазм и увлеченность! Было очень интресно! Поездкой довольны и взрослые, и дети!

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Наша компания друзей посетила города КМВ и Архыз с 29 мая по 02 июня. Было всё отлично и незабываемо. Организатор
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    Анна очень удачно составила программу, учла всё наши пожелания и скорректировала её, очень оперативно отвечала на все наши вопросы. Спасибо гидам Татьяне, Наталье и Андрею. Профессионально и интересно рассказывали обо всём, не забывали и про приятные для нас бонусы. Кавказ прекрасен, всём советую посетить, особенно когда нас окружает такая прекрасная команда. Спасибо вам и успехов.

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Кисловодский парк»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
  2. Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Кисловодский парк
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Кисловодский парк" можно забронировать 3 тура от 22 800 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Кисловодский парк», 7 ⭐ отзывов, цены от 22800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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