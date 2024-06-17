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3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
31 500₽ за человека
4 дня
Экспресс-трип по Кавказу с треккингом, конными прогулками и практикой английского языка
Пожарить маршмеллоу на костре, устроить пикник в Кисловодском парке и посетить Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
9 авг в 13:00
38 000₽ за человека
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия17 июня 2024Были в поездке с 11 по 15 июня. Все очень понравилось! Маршурт составлен очень грамотно, получаешь представление обо всем регионе.
- ЕЕлена10 июня 2024Наша компания друзей посетила города КМВ и Архыз с 29 мая по 02 июня. Было всё отлично и незабываемо. Организатор
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Кисловодский парк»
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