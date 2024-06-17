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Анна очень удачно составила программу, учла всё наши пожелания и скорректировала её, очень оперативно отвечала на все наши вопросы. Спасибо гидам Татьяне, Наталье и Андрею. Профессионально и интересно рассказывали обо всём, не забывали и про приятные для нас бонусы. Кавказ прекрасен, всём советую посетить, особенно когда нас окружает такая прекрасная команда. Спасибо вам и успехов.