Индивидуальный тур на Кавказ: экскурсия по городу КМВ на выбор и горы Архыза

Отведать целебной минеральной воды, подняться на высоту 3030 метров и полюбоваться вершинами
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие, где программа будет зависеть от вас.

Вы выбираете, куда отправимся: гулять по Пятигорску, восхищаться достопримечательностями Кисловодска, исследовать улочки Ессентуков или бродить по Железноводску.

Мы проведём
для вас увлекательную экскурсию, погрузим в историю курорта и уделим больше внимания тем фактам, которые будут интересны именно вам. А ещё вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду.

Во второй день отправимся в Архыз, по канатной дороге поднимемся на высоту 3030 метров и насладимся панорамой вершин Главного Кавказского хребта.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно наличие удобной обуви и одежды по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в одном из городов на выбор: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки или Железноводск

Программа дня зависит от вас. Вы выбираете, какой город посетить: колоритный Пятигорск, оживлённый Кисловодск, спокойные Ессентуки или уютный Железноводск. Мы познакомим вас с курортом, расскажем его историю, проведём по главным достопримечательностям. А ещё, в какой бы город мы ни прибыли, обязательно отведаем целебной минеральной воды.

2 день

Подъём по канатной дороге в Архызе

Отправляемся в горы — по канатной дороге поднимемся на высоту более 3000 метров. Отсюда вершины Главного Кавказского хребта предстанут перед нами во всей красе. Здесь можно поесть вкусных хычинов с ароматным травяным чаем, прогуляться верхом или прокатиться на квадроциклах.

После отвезём вас к вашему отелю.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до любого города-курорта КМВ и обратно
  • Проживание
  • Питание - ок. 1000-2000 ₽
  • Билет на канатную дорогу - 2000 ₽
  • Катание верхом или на квадроцикле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 10:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в одном из городов КМВ, 20:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1108 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и физическим возможностям путешественников. Индивидуально
подходим к каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые больше всего интересны вам. Всегда выделяем достаточно времени, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

