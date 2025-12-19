Отправляемся в горы — по канатной дороге поднимемся на высоту более 3000 метров. Отсюда вершины Главного Кавказского хребта предстанут перед нами во всей красе. Здесь можно поесть вкусных хычинов с ароматным травяным чаем, прогуляться верхом или прокатиться на квадроциклах.

После отвезём вас к вашему отелю.