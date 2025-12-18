Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
30 апр в 08:00
4 мая в 08:00
36 990 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкессии
Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт ...
11 мая в 13:00
25 мая в 13:00
47 000 ₽ за человека
