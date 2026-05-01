Мои заказы

Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай

Подняться к Шоанинскому храму, устроить пикник у Туманлы-Кёль, отдохнуть с видом на горы
Горные серпантины приведут нас к панорамам, от которых замирает сердце.

На большом внедорожнике мы объедем главные точки Домбая: с перевала Гумбаши полюбуемся седым Эльбрусом, рассмотрим причудливые Сырные пещеры, почувствуем дыхание древности в Шоанинском храме. Устроим пикник с домашней выпечкой у озера Туманлы-Кёль и погуляем по заповедной Теберде.

По канатной дороге сможем подняться на склоны Мусса-Ачитара, а также полноценно перезагрузиться, любуясь пиками Кавказа.
Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай
Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай
Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай

Описание тура

Организационные детали

Понадобится удобная обувь, лучше кроссовки, желательно иметь запасную обувь. Необходима одежда по сезону, в том числе тёплая верхняя. Не забудьте паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Мусса-Ачитара

Встретимся и поедем в Карачаево-Черкесию. По пути в Домбай посетим самые красивые места. Остановимся на перевале Гумбаши, чтобы полюбоваться Эльбрусом и Кавказским хребтом и попробовать хычины, травяной чай или кофе в турке. Рассмотрим необычные Сырные пещеры, поднимемся высоко в горы к Шоанинскому храму. По прибытии на курорт канатная дорога доставит нас на главную вершину — Мусса-Ачитара.

Перевал Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Мусса-АчитараПеревал Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Мусса-АчитараПеревал Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Мусса-АчитараПеревал Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Мусса-Ачитара
2 день

Озёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедник

Продолжим любоваться природой Кавказа. По живописному серпантину проследуем в долину реки Гоначхир и доберёмся к озеру Туманлы-Кёль. Тут устроим пикник — сварим кофе или чай на травах и отведаем домашней выпечки. В сезон можно будет искупаться или поплавать на сапах. Также погуляем по территории Тебердинского заповедника и увидим ещё одну жемчужину — реликтовое озеро Кара‑Кёль.

Озёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедникОзёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедникОзёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедникОзёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедник

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пикник
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом, экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в КМВ и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты, канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод или место вашего проживания в любом городе КМВ, 8:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод или место вашего проживания в любом городе КМВ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 413 туристов
Я родился и живу в Пятигорске. С радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. Организую как многодневные поездки в горы, так и однодневные — по самым красивым местам Кавказа.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай»

Знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
На машине
Канатная дорога
Джиппинг
4 дня
11 отзывов
Знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
21 мая в 13:00
28 мая в 13:00
30 000 ₽ за человека
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
На машине
Канатная дорога
2 дня
5 отзывов
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
23 мая в 07:00
30 мая в 07:00
16 000 ₽ за человека
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
На машине
2 дня
3 отзыва
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Подняться в горы, насладиться нетронутой природой в Тебердинском заповеднике и испить нарзана
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое...
23 мая в 10:00
30 мая в 10:00
22 000 ₽ за человека
Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
На машине
2 дня
1 отзыв
Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
Полюбоваться отражениями вершин, осмотреть Шоанинский храм и проехать по живописному перевалу
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00
23 мая в 07:00
30 мая в 07:00
16 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
от 55 000 ₽ за тур