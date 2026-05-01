Подняться к Шоанинскому храму, устроить пикник у Туманлы-Кёль, отдохнуть с видом на горы
Горные серпантины приведут нас к панорамам, от которых замирает сердце.
На большом внедорожнике мы объедем главные точки Домбая: с перевала Гумбаши полюбуемся седым Эльбрусом, рассмотрим причудливые Сырные пещеры, почувствуем дыхание древности в Шоанинском храме. Устроим пикник с домашней выпечкой у озера Туманлы-Кёль и погуляем по заповедной Теберде.
По канатной дороге сможем подняться на склоны Мусса-Ачитара, а также полноценно перезагрузиться, любуясь пиками Кавказа.
Описание тура
Организационные детали
Понадобится удобная обувь, лучше кроссовки, желательно иметь запасную обувь. Необходима одежда по сезону, в том числе тёплая верхняя. Не забудьте паспорт.
Встретимся и поедем в Карачаево-Черкесию. По пути в Домбай посетим самые красивые места. Остановимся на перевале Гумбаши, чтобы полюбоваться Эльбрусом и Кавказским хребтом и попробовать хычины, травяной чай или кофе в турке. Рассмотрим необычные Сырные пещеры, поднимемся высоко в горы к Шоанинскому храму. По прибытии на курорт канатная дорога доставит нас на главную вершину — Мусса-Ачитара.
2 день
Озёра Туманлы-Кёль и Кара‑Кёль, Тебердинский заповедник
Продолжим любоваться природой Кавказа. По живописному серпантину проследуем в долину реки Гоначхир и доберёмся к озеру Туманлы-Кёль. Тут устроим пикник — сварим кофе или чай на травах и отведаем домашней выпечки. В сезон можно будет искупаться или поплавать на сапах. Также погуляем по территории Тебердинского заповедника и увидим ещё одну жемчужину — реликтовое озеро Кара‑Кёль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Пикник
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом, экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в КМВ и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты, канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод или место вашего проживания в любом городе КМВ, 8:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод или место вашего проживания в любом городе КМВ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 413 туристов
Я родился и живу в Пятигорске. С радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды.
Организую как многодневные поездки в горы, так и однодневные — по самым красивым местам Кавказа.
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие туры на «Индивидуально на внедорожнике из КМВ в Домбай»