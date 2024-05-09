Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Искупаетесь в горячих термальных источниках и устроите фотосессию в «кавказской Тоскане» — замке Шато-Эркен.
Дополнят впечатления о поездке ароматные национальные блюда: чанахи, лагман, хычины и другие угощения.
мая
сен
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Интурист» в Пятигорске. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Повышение уровня номера до «джуниор-сьют» и одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака и 3 обеда, ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Пятигорск и Кисловодск
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. Прибывшим поездом необходимо добраться от ж. -д. вокзала Пятигорска до отеля самостоятельно.
Первым посетим скромный домик, где провёл последние месяцы жизни Михаил Лермонтов. Рассмотрим личные вещи поэта и узнаем, какие стихотворения он написал в этих стенах.
В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат. Подкрепившись, пойдём гулять по Пятигорску. Осмотрим Лермонтовскую галерею, памятник Остапу Бендеру, озеро «Провал», упомянутое в «Двенадцати стульях», и другие достопримечательности.
По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа. Вечером поедем в Кисловодск, побываем у нарзанной галереи, колоннады, каскадной лестницы и других знаковых локаций, подышим свежим воздухом в парке, а после вернёмся в отель в Пятигорске.
Эльбрус, Поляна нарзанов и термальные источники
После завтрака по дороге вдоль реки отправимся к живописной поляне Азау. За доплату желающие смогут подняться на фуникелёре к смотровым площадкам величественного Эльбруса. На обед подадут лагман из говядины, шашлык с картофелем и овощами, хычины.
Пообедав, отправимся на Поляну нарзанов. Не забудьте взять с собой бутылочки или другие ёмкости: здесь можно набрать минеральной воды. После побываем на горячих термальных источниках Гедуко, вдоволь накупаемся в их целебных водах и вернёмся в Пятигорск.
Чегемское ущелье, водопады и замок Шато-Эркен
Позавтракав, освободим номера и поедем в Кабардино-Балкарию. По дороге полюбуемся красивейшим Чегемским ущельем и водопадами, имеющими статус памятника природы. Перед обедом будет свободное время для покупки сувениров.
Подкрепившись, стартуем на фотосессию к «кавказской Тоскане» — замку Шато-Эркен в стиле Средневековья. Здание, где раньше производили вино, расположено посреди озера и в окружении виноградников.
Вечером отвезём вас в аэропорт Минеральных Вод. Отбывающим поездом необходимо добраться до ж. -д. вокзала Кисловодска самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Билет на канатную дорогу на Машук
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды/Пятигорск и обратные билеты из Минеральных Вод/Кисловодска
- Ужины
- Билет на канатную дорогу на Эльбрус - 2000 руб
- Курортный сбор при заселении в отель - 300 руб
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 150 руб
- Доплата за одноместное размещение - 6000 руб
- Доплата за повышение категории номера до «джуниор-сьют» при двухместном размещении - 1100 руб., одноместном - 9100 руб