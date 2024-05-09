Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в Пятигорск. Прибывшим поездом необходимо добраться от ж. -д. вокзала Пятигорска до отеля самостоятельно.

Первым посетим скромный домик, где провёл последние месяцы жизни Михаил Лермонтов. Рассмотрим личные вещи поэта и узнаем, какие стихотворения он написал в этих стенах.

В обед войдут блюда кавказской кухни: чанахи с бараниной в горшочке, люля-кебаб из курицы, салат. Подкрепившись, пойдём гулять по Пятигорску. Осмотрим Лермонтовскую галерею, памятник Остапу Бендеру, озеро «Провал», упомянутое в «Двенадцати стульях», и другие достопримечательности.

По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа. Вечером поедем в Кисловодск, побываем у нарзанной галереи, колоннады, каскадной лестницы и других знаковых локаций, подышим свежим воздухом в парке, а после вернёмся в отель в Пятигорске.