Анна — ваш гид в Москве

читать дальше я хочу передать гостям моей музыкальной экскурсии. Это будет не только увлекательный рассказ об истории развития музыкального образования в нашей стране и прогулка по «музыкальному» центру столицы, но и интерактив–игра с профессиональным саксофонистом. Приходите, будем гулять и слушать! Буду очень рада всем-всем-всем!

Я коренная москвичка, журналист с музыкальным образованием. Пишу и записываю песни, снимаю клипы на них. Музыка — это то, что я по-настоящему обожаю. И свою любовь к этому виду искусства