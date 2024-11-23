Это будет необычная экскурсия по важным музыкальным локациям Москвы.
Я расскажу много занимательных фактов о мире музыки и основателях главных музыкальных вузов столицы — братьях Рубинштейнах и сёстрах Гнесиных, а также о других знаменитостях. Разбавим истории приятным мелодичным интерактивом от профессионального саксофониста.
Я расскажу много занимательных фактов о мире музыки и основателях главных музыкальных вузов столицы — братьях Рубинштейнах и сёстрах Гнесиных, а также о других знаменитостях. Разбавим истории приятным мелодичным интерактивом от профессионального саксофониста.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00
Описание экскурсии
- Мы встретимся у Московской консерватории
- Последуем от Большой Никитской по тихим улицам к дворику, где находится одна из крупнейших музыкальных библиотек мира
- На Никитском бульваре сделаем 15-минутную музыкальную паузу-интерактив. Профессиональный саксофонист предложит вам угадать несколько мелодий известных композиторов
- Вы узнаете о зарождении и развитии музыкального образования в России
- Я расскажу об Антоне и Николае Рубинштейнах, которые стояли у истоков Московской консерватории, а также о трёх сёстрах — основательницах Гнесинки — Елене, Евгении и Марии Гнесиных
- Чайковский, Рахманинов и даже Лев Толстой — все эти и другие имена на моей экскурсии точно прозвучат для вас по-новому
- Закончим маршрут у РАМ имени Гнесиных на Поварской
Организационные детали
Экскурсия проходит с аудиогидами, при желании приносите свои наушники.
в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Московской консерватории
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Я коренная москвичка, журналист с музыкальным образованием. Пишу и записываю песни, снимаю клипы на них. Музыка — это то, что я по-настоящему обожаю. И свою любовь к этому виду искусстваЗадать вопрос
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