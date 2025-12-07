Едем и гуляем по центру Москвы — я спою для вас бардовские баллады, любимые песни из мультфильмов и серенады, а между куплетами расскажу истории улиц, площадей и домов. Вы узнаете, где до сих пор светят фонари начала 20 века, кому не нравилась «Девушка с веслом» и где блуждает аудитория МГУ.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Дмитрий Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Под перезвон струн моей гитары вы послушаете и споёте песни, которые наверняка знаете: от «Лучшего города земли» и «Есть только миг» до «Кукушки» и «Песенки друзей».

Загадaете желания у Пушкинского дуба и «Серебряного сердца».

Почувствуете творческое дыхание сада «Эрмитаж».

Увидите Кремль и Замоскворечье с Патриаршего моста и красоту столицы с высоты Воробьёвых гор.

И узнаете:

на каком бульваре по ночам пели оперные исполнители, а французские солдаты рубили деревья, чтобы согреться

какие нескучные развлечения были в Нескучном саду

что значит офонареть

какая аудитория МГУ помогает студентам сдавать экзамены и почему она блуждает

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне. Будем делать остановки и прогуливаться у знаковых мест.