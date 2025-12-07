Едем и гуляем по центру Москвы — я спою для вас бардовские баллады, любимые песни из мультфильмов и серенады, а между куплетами расскажу истории улиц, площадей и домов.
Вы узнаете, где до сих пор светят фонари начала 20 века, кому не нравилась «Девушка с веслом» и где блуждает аудитория МГУ.
Описание экскурсии
Под перезвон струн моей гитары вы послушаете и споёте песни, которые наверняка знаете: от «Лучшего города земли» и «Есть только миг» до «Кукушки» и «Песенки друзей».
Загадaете желания у Пушкинского дуба и «Серебряного сердца».
Почувствуете творческое дыхание сада «Эрмитаж».
Увидите Кремль и Замоскворечье с Патриаршего моста и красоту столицы с высоты Воробьёвых гор.
И узнаете:
- на каком бульваре по ночам пели оперные исполнители, а французские солдаты рубили деревья, чтобы согреться
- какие нескучные развлечения были в Нескучном саду
- что значит офонареть
- какая аудитория МГУ помогает студентам сдавать экзамены и почему она блуждает
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне. Будем делать остановки и прогуливаться у знаковых мест.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2083 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
