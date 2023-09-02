33 коровы: один день на счастливой ферме

Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
На ферме вы увидите её обитателей: коров, телят, кроликов, коз, барашков, черепаху и пони. Их можно гладить и кормить.

А ещё сфотографируетесь на сеновале, посидите в настоящем тракторе и приятно проведёте время, пока будете дышать свежим воздухом и знакомиться с деревенским бытом. Вкусный бонус — мастер-класс по приготовлению йогурта и обед из фермерских блюд.
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
33 коровы: один день на счастливой ферме
Ближайшие даты:
2
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3
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9
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура

12:00 — сбор гостей (деревня Антоново).
12:10 — экскурсия по ферме
Вы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят. Вы узнаете, как правильные условия содержания животных влияют на качество продукции и здоровье человека.
13:00 — дегустация
Вам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус.
14:00 — мастер-класс
Владельцы фермы поделятся собственными рецептами питьевых йогуртов, а вы поучаствуете в процессе их приготовления.
15:00 — обед
Подкрепитесь гречневой кашей с тушёнкой, говяжьим супом или картошкой с маслом и сосиской. На десерт — запеканка или сырники.
16:00 — свободное время
Остаток дня вы проведёте среди умиротворяющего сельского пейзажа, прогуляетесь на просторах фермы и сделаете фотографии на память.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, работник фермы.
  • Добраться на ферму удобнее всего на личном транспорте, электричке с Казанского вокзала или автобусе от ст. м. «Котельники».

Что входит в стоимость

  • Познавательная экскурсия.
  • Дегустация фермерских сыров.
  • Мастер-класс по приготовлению йогурта.
  • Вкусный обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Антоново (Раменский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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