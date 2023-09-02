Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
На ферме вы увидите её обитателей: коров, телят, кроликов, коз, барашков, черепаху и пони. Их можно гладить и кормить.
А ещё сфотографируетесь на сеновале, посидите в настоящем тракторе и приятно проведёте время, пока будете дышать свежим воздухом и знакомиться с деревенским бытом. Вкусный бонус — мастер-класс по приготовлению йогурта и обед из фермерских блюд.
А ещё сфотографируетесь на сеновале, посидите в настоящем тракторе и приятно проведёте время, пока будете дышать свежим воздухом и знакомиться с деревенским бытом. Вкусный бонус — мастер-класс по приготовлению йогурта и обед из фермерских блюд.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа тура
12:00 — сбор гостей (деревня Антоново).
12:10 — экскурсия по ферме
Вы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят. Вы узнаете, как правильные условия содержания животных влияют на качество продукции и здоровье человека.
Вы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят. Вы узнаете, как правильные условия содержания животных влияют на качество продукции и здоровье человека.
13:00 — дегустация
Вам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус.
Вам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус.
14:00 — мастер-класс
Владельцы фермы поделятся собственными рецептами питьевых йогуртов, а вы поучаствуете в процессе их приготовления.
Владельцы фермы поделятся собственными рецептами питьевых йогуртов, а вы поучаствуете в процессе их приготовления.
15:00 — обед
Подкрепитесь гречневой кашей с тушёнкой, говяжьим супом или картошкой с маслом и сосиской. На десерт — запеканка или сырники.
Подкрепитесь гречневой кашей с тушёнкой, говяжьим супом или картошкой с маслом и сосиской. На десерт — запеканка или сырники.
16:00 — свободное время
Остаток дня вы проведёте среди умиротворяющего сельского пейзажа, прогуляетесь на просторах фермы и сделаете фотографии на память.
Остаток дня вы проведёте среди умиротворяющего сельского пейзажа, прогуляетесь на просторах фермы и сделаете фотографии на память.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, работник фермы.
- Добраться на ферму удобнее всего на личном транспорте, электричке с Казанского вокзала или автобусе от ст. м. «Котельники».
Что входит в стоимость
- Познавательная экскурсия.
- Дегустация фермерских сыров.
- Мастер-класс по приготовлению йогурта.
- Вкусный обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в деревне Антоново (Раменский район)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Москве
Мы представляем уникальные предложения от современных фермеров: каждое путешествие заботливо собрано «под ключ». Готовые программы уже включают в себя экскурсии, мастер-классы, дегустации и пр. Выбирайте то, что нравится и отправляйтесь навстречу приключениям!
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