Программа тура

12:00 — сбор гостей (деревня Антоново).

12:10 — экскурсия по ферме

Вы услышите историю создания фермы и познакомитесь с её четвероногими обитателями, за чьим здоровьем и даже настроением здесь тщательно следят. Вы узнаете, как правильные условия содержания животных влияют на качество продукции и здоровье человека.

13:00 — дегустация

Вам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус.

14:00 — мастер-класс

Владельцы фермы поделятся собственными рецептами питьевых йогуртов, а вы поучаствуете в процессе их приготовления.

15:00 — обед

Подкрепитесь гречневой кашей с тушёнкой, говяжьим супом или картошкой с маслом и сосиской. На десерт — запеканка или сырники.

16:00 — свободное время

Остаток дня вы проведёте среди умиротворяющего сельского пейзажа, прогуляетесь на просторах фермы и сделаете фотографии на память.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из представителей нашего агентства, работник фермы.

Добраться на ферму удобнее всего на личном транспорте, электричке с Казанского вокзала или автобусе от ст. м. «Котельники».

Что входит в стоимость