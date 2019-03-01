5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Благодаря этой экскурсии у меня остались незабываемые и только приятные воспоминания о нашей столице. Москва - красавица! Большое спасибо Оксане, прекрасному гиду, которая так много рассказала мне о городе за столь короткое время. 3,5 часа пролетели незаметно, а мы успели побывать в стольких местах ( Воробьевы горы, Поклонная гора, Китай-город, Зарядье и многие другие), посмотрели множество старинных зданий и храмов, грандиозных современных строений. Все мои пожелания были учтены, меня встретили в Москве как родную. Большое спасибо Леониду, фотографии с моей точки зрения просто идеальны, разнообразные и очень профессионально выполненные. Такая память на всю жизнь! Отличный водитель, ему тоже большое спасибо, очень быстро и оперативно ориентировался на дороге, находил выход из сложных ситуаций , так как движение в это время дня в центре было достаточно оживленное.

Очень рекомендую данную экскурсию, если у вас мало времени, особенно тем , кто никогда не был в Москве. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Очень красивый город!

С уважением, Надежда. (учитель физической культуры. г.Хабаровск)