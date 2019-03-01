5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые красивые объекты Москвы и истории о любви

Оксана
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Оксана – ваш гид
Вы посетите самые красивые места Москвы, связанные с легендами и историями о любви и сможете иначе взглянуть на город, который хранит память об удивительных судьбах ее жителей.

Наша экскурсия будет насыщена неожиданными поворотами казалось бы известных исторических событий.

А профессиональная фотосессия может стать приятным дополнением к нашей поездке.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Романтические страницы Москвы
Романтические страницы Москвы

Что вас ожидает

Тематическая прогулка по достопримечательностям Москвы
Бульварное кольцо, Кремль, Красная площадь, Балчуг, Новодевичий монастырь, Китай-город, Замоскворечье – эти и многие другие места откроются вам с новой стороны. Вы узнаете, как история любви московского князя и византийской принцессы повлияла на развитие Москвы, каковы на самом деле были взаимоотношения Пушкина и Натали Гончаровой и где началась их история любви, кого из русских правительниц любовь довела почти до тюрьмы и кто из московских князей, предав любовь, поплатился за это.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в дневное и вечернее время и осуществляется на легковом автомобиле или на микроавтобусе, в зависимости от ваших пожеланий.
  • Парковки не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно на месте гиду.
  • Если вы захотите посетить дополнительные объекты на маршруте, то входные билеты (при необходимости) оплачиваются дополнительно за вас и за гида.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Романтические страницы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2019
Добрый день! Я заказывала эту экскурсию своим родителям на Золотую свадьбу! Они очень остались довольны! Особенно хочу поблагодарить Оксану за индивидуальный подход , за разработку персонального маршрута! Гид Александр, провел экскурсию просто блестяще! Спасибо Вам огромное за организацию данной экскурсии!
29 октября 2018
Экскурсия была обзорной по городу на сербском языке для впервые оказавшихся в Москве граждан Черногории. Все прошло замечательно. Черногорцам все очень понравилось. Прошли за 4 часа 9.3 км. Увидели практически все знаковые достопримечательности Москвы.
1 августа 2018
Благодаря этой экскурсии у меня остались незабываемые и только приятные воспоминания о нашей столице. Москва - красавица! Большое спасибо Оксане, прекрасному гиду, которая так много рассказала мне о городе за столь короткое время. 3,5 часа пролетели незаметно, а мы успели побывать в стольких местах ( Воробьевы горы, Поклонная гора, Китай-город, Зарядье и многие другие), посмотрели множество старинных зданий и храмов, грандиозных современных строений. Все мои пожелания были учтены, меня встретили в Москве как родную. Большое спасибо Леониду, фотографии с моей точки зрения просто идеальны, разнообразные и очень профессионально выполненные. Такая память на всю жизнь! Отличный водитель, ему тоже большое спасибо, очень быстро и оперативно ориентировался на дороге, находил выход из сложных ситуаций , так как движение в это время дня в центре было достаточно оживленное.
Очень рекомендую данную экскурсию, если у вас мало времени, особенно тем , кто никогда не был в Москве. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Очень красивый город!
С уважением, Надежда. (учитель физической культуры. г.Хабаровск)
26 декабря 2017
Экскурсия "Романтические страницы Москвы" с гидом Оксаной прошла интересно и нескучно. Мы успели достаточно много пройти и проехать неизбитым маршрутом за 3,5 часа. При этом информация была интересной и познавательной, хотя и не первый раз в Москве.Спасибо, Оксана! И спасибо Леониду, который запечатлел это путешествие!
8 мая 2017
Большое спасибо! Гид Оксана прекрасно провела обзорную экскурсию, учитывая наши пожелания. В ходе экскурсии показала интересные достопримечательности, которых нет у других гидов, отвечала на все вопросы, дала грамотные советы. Так как в Москве впервые, благодаря Оксане сложилось замечательное мнение о Москве и москвичах. Всем рекомендуем!!!

Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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