4. В честь какого события был возведен храм Казанской Божьей Матери
Какие места вы увидите:
Памятник Владимиру Святому.
Памятник Александру 1
Грот “Руины”
Фонтанный комплекс “Неглинная и сказочные герои”
Могилу Неизвестного солдата
Памятник Г. К. Жукову
Исторический музей
Нулевой километр
Часовню Иверской Божьей Матери
Казанский собор
Мавзолей В. И. Ленина
Лобное место
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому
Собор Василия Блаженного
Мы прогуляемся по Александровскому саду и поговорим о людях, оставивших глубокий след в истории 📖 нашей страны, загадаем желание у “Нулевого километра “ и полюбуемся редким по красоте архитектурным ансамблем Красной площади.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 ул. Манежная, башня Кутафья
Место завершения
🏁 Красная площадь, Васильевский спуск.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.