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Александровский сад и Красная площадь

Надежда М.
Надежда М. – Гид из Москвы
Александровский сад и Красная площадь
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь

Что вы увидите

  • В ходе экскурсии вы узнаете:
  • 1. Историю создания московского Кремля
  • 2. Куда исчезла речка Неглинная
  • 3. Кого забыли упомянуть на обелиске Романовых
  • 3. Где ожидал казни Емельян Пугачев.
  • 4. В честь какого события был возведен храм Казанской Божьей Матери
  • Какие места вы увидите:
  • Памятник Владимиру Святому.
  • Памятник Александру 1
  • Грот “Руины”
  • Фонтанный комплекс “Неглинная и сказочные герои”
  • Могилу Неизвестного солдата
  • Памятник Г. К. Жукову
  • Исторический музей
  • Нулевой километр
  • Часовню Иверской Божьей Матери
  • Казанский собор
  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Лобное место
  • Памятник К. Минину и Д. Пожарскому
  • Собор Василия Блаженного
Мы прогуляемся по Александровскому саду и поговорим о людях, оставивших глубокий след в истории 📖 нашей страны, загадаем желание у “Нулевого километра “ и полюбуемся редким по красоте архитектурным ансамблем Красной площади.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Манежная, башня Кутафья
Место завершения
🏁 Красная площадь, Васильевский спуск.
Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь
Александровский сад и Красная площадь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда М.
Надежда М.
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