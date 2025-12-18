Бестиарий — средневековый сборник зоологических статей, в которых описывались различные животные в прозе и стихах. Мы отправимся в старый район Москвы — Чертолье — на поиски ярких представителей архитектурного бестиария. Разгадаем тайны особняков, доходных домов, внутренних дворов и переулков — и поймаем всех бестий в объектив смартфона.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Вы разберётесь в архитектурных терминах: стрельчатые окна, горельефы, лепные фризы, ажурные балконы, геральдические французские лилии, мозаика и эркеры.

Удивитесь, где поселились самые красивые лошади Чертолья.

Выясните, какой особняк неоднократно снимался в кино.

Найдёте автограф мастера на особняке Кекушевой.

Заглянете в тайный сквер, чтобы поймать в кадре фантастическую бестию с двумя головами, которые смотрят в прошлое и будущее.

Отыщете дом с единорогом и загадаете желание.

Кому подойдёт

Школьникам от 9 лет, учащимся и выпускникам художественных школ и школ искусств, семьям с детьми.

Организационные детали