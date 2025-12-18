Бестиарий — средневековый сборник зоологических статей, в которых описывались различные животные в прозе и стихах.
Мы отправимся в старый район Москвы — Чертолье — на поиски ярких представителей архитектурного бестиария.
Разгадаем тайны особняков, доходных домов, внутренних дворов и переулков — и поймаем всех бестий в объектив смартфона.
Описание квеста
Вы разберётесь в архитектурных терминах: стрельчатые окна, горельефы, лепные фризы, ажурные балконы, геральдические французские лилии, мозаика и эркеры.
Удивитесь, где поселились самые красивые лошади Чертолья.
Выясните, какой особняк неоднократно снимался в кино.
Найдёте автограф мастера на особняке Кекушевой.
Заглянете в тайный сквер, чтобы поймать в кадре фантастическую бестию с двумя головами, которые смотрят в прошлое и будущее.
Отыщете дом с единорогом и загадаете желание.
Кому подойдёт
Школьникам от 9 лет, учащимся и выпускникам художественных школ и школ искусств, семьям с детьми.
Организационные детали
- Каждый путешественник получит тематический подарок
- Вы снимаете на свой смартфон или фотоаппарат
- Фотоквест можно провести для школьной группы до 25 человек. Сопровождающий взрослый участвует бесплатно
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1265 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов. Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые
