Среди многочисленных усадеб Москвы Царицыно занимает особое место. Великая императрица Екатерина II намеревалась выстроить роскошную резиденцию в стороне от Кремля. Замысел государыни не осуществился, но даже то, что успели воплотить русские зодчие, более двух веков поражает воображение посетителей.

На экскурсии по дворцово-парковому ансамблю вы увидите все сооружения комплекса — от одноэтажных домиков до величественного дворца. Вы оцените, с каким тщанием архитектор Баженов отделывал даже второстепенные постройки несостоявшейся царской резиденции, не говоря уже о царском дворце. Вы окунётесь в екатерининскую эпоху и поймёте архитектурную игру зодчего. Увидите, как ракурс обзора полностью меняет впечатление от того или иного сооружения.

На прогулке вы научитесь читать архитектурные детали, которыми украшены здания, разгадаете зашифрованную в декоре надпись. Приоткроете завесу тайны женского каприза и узнаете возможные причины царского гнева, а также о том, почему обвинения мастера в слишком явном увлечении масонскими знаками вряд ли состоятельны

Вам предстоит не простая прогулка по парку — вас ожидает погружение в восемнадцатый век, век театральной игры и декораций, век блеска императорского двора и гения русских зодчих.

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