Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику

Аудиоэкскурсия по Царицыно

Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику

Что вы увидите 🤩

  • Музей-заповедник Царицыно
  • Панорамы, которые восхитили Екатерину II
  • Зашифрованную архитектором надпись на фасаде дворца
Среди многочисленных усадеб Москвы Царицыно занимает особое место. Великая императрица Екатерина II намеревалась выстроить роскошную резиденцию в стороне от Кремля. Замысел государыни не осуществился, но даже то, что успели воплотить русские зодчие, более двух веков поражает воображение посетителей.
На экскурсии по дворцово-парковому ансамблю вы увидите все сооружения комплекса — от одноэтажных домиков до величественного дворца. Вы оцените, с каким тщанием архитектор Баженов отделывал даже второстепенные постройки несостоявшейся царской резиденции, не говоря уже о царском дворце. Вы окунётесь в екатерининскую эпоху и поймёте архитектурную игру зодчего. Увидите, как ракурс обзора полностью меняет впечатление от того или иного сооружения.
На прогулке вы научитесь читать архитектурные детали, которыми украшены здания, разгадаете зашифрованную в декоре надпись. Приоткроете завесу тайны женского каприза и узнаете возможные причины царского гнева, а также о том, почему обвинения мастера в слишком явном увлечении масонскими знаками вряд ли состоятельны
Вам предстоит не простая прогулка по парку — вас ожидает погружение в восемнадцатый век, век театральной игры и декораций, век блеска императорского двора и гения русских зодчих.

Важная информация:

  • С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Прогулка по музею-заповеднику
1 090 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Выгодные ракурсы фотосъёмки
  • Захватывающие истории про Царицыно
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завершение: Центральные ворота, Новоцарицынское шоссе
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступна аудиоэкскурсия.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

WeGoTrip
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